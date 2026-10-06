“Festival d’autunno”, in scena la comicità di Izzo

Al Politeama "Mario Foglietti" arriverà a novembre con "Finché giudice non ci separi"

Un’attenta e profonda riflessione sulle relazioni contemporanee, condita dalla tipica ironia partenopea. La XXIII edizione del Festival d’Autunno, ideata e diretta da Antonietta Santacroce, porta in scena le atmosfere di Napoli con Finché giudice non ci separi, brillante commedia teatrale con protagonista Biagio Izzo e diretta da Augusto Fornari. L’appuntamento è per giovedì 5 novembre, alle ore 21, al Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro.

Con il suo stile diretto e una comicità fortemente radicata nella farsa napoletana, l’attore porterà in scena le contraddizioni della vita di coppia attraverso un’espressività dirompente. Una carriera fatta di gesti, teatralità e carisma travolgente, qualità che di recente gli sono valse il Premio San Gennaro World.

Le dichiarazioni della direttrice artistica

«Il Festival d’Autunno ha sempre cercato di mettere in dialogo linguaggi artistici diversi e quest’anno, per la prima volta, accoglie nel proprio cartellone una grande commedia di prosa» afferma Antonietta Santacroce.

«Biagio Izzo è uno degli interpreti più amati dal pubblico italiano e porta in scena uno spettacolo che unisce leggerezza e riflessione. Si ride molto, ma allo stesso tempo si viene accompagnati dentro le fragilità e le dinamiche della vita di coppia contemporanea. È una storia capace di parlare a tutti e che divertendo non rinuncia a raccontare qualcosa del nostro tempo».

Finché giudice non ci separi: tra simpatici equivoci e spunti di riflessione

La commedia narra di Massimo, libraio antiquario che si ritrova in difficoltà dopo una separazione: il giudice ha deciso di affidare all’ex moglie la casa e la figlia, costringendolo a versare anche un cospicuo assegno mensile alla donna. Dopo un tentato suicidio, gli amici di sempre Mauro, Paolo e Roberto (tutti separati) lo aiutano a rimettersi in piedi, trovandogli un nuovo appartamento in cui poter andare a vivere e standogli accanto per evitare che ricada nello sconforto. Nel momento in cui Massimo sembra essere tornato in sé, una avvenente vicina di casa suona alla porta: i tre hanno un guizzo perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Un cast d’eccezione per portare in scena la quotidianità

Ad affiancare Biagio Izzo, che guida il cast con grande maestria e calorosità, saranno Adriano Falivene, Carla Ferraro, Roberto Giordano e Adele Vitale. Il testo di Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli e Augusto Fornari – che oltre ad essere regista diventerà, in una partecipazione straordinaria, anche attore – crea uno spaccato di quotidianità dai dialoghi diretti e dalla recitazione senza fronzoli. Finché giudice non ci separi mette a nudo l’umanità dei personaggi, nei quali è facile rispecchiarsi poiché riproducono situazioni che accadono attorno a noi o delle quali, nel corso della vita, siamo stati protagonisti.

I biglietti del Festival

I biglietti sono disponibili nella segreteria del Festival a Catanzaro, su www.festivaldautunno.com e presso tutte le rivendite autorizzate del circuito TicketOne (https://www.ticketone.it/event/biagio-izzo-finche-giudice-non-ci-separi-teatro-politeama-di-catanzaro-21892004/)