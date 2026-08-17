“Roccella summer festival”, grande attesa per i Negramaro

Il concerto del tour “Una storia ancora semplice” si terrà al Teatro al Castello. Stasera, invece, la band di Giuliano Sangiorgi si esibirà all'Arena di Santa Maria del Cedro (Cs)

È iniziato il conto alla rovescia per l’atteso concerto dei Negramaro, in programma domani sera 18 agosto a Roccella Jonica (Rc), nell’ambito del Roccella Summer Festival, organizzato dalla Ticket Service Calabria con la collaborazione dell’Amministrazione comunale.

La data al Teatro al Castello, che arriva subito dopo quella di stasera 17 agosto all’Arena dei cedri di Santa Maria del Cedro (Cs), rientra nel tour “Una storia ancora semplice”, un viaggio nei più importanti festival, fatto di canzoni che hanno attraversato il tempo e generazioni diverse, che segnerà l’ultima occasione per vedere la band dal vivo prima di una lunga pausa. Un tour speciale, pensato come un grande abbraccio collettivo: una scaletta imperdibile, un regalo ai fan che in questi vent’anni hanno seguito ogni tappa della loro storia, e un modo per ripercorrere insieme tutte le grandi hit che hanno reso inconfondibile il loro percorso.

“Una storia ancora semplice” non è solo un tour, ma un viaggio nella memoria e nel presente, un racconto sonoro che attraversa due decenni di successi, da “Mentre tutto scorre” a “Estate”, da “Meraviglioso” a “Solo 3 minuti”, fino a “Casa 69” e ai brani più recenti di “Free Love”. Un concerto che celebra la forza di una storia collettiva, fatta di palco, musica e vita condivisa, prima di prendersi il tempo necessario per immaginare nuovi inizi. Protagonisti di un percorso che ha segnato la musica italiana contemporanea, i Negramaro hanno costruito un legame indissolubile con il proprio pubblico, trasformando ogni live in un rito generazionale.

Dall’esordio del 2003 fino a oggi, la loro è una storia di amicizia, sperimentazione e libertà creativa: una storia ancora semplice, ma straordinariamente viva. La storia di un’amicizia ventennale che nasce nei primissimi anni zero sui banchi dell’università e cresce, anche grazie all’intuito di Caterina Caselli che li ha scoperti e voluti con sé in Sugar fin dagli esordi, come una grande famiglia allargata. Il loro è un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 8 album di studio, 1 album live, 1 greatest hits, 2 docu-film. I biglietti per “Una storia ancora semplice – Tour 2026” saranno disponibili sui consueti circuiti di TicketOne e Ticket Service Calabria.

Info

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

www.roccellasummerfestival.it