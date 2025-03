Matti per la Musica!

Concerti al Sant’Artemio

Auditorium – Provincia di Treviso

2024 – 2025

“La vie en blue” da New York a Parigi

il jazz di George Gershwin incontra la voce di Édith Piaf

Giovedì 20 marzo la rassegna “Matti per la Musica!” ospita un concerto tutto al femminile con la voce di Sara Jane Ghiotti e il Gershwin Quintet, ensemble di quattro sax e pianoforte, per un omaggio a due icone della musica del Novecento

La rassegna Matti per la Musica! prosegue il suo viaggio con un concerto tutto al femminile tra New York e Parigi. Giovedì 20 marzo alle ore 20.45, l’Auditorium Sant’Artemio di Treviso ospiterà “La vie en blue” un tributo a George Gershwin ed Édith Piaf. Sul palco la raffinata voce di Sara Jane Ghiotti e il Gershwin Quintet, ensemble originale costituito da un quartetto di sax e pianoforte, daranno vita a un concerto che fonde jazz e chanson francese. Una serata che abbatte le distanze, intreccia culture e sensibilità diverse, rivelando il potere universale della musica nel raccontare storie senza tempo e suscitare emozioni senza confini.

La collaborazione tra Sara Jane Ghiotti, eclettica interprete jazz, e il Gershwin Quintet formato da Letizia Ragazzini sax soprano, Mariella Donnaloia sax contralto, Caroline Halleck, sax tenore, Laura Rocchegiani sax baritono e Maria Giulia Cester pianoforte, nasce dall’amore comune per due giganti della musica del Novecento. La musica di Gershwin, vivace e sinuosa, apre le porte delle sale da concerto al jazz, raccogliendone i ritmi afroamericani e mescolandoli con il linguaggio classico. A questa energia si contrappone l’eleganza malinconica della musica francese degli anni Quaranta, caratterizzata da quella leggera malinconia dei tempi ternari e melodie coinvolgenti, che hanno reso immortale la voce di Édith Piaf.

Dagli anni ruggenti di Gershwin alla poesia di Édith Piaf

Il concerto si apre con la musica nuova ed abbagliante di George Gershwin che aprì le porte delle sale da concerto al jazz e ai ritmi afroamericani. Tra i brani in programma: An American in Paris, pagina iconica che cattura la frenesia della capitale francese, la ninna nanna Summertime e il lamento struggente My Man’s Gone Now, tratti dalla celebre opera Porgy and Bess, che descrive la vita degli afroamericani nell’immaginaria strada di Catfish Row a Charleston. Immancabile la Rhapsody in Blue, capolavoro che ha segnato una svolta nella storia della musica, espressione perfetta della modernità americana, crogiolo di storie e culture che si fondevano nella modernità all’ombra dei grattacieli.

Dalla New York degli anni Venti e Trenta si passa alla Parigi di Édith Piaf, voce e anima della chanson francese. L’homme à la moto, Padam Padam e l’indimenticabile La vie en rose ci trasportano nel cuore della Francia, tra emozioni intime e grandi slanci sentimentali. Brani che raccontano storie di vita e di amore, resi immortali dalla voce intensa e viscerale della Piaf, capace di trasformare ogni nota in un frammento di poesia.

Nella seconda parte del concerto si torna al mondo di Gershwin con celebri successi tratti dai musical di Broadway, come Fascinating Rhythm, Oh, Lady Be Good!, Embraceable You, S Wonderful e I’ll Build a Stairway to Paradise, brani che hanno segnato la storia dello spettacolo e del teatro musicale. Il concerto si conclude in terra di Francia con il clima festoso de La foule, celebre canzone resa immortale da Édith Piaf, versione francese di Que nadie sepa mi sufrir di Angel Cabral.

La rassegna concertistica Matti per la Musica! è organizzata da Asolo Musica in collaborazione con La Provincia di Treviso ed è inserita in RetEventi con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Veneto e del Comune di Treviso, CentroMarca Banca, ZOOGAMI e UNAHOTELS Le Terrazze Treviso e FAZIOLI pianoforti.

è una rassegna promossa e organizzata da

Asolo Musica – Associazione Amici della Musica

Direttore artistico Federico Pupo

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 20:45

Acquisto biglietti www.boxol.it/asolomusica

info@asolomusica.com – www.asolomusica.com – Tel. 392 4519244

