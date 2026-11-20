Annullato il concerto del Kronos Quartet
Spazio agli eventi della Fondazione Musica per Roma: ecco gli eventi in scena dal 22 al 29 novembre all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz. FONDAZIONE MUSICA PER ROMAAPPUNTAMENTI 22-29 NOVEMBRE 2026AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE
Domenica 22 novembre ore 11
Roma Jazz Festival
Fiabe Jazz – “Musicanti di Brema Swing Band”
Teatro Studio Borgna
Domenica 22 novembre ore 18
Roma Jazz Festival
Rosa Brunello – “We Are Surging Waters”
Teatro Studio Borgna
Domenica 22 novembre ore 18
Alessandro Baricco
La Tempesta Silenziosa. Ultimo atto. Prima del prossimo
Sala Santa Cecilia
Lunedì 23 novembre Ore 20
Roma Jazz Festival
Chiara Civello e Clap! Clap!
CCCC
Teatro Studio Borgna
CONCERTO ANNULLATO
Lunedì 23 novembre Ore 20
Kronos Quartet
Steve Reich at 90
Sala Santa Cecilia
Martedì 24 novembre Ore 20
Roma Jazz Festival
Jason Miles
100 Miles for Miles Davis
Sala Petrassi
Mercoledì 25 novembre Ore 20
Lezioni di Ascolto 2026/27
Valvole vs. Transistor
Studio 3
Mercoledì 25 novembre Ore 20
Festival di Nuova Consonanza
D’Improvviso: International Contemporary Ensemble e Nuova Consonanza in Concert
Teatro Studio Borgna
Giovedì 26 novembre Ore 20
Big! Premio Francesco Di Giacomo
Teatro Studio Borgna
Venerdì 27 novembre Ore 20
Big! Premio Francesco Di Giacomo
Teatro Studio Borgna
Sabato 28 novembre Ore 20
Buenos Aires Tango. Música y Danza en Concierto
Sala Sinopoli
Domenica 29 novembre Ore 20
ANOHNI
Wilderness
Sala Santa Cecilia
Domenica 29 novembre Ore 21
Mario Venuti & Tony Canto
Mai come ieri
Teatro Studio Borgna
CASA DEL JAZZ
Domenica 22 novembre ore 18
Jammin’ 2026 – POP OFF!
Sala Concerti Armando Trovajoli
Venerdì 27 novembre ore 19.30
CDJO Casa del Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini – “Bob Brookmeyer, Evolution of the Jazz Composer”
Sala Concerti Armando Trovajoli
Sabato 28 novembre ore 19.30
CDJO Casa del Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini – “Bob Brookmeyer, Evolution of the Jazz Composer”
Sala Concerti Armando Trovajoli
Domenica 29 novembre ore 12
Junctions Beyond Jazz – Le frontiere dell’arpa: Lucia Bova
Sala Concerti Armando Trovajoli
Domenica 29 novembre ore 18
Beatrice Gatto
Sala Concerti Armando Trovajoli
concerto annullato
Il concerto del Kronos Quartet “Steve Reich at 90“,
previsto per lunedì 23 novembre alle 20:00 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
è stato cancellato a causa di circostanze impreviste
Il Kronos Quartet si scusa con il pubblico per l’inconveniente e spera che il concerto sia riprogrammato il prima possibile.
Il rimborso è previsto nelle seguenti modalità:
- gli spettatori che hanno acquistato il biglietto sul sito TicketOne.it e tramite Call Center riceveranno il riaccredito in automatico sullo stesso strumento di pagamento utilizzato in fase di acquisto, senza la necessità di procedere ad alcuna richiesta di rimborso;
- gli spettatori che hanno acquistato il biglietto presso uno dei Punti Vendita TicketOne dovranno fare richiesta di rimborso da lunedì 23 novembre ed entro e non oltre il 14 dicembre 2026, secondo le procedure riportate alla pagina www.rimborso.info
- gli spettatori che hanno acquistato il biglietto presso la biglietteria dell’Auditorium Parco della Musica dovranno presentarsi allo stesso botteghino muniti del biglietto per ottenerne il rimborso, entro e non oltre il 14 dicembre 2026.