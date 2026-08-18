Venezia

La Luna nel Pozzo: anteprima con Cometa Circus

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
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Luna nel Pozzo Cometa Circus

Cometa Circus apre "La Luna nel Pozzo" 2026: anteprima il 19 agosto a Porto Santa Margherita

La XXXI edizione de “La Luna nel Pozzo” prende il via con un appuntamento a Porto Santa Margherita. Mercoledì 19 agosto, alle 21.00, in Piazzale Darsena va in scena Cometa, spettacolo di giocoleria e acrobatica della compagnia italo-peruviana Cometa Circus. Il Festival Internazionale del Teatro Urbano, organizzato da Carichi Sospesi Aps, proseguirà poi nel centro storico di Caorle dal 2 al 6 settembre.

Contents

Due personaggi, complici di circostanze divertenti, trasformano il quotidiano attraverso evoluzioni acrobatiche e oggetti sospesi, seguendo un ritmo tropicale. Cometa invita a restare nel presente e a credere ancora alla magia di un racconto, in un tempo in cui i sogni sembrano farsi sempre più fragili ed effimeri. A portarlo in scena sono Claudia Franco e Cristian Trelles, che si sono incontrati nel 2015 sotto il tendone del circo “La Tarumba” in Perù e da allora condividono un percorso artistico comune.

Chi sono i Cometa Circus

Il loro lavoro unisce discipline diverse: Claudia si dedica alla ruota Cyr, al trapezio fisso e alla sospensione capillare, mentre Cristian lavora su corda liscia, giocoleria e monociclo giraffa. Il duo ha portato lo spettacolo in oltre cento festival in diversi Paesi, vincendo nel 2019 il concorso di circo contemporaneo “Spazi d’Ozio” di Parma e risultando tra i progetti selezionati e sostenuti dal programma Movin’Up – GAI nelle edizioni 2018/2019 e 2021/2022.

La XXXI edizione de La Luna nel Pozzo a Caorle

Quello con Cometa Circus è il primo tassello di un programma fortemente internazionale: dal 2 al 6 settembre “La Luna nel Pozzo” porterà a Caorle oltre venti compagnie provenienti da Italia, Francia, Spagna, Catalogna, Argentina, Austria, Taiwan, Ghana e Belgio, per oltre settanta appuntamenti distribuiti in cinque giorni. A fare da riferimento all’edizione 2026 è una frase di Carmelo Bene: “Non c’è niente da capire, c’è solo da restare senza fiato.”

Informazioni

Ingresso libero e gratuito.

Programma completo del Festival: https://lalunanelpozzofestival.it

Per informazioni:
Marco Caldiron (Direzione Artistica) 347 4214400
Anna Pretolani (Direzione Organizzativa) 347 2535446
IAT Caorle 0421 81085 carichisospesi@gmail.com

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Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
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