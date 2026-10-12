Da martedì 27 ottobre a domenica 8 novembre 2026

Da martedì 27 ottobre a domenica 8 novembre 2026

TOILET

Sono chiuso qui dentro ma nessuno sa dove… neanche io!

Una storia scritta, diretta e interpretata da GABRIELE PIGNOTTA

Supervisione artistica Cristiana Vaccaro

Musiche originali Stefano Switala

Scene Tiziana Liberotti

Luci Maximiliano Lumachi

Aiuto regia Julie Ciccarelli

Produzione

ARTISTI ASSOCIATI – CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE

Un uomo. Un bagno d’autogrill. Una porta che non si apre.

Il dramedy che è già diventato un film e una serie social torna dove tutto è

cominciato: sul palcoscenico.

Foto di Valeria Mottaran

Dal 27 ottobre all’8 novembre, prima di partire per il tour internazionale in Cina, Gabriele Pignotta porta al Piccolo Eliseo un bagno qualunque, e ne chiude la porta a chiave. Dentro c’è Flavio Bretagna, venditore sempre al telefono, sempre di corsa, sempre altrove con la testa. Si ferma in una piccola area di servizio senza nemmeno registrare dove si trovi, entra in bagno e, quando prova a uscire, la serratura non cede. Uno scherzo? No. Fuori non risponde nessuno. Con il cellulare come unica via di fuga, Bretagna comincia una trattativa sempre più surreale con il Maresciallo dei carabinieri, con la sua segretaria e con una galleria di personaggi imprevedibili, compresi gli autori degli annunci scritti sui muri del bagno. Si ride molto, poi la tensione sale, e con il passare delle ore quelle quattro mattonelle diventano lo spazio in cui affiora l’inconscio del protagonista, senza più vie di fuga. “Chi è davvero Flavio Bretagna?” racconta Gabriele Pignotta. “È l’essere umano medio, quello in cui ogni spettatore può riconoscersi, perché incarna i vizi della nostra contemporaneità. Ha puntato tutto su carriera, lavoro e soddisfazione personale, trascurando la vita privata e gli affetti. Una situazione del tutto inaspettata lo costringerà a guardarsi dentro, e il pubblico farà lo stesso. Il tutto, ovviamente, fra mille risate e colpi di scena.” Dal teatro allo schermo, fino allo smartphone. Nel 2022 Toilet è diventato un film prodotto da Vision Distribution e Fenix, scritto, diretto e interpretato da Pignotta con le voci di Lillo, Francesco Pannofino e Vanessa Incontrada, oggi sulle principali piattaforme di streaming. Nel settembre 2025 la storia ha fatto un ulteriore salto con TOILET the social series, spin-off originale pensato per i ritmi del web: i primi 15 episodi hanno superato le 250mila visualizzazioni tra Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Un progetto che continua a reinventarsi e a parlare a un pubblico sempre nuovo.

INFO

Piccolo Eliseo, dal 27 ottobre all’8 novembre 2026

Da martedì a venerdì ore 20.00 · sabato e domenica ore 17.00

Biglietti: intero € 28,00 · ridotto € 20,00

Durata: 80’ senza intervallo

Indirizzo: Via Nazionale, 182