Romaeuropa Festival, presentata la 40esima stagione

Dal 4 settembre al 16 novembre 110 spettacoli per 250 repliche con 700 artisti da tutto il mondo e oltre due mesi di programmazione

Con i 110 spettacoli di 700 artiste e artisti provenienti dall’Italia e da tutto il mondo il Romaeuropa Festival festeggia la sua 40esima stagione: una programmazione ricchissima distribuita in due mesi di programmazione, dal 4 settembre al 16 novembre, che conferma il consolidamento di quella che nel 1986 nasceva come un’utopia nei sontuosi spazi di Villa Medici.

Anche per la sua 40esima edizione, il Romaeuropa Festival supera i confini tra la musica, la danza, il teatro, le arti digitali e la creazione per l’infanzia in 250 repliche distribuiti negli spazi della Capitale.

“Il percorso che qui presentiamo è, come sempre, il risultato del lavoro di una squadra composta da molti giovani che affiancano coloro che hanno vissuto gli esordi del Festival, nato nel 1986 su impulso di Jean-Marie Drot, allora direttore dell’Accademia di Francia e di Monique Veaute che ne ha curato e sviluppato l’architettura artistica, assieme al sostegno di Giovanni Pieraccini che ne è stato a lungo Presidente – spiega il Presidente della Fondazione Romaeuropa Guido Fabiani – L’incontro con Elisabeth Wolken, allora direttrice di Villa Massimo e con le Accademie e gli Istituti Culturali europei a Roma, permise un ulteriore sviluppo artistico e istituzionale. Nel corso degli anni il REF ha assunto un percorso di mediazione fra le discipline raggiungendo una posizione significativa a Roma e in Italia”.

Numerosi i progetti speciali del Festival realizzati in collaborazione con importanti istituzioni culturali europee, dalla Spagna alla Lituania, fino alle sinergie con Teatro dell’Opera di Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Fondazione Teatro di Roma, Azienda Speciale Palaexpo, Villa Medici – Accademia di Francia, Villa Massimo – Accademia Tedesca, Musica per Roma, Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Fondazione Cinema per Roma, La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello, Short Theatre e i numerosi teatri privati.

“Condividere le idee è il primo tassello che ci consente di andare avanti: in 40 anni ci hanno accompagnato oltre 2000 compagnie con visioni e progetti estetici diversi – spiega il Direttore Generale e Artistico Fabrizio Grifasi – Con la quarantesima edizione del Romaeuropa Festival esploriamo il potere dell’immaginazione come forza di cambiamento, mettendo in dialogo le visioni artistiche con le sfide concrete del presente, tornando a costruire uno spazio di confronto in cui convivono i grandi protagonisti della musica, della danza e del teatro e le nuove generazioni di artisti che esplorano i confini della creazione, il patrimonio del Novecento, la storia del Festival stesso e gli orizzonti futuri”.

Il festival si apre il 4 settembre al Teatro dell’Opera di Roma con il prestigioso Ballet Nacional de España impegnato in Afanador con la coreografia di Marcos Morau, per uno spettacolo che porta in scena le suggestioni fotografiche del colombiano Ruvén Afanador. In scena anche la prestigiosa Dresden Frankfurt Dance Company con una prima nazionale all’Auditorium Conciliazione per Civil Society : Undertainment, nuova creazione co-commissionata da Romaeuropa a William Forsythe – considerato uno dei massimi coreografi del XX secolo – e Lisa, firmata dall’attuale direttore della compagnia Ioannis Mandafounis, il Ballet National de Marseille con il collettivo (LA)HORDE per Chronicles, con estratti dalle pièce Room with a View e Age of Content. Spazio al coreografo Cassiel Gaube con Soirée d’études nei suggestivi spazi di Villa Medici, al nigeriano Qudus Onikeku con TERRAPOLIS, al greco Christos Papadopoulos con la nuova creazione My Fierce Ignorant Step.

La scena internazionale prende forma in una una mappa di visioni artistiche con la presenza del regista e drammaturgo franco-marocchino Mohamed El Khatib che presenta Finir en beauté (in corealizzazione con il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo), delicato spettacolo dedicato alla scomparsa della madre e di Israel Galván, icona del flamenco contemporaneo – per l’inedito Israel & Mohamed.

E ancora per la danza spazio al libanese Rabih Mroué,, ad Anne Teresa De Keersmaeker, in scena con lo spettacolo A little bit of the moon, al focus costruito con Flanders State of The Art con il collettivo BERLIN, al dialogo fra il regista Kasper Vandenberghe, il compositore Timo Tembuyser e il musicista Jens Bouttery, per Mystica, a Miet Warlop, tra le più importanti artiste della scena europea.

Fra i registi internazionali, il REF 40 ospita la francese Caroline Guiela Nguyen con il debutto nazionale di Valentina, il regista Milo Rau con il nuovo LA LETTRE, ironica riflessione sul ruolo del teatro popolare nel mondo contemporaneo, il tedesco Moritz Ostruschnjak con Non + Ultras, il coreografo Dovydas Strimaitis, la canadese Louise Lecavalier, Akram Khan, presenza consolidata al Festival con la nuova produzione Thikra: A night of remembering, la compagnia taiwanese U-Theatre, Lia Rodrigues e Borda.

I percorsi musicali del festival intrecciano il Novecento e l’innovazione grazie alla presenza della musa dell’avanguardia newyorkese Laurie Anderson che presenta in prima italiana, la nuova versione del live Let X = X (2025), ad Alessandro Baricco che porta in scena il suo Novecento: Il duello, un intrigante progetto ideato con Alessio Bertallot e Stefano Bollani per uno speciale dialogo tra parola e musica, con la partecipazione di Enrico Rava. L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con la sua Orchestra e Coro omaggia John Adams, ma i percorsi dedicati al minimalismo toccano anche Christophe Chassol con l’ensemble Miroirs Ètendus per l’omaggio a Steve Reich, Constellation del Leone d’Oro alla Biennale Arte Christian Marclay.

Teatro e musica dialogano in Flammenwerfer di Hotel Pro Forma, ma ci sono due speciali cine-concerti: Whiplash di Damien Chazelle con le musiche di Justin Hurwitz eseguite dal vivo dalla Multiquarium Big Band (per il decimo anno dell’uscita del film) e la proiezione de La Haine (L’Odio), il film culto di Mathieu Kassovitz al suo 30° anniversario, con le musiche live degli Asian Dub Foundation. Elettronica e musica acustica convivono nelle nuove proposte del giapponese Ryoji Ikeda, mentre per il focus dedicato alla scena Lituania il Festival presenta le artiste Gabrielė Labanauskaitė, Gailė Griciūtė, Viktorija Damerell; la band folk/pop Merope, il film Requiem di Jonas Mekas. Fabrizio Cassol dialoga con Lorenzo Bianchi, Hoesch e Adèle Viret, Federico Albanese presenta Blackbirds and the Sun of October, ma non manca la collaborazione con Tempo Reale, il centro di ricerca fondato da Luciano Berio, in occasione del centenario della nascita del grande compositore con l’installazione sonora In-Naturale e la performance Berio a colori.

Grande chiusura della quarantesima edizione del REF il 16 novembre, nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con Kruder & Dorfmeister con The K&D Sessions Live, celebrazione dei trent’anni di carriera del duo austriaco e di uno dei dischi culto dell’elettronica anni Novanta.

Importante come sempre l’attenzione nei confronti del teatro e della danza che si traduce nella concreta possibilità offrire spazio alle più innovative voci della scena nazionale e internazionale. Al Teatro Vascello un focus sulla compagnia Fanny & Alexander con Federica Fracassi per L’Analfabeta di Ágota Kristóf; Motus che presenta Frankenstein (a love story) e Frankenstein (a history of hate), Gabriele Paolocà con Claudia Marsicano e Fabio Antonelli che racconta la figura tragica di Audrey, una giovane donna che si reinventa come sopravvissuta agli attentati del Bataclan, Oltre, Come 16+29 persone hanno attraversato il disastro delle Ande nuova produzione di Fabiana Iacozzilli. Torna la compagnia Muta Imago con Atomica, il duo Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi alla guida della compagnia croata Studio Contemporary Dance, la compagnia KOR’SIA che presenta il nuovo Simulacro, Federica Rosellini che porta in scena iGirl.

Il nuovo progetto ULTRA REF è il festival nel festival, tra creatività emergente e nuovi formati, che rafforza, al Mattatoio di Testaccio, la propensione del Festival all’innovazione, alla collaborazione, fra musica, creatività emergente e nuovi linguaggi.

Fra gli appuntamenti musicali il doppio concerto con Lyra Pramuk, stella dell’avant-pop e ISABELLE LEWIS e l’ULTRA CLUB, a cura di Matteo Antonaci, Giulia Di Giovanni e Federica Patti, una settimana dedicata a cantautorato, pop, elettronica e sperimentazioni digitali, tra reti, nuove sonorità e contaminazioni.

Dancing Days a cura di Francesca Manica, esplora le nuove tendenze della danza europea e nazionale in rete con un focus dedicato alla scena emergente e nuovi talenti sono al centro delle rinnovate sezioni di danza e teatro.

Alla sesta edizione arriva Powered by REF, il progetto a sostegno di artisti under 30 attivi nella ricerca teatrale, che seleziona tre giovani autori i cui studi vengono presentati all’interno della sezione Anni Luce a cura di Maura Teofili interamente dedicata al teatro italiano. Il Mattatoio torna ad ospitare REF Kids & Family, la sezione a cura di Stefania Lo Giudice con la proposta di musica, teatro e nuovo circo dedicata all’infanzia, articolata in tre weekend ricchi di spettacoli e attività gratuite. Tutto il programma in dettaglio su romaeuropa.net

Fabiana Raponi