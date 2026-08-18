La Luna nel Pozzo: anteprima con Cometa Circus

Cometa Circus apre "La Luna nel Pozzo" 2026: anteprima il 19 agosto a Porto Santa Margherita

La XXXI edizione de “La Luna nel Pozzo” prende il via con un appuntamento a Porto Santa Margherita. Mercoledì 19 agosto, alle 21.00, in Piazzale Darsena va in scena Cometa, spettacolo di giocoleria e acrobatica della compagnia italo-peruviana Cometa Circus. Il Festival Internazionale del Teatro Urbano, organizzato da Carichi Sospesi Aps, proseguirà poi nel centro storico di Caorle dal 2 al 6 settembre.

Due personaggi, complici di circostanze divertenti, trasformano il quotidiano attraverso evoluzioni acrobatiche e oggetti sospesi, seguendo un ritmo tropicale. Cometa invita a restare nel presente e a credere ancora alla magia di un racconto, in un tempo in cui i sogni sembrano farsi sempre più fragili ed effimeri. A portarlo in scena sono Claudia Franco e Cristian Trelles, che si sono incontrati nel 2015 sotto il tendone del circo “La Tarumba” in Perù e da allora condividono un percorso artistico comune.

Chi sono i Cometa Circus

Il loro lavoro unisce discipline diverse: Claudia si dedica alla ruota Cyr, al trapezio fisso e alla sospensione capillare, mentre Cristian lavora su corda liscia, giocoleria e monociclo giraffa. Il duo ha portato lo spettacolo in oltre cento festival in diversi Paesi, vincendo nel 2019 il concorso di circo contemporaneo “Spazi d’Ozio” di Parma e risultando tra i progetti selezionati e sostenuti dal programma Movin’Up – GAI nelle edizioni 2018/2019 e 2021/2022.

La XXXI edizione de La Luna nel Pozzo a Caorle

Quello con Cometa Circus è il primo tassello di un programma fortemente internazionale: dal 2 al 6 settembre “La Luna nel Pozzo” porterà a Caorle oltre venti compagnie provenienti da Italia, Francia, Spagna, Catalogna, Argentina, Austria, Taiwan, Ghana e Belgio, per oltre settanta appuntamenti distribuiti in cinque giorni. A fare da riferimento all’edizione 2026 è una frase di Carmelo Bene: “Non c’è niente da capire, c’è solo da restare senza fiato.”

Informazioni

Ingresso libero e gratuito.

Programma completo del Festival: https://lalunanelpozzofestival.it

Per informazioni:

Marco Caldiron (Direzione Artistica) 347 4214400

Anna Pretolani (Direzione Organizzativa) 347 2535446

IAT Caorle 0421 81085 carichisospesi@gmail.com