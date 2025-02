Concerto lettura dell’AchRome Ensamble con un racconto di Marco Buscarino

Concerto lettura dell’AchRome Ensamble con un raccontodi Marco BuscarinoIn sala Piatti un concerto all’insegna della creativitàcontemporanea

Il 15 marzo 2025 alle ore 16, in Sala Piatti a Bergamo alta,

nell’ambito della 44 ma Edizione degli Incontri Europei con la Musica,

sarà presentato il concerto lettura dell’AchRome ensamble

all’insegna della creatività contemporanea e includerà la lettura in

anteprima del racconto di Marco Buscarino dal titolo “Risotto alla

milanese”. La short story di Buscarino è stata presentata all’ultima

edizione del Salone del Libro di Torino da Historica Editore e

contiene, fra l’altro, un omaggio a George Gershwin e in particolare

la rievocazione della prima di “Rapsody in Blue”, andata in scena in

anteprima nel 1924 all’Aeolian Hall di New York. In seguito a ciò

Gershwin segnò un’epoca come uno dei nuovi musicisti del

ventesimo secolo. Per Buscarino si tratta della quarta presenza agli

Incontri Europei con la Musica in veste di autore dove ha esordito

nel 2019 a fianco del Gruppo Fiati Musica Aperta nello spettacolo

“La Bella Virginia” con un testo tratto da una sua riduzione de “La

Virginia Bresciana di Franco Salfi (Desca edizioni) in seguito

presentata nel corso del 2023 anche all’Accademia Carrara di

Bergamo. La presenza dell’autore bergamasco è poi continuata con

il duo Valentina Coladonato e Annamaria Garibaldi rispettivamente

soprano e pianista, nel concerto “Legami”, con un testo ridotto per

l’occasione e a lui consegnato dal noto attore Giulio Bosetti. Per

arrivare allo scorso anno con il racconto “Sulle tracce del Bardo”

dedicato a William Shakespeare e presentato nel concerto del

gruppo milanese Baschenis Ensamble. L’ultimo racconto “Risotto

alla milanese” verrà letto e interpretato nel corso del concerto del

prossimo marzo dell’AchRome ensamble da un attore, che si

soffermerà anche sulla nascita della cucina italiana ad opera di

Riccardo Bacchelli e Orio Vergani, che come ha spiegato Buscarino

in una recente intervista a Teletutto, rappresenta oggi uno dei

primati nazionali nel mondo. Non è un caso che Orio Vergani sia

stato il fondatore dell’Accademia Italiana della Cucina. Del noto

giornalista e scrittore, Buscarino ha curato a Bergamo presso il

Museo delle Storie, la mostra fotografica “Orio Vergani fotografo”

insieme a Guido Vergani, grande inviato figlio di Orio, che contribuì

a far conoscere maggiormente la figura di Orio come fotografo. Fu

grazie a quella mostra nonchè agli articoli ad essa dedicati

dall’autore bergamasco sul Corriere Della Sera e su Civiltà della

Tavola (quest’ultimo organo ufficiale dell’ Accademia Italiana della

Cucina), che la figura di Orio Vergani come fotografo è oggi

maggiormente riconosciuta. Va rilevato a tal proposito che l’articolo

di Buscarino sull’edizione in lingua inglese di Civiltà della Tavola,

uscì in oltre 50 paesi del mondo. Il concerto dell’ AchRome

ensamble in Sala Piatti vedrà di scena Marcello Parolini in veste di

direttore e con lui Antonella Bini al flauto, Stefano Merighi al

clarinetto, Elia Leon Mariani al violino, Emanuele Rigamonti al

violoncello e Gabriele Rota al pianoforte. Saranno eseguiti in

anteprima brani di Luisa Antoni, Claudio Bonometti, Lorenzo

Sorgi, Alessandro Adamo, Francesco Sgambati, Davide Fensi, e

Pieralberto Cattaneo, lavori prodotti alla settima edizione di

AchRome ensemble International Call for Scores che come da

tradizione attinge alla produzione giovane e più recente di tutto il

mondo e i brani creati dai compositori partecipanti alla prima

edizione di AchRome Workshop di Composizione in sinergia con le

Associazioni Orchestra Crescendo e Musica Aperta.