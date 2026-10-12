recensione

Ancona, Teatro delle Muse

L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti

Poco idillio e poca fantasia tra i contadini del ranch.

di Giosetta Guerra

L’allestimento de “L’elisir d’amore” andato in scena al Teatro delle Muse Franco Corelli di Ancona il 4 ottobre 2026, con la prima il 2 ottobre, è stato una nuova produzione della Fondazione Teatro delle Muse.

Curato da Giuseppe Dipasquale per regia, scene e luci, l’opera è stata trasposta negli Stati Uniti degli anni 50 in una fattoria americana dall’atmosfera country.

I costumi, firmati da Stefania Cempini, erano in linea con l’ambientazione country: abiti pratici per i contadini con camicie a quadri, pantaloni di tela o salopette, stivali da cowboy e cappelli di paglia o di stoffa; molto simili a quelli degli uomini i vestiti delle donne, ma ci ha disturbato vedere Adina, una giovane romantica ragazza che legge “Tristano e Isotta”, con abiti da cowgirl, con pantaloni alla gaucho e cappello nero western e con stivali, anche se bianchi e ricamati, perfino con l’abito da sposa bianco corto.

Belcore indossa la divisa militare americana e Dulcamara è vestito come un originale mago turco.

La direzione d’orchestra è stata affidata al maestro Aram Khacheh che in qualche tratto ha calzato un po’ la mano, l’Orchestra Sinfonica G. Rossini ha, come sempre, svolto dignitosamente il suo compito.

Sul piano vocale i cantanti hanno ottenuto un buon successo per la generosità del canto, ma è mancato globalmente il clima idilliaco e bucolico che si respira nella musica di Donizetti.

Nel ruolo di Nemorino il tenore Giuseppe Infantino spiega con generosità una vocalità robusta, estesa e limpida tagliente nei canto di forza e al contempo morbida nelle sfumature intime, grazie a un sapiente uso della mezza voce, tuttavia dovrebbe evitare di stringere i suoni nella zona centrale. L’emissione è divenuta più aggraziata e più rifinita nella famosa aria “Una furtiva lacrima”. Scenicamente l’artista delinea con efficacia la figura del giovane contadino cicciottello, ingenuo e smarrito nel suo sentimento amoroso.

Il soprano Maria Laura Iacobellis, nel ruolo protagonista di Adina, eccelle nella tessitura acuta, dove i suoni, arrotondati e ampliati nel passaggio di registro, scintillano nelle note alte ben sostenute e si assottigliano in sensibili filati in diminuendo. Più fioca rimane la zona grave.

Vittorio Prato ricopre il ruolo di Belcore con buona linea di canto, usa con sicurezza una voce piena e robusta di baritono, in grado di alleggerirsi nelle estensioni acute e di piegarsi alla duttilità del sillabato.

Le foto sono di Giorgio Pergolini