Il grande regista calabrese parla del suo vissuto e di una parte dei film che ha realizzato disvelando aneddoti e curiosità

Un Gianni Amelio “generosissimo” è stato quello che al Teatro Nuovo di Treviglio ha “sciorinato” umiltà, perle di saggezza e tanta classe. In circa un’ora e mezza in un incontro organizzato dal comune della Bergamasca ha raccontato frammenti di una vita vissuta in modo autentico. E’ stato diretto e senza troppi giri di parole. Tanti sono stati gli applausi da parte di una platea che meritava di essere più numerosa per l’appuntamento con un regista della sua levatura. E Amelio non si sottrae affatto; anzi, incalza il suo pubblico.

Il suo è un andare a ritroso nel tempo. Nel corso della serata sono state proiettate delle clip di suoi film divenuti degli autentici camei! Racconta e si racconta il regista nato in Calabria e che si sente orgogliosamente calabrese sino al midollo ma che se deve fare delle critiche costruttive non si defila. Tra le clip si parte con “Nessun dolore” del 1994 ed alle vicende legate ad un uomo che viene per certi versi sopraffatto dalla sua stessa bontà d’animo ritrovandosi in casa decine di immigrati che fanno quel che vogliono.

Poi è il turno de “Lamerica” e qui è suggestivo il “dialogo” tra un anziano signore finito sulla nave e un giovane di “belle speranze” (Enrico Lo Verso) in viaggio verso New York che rattristato ascolta senza fiatare tutto ciò che dice in dialetto calabrese. E poi ancora: “Ladro di bambini” che lo ha consacrato. E qui ci mette il “mestiere” Amelio sostenendo che i suoi film siano il frutto della realtà con l’immaginazione e che per ciò stesso scatenano le emozioni. Amelio che ha lavorato con attori ed attrici del calibro di Alessandro Borghi, Gian Maria Volonté, Valerio Golino, Valerio Mastandrea è un fiume in piena. Raccoglie qualche aneddoto di questa professione che ha sempre amato sin da giovanissimo quando la nonna ce lo portava al cinema in quel di Catanzaro dove vide a soli quattro anni “Gilda” con la mitica Rita Hayworth, uno dei personaggi femminili più iconici della storia del cinema e che colpì a tal punto la fantasia di un piccolo ed imberbe Gianni da ritenere – nonostante avesse visto altri film più in avanti – che dietro allo schermo ci continuasse ad essere lei nella vana speranza di poterla rivedere in qualche modo.

La sua è stata una vita complessa, povera, fatta di privazioni, ma pure di grandi soddisfazioni grazie alla passione per il cinema di cui si sente un “privilegiato”. Racconta di un padre emigrato in Argentina e che ci è rimasto lì costituendo un’altra famiglia. Ma per il piccolo Gianni già stare a casa con la madre e i nonni e rimanerci in armonia significava “non essere poveri!”.

Amelio ha saputo tenere desta fino alla fine il suo pubblico fatto da tanti estimatori dove ha finanche raccontato di aver portato a casa sua ben 16 persone che vivevano nell’indigenza più assoluta nel nord dell’Albania – dove nel ’93 stava facendo le riprese del film: Lamerica – finendo col dover abbandonare la sua stessa abitazione a Roma perché non c’era più posto, e di questi uno: Luan, lo ha anche adottato. Oggi è un apprezzato direttore della fotografia – adesso sta lavorando in Calabria – che, a sua volta, ha avuto tre figlie facendo diventare Gianni Amelio nonno. Una bella storia di affetto e di solidarietà umana. Insomma, tante le storie, tante le curiosità per un uomo di 83 anni mai domo e con tante altre idee in cantiere che lo ergono senza tema di smentita tra i migliori registi italiani e non solt