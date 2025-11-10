Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 9 al 16 novembre

All'Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di Roma
Si apre una settimana ricca di eventi della Fondazione Musica per Roma: ecco gli eventi all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz, dal 9 al 16 novembre 2025.
FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
APPUNTAMENTI DAL 9 AL 16 NOVEMBRE 2025
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
Domenica 9 novembre 2025
Alle 18.00 – Angelo Branduardi
Sala Santa Cecilia
Domenica 9 novembre 2025
Alle 21.00 – Roma Jazz Festival
Peter Erskine con la Dr.Um Band
Sala Petrassi
Domenica 9 novembre 2025
Alle 21.00 – Festival di Nuova Consonanza
Èpos
Teatro Studio Borgna
Domenica 9 novembre 2025
Alle 11.00 – Lezioni di Storia
Laura Pepe – Olimpia 776 a.c. I primi giochi
Sala Sinopoli
Lunedì 10 novembre 2025
Alle 21.00 – Erykah Badu
Sala Santa Cecilia
Lunedì 10 novembre 2025
Alle 21.00 – Roma Jazz Festival
Jemma Collettivo
Teatro Studio Borgna
Martedì 11 novembre 2025
Alle 21.00 – Romaeuropa Festival
Israel Galván, Mohamed El Khatib
Israel & Mohamed
Sala Petrassi
Martedì 11 novembre 2025
Alle 21.00 – Roma Jazz Festival
L’Antidote
Teatro Studio Borgna
Mercoledì 12 novembre 2025
Alle 21.00 – Israel Galván, Mohamed El Khatib
Israel & Mohamed
Sala Petrassi
Mercoledì 12 novembre 2025
Alle 21.00 – Roma Jazz Festival
Alina Bzhezhinska / Tony Kofi featuring Brian Jackson
Celebrating Alice Coltrane
Teatro Studio Borgna
Giovedì 13 novembre 2025
Alle 21.00 – Roma Jazz Festival
Mangiaracina – Bonnot featuring Gianluca Petrella
Teatro Studio Borgna
Venerdì 14 novembre 2025
Alle 21.00 – Romaeuropa Festival
Ensemble Decoder, Andrej Koroliov – Ma/ Wanderin for Ensemble
Teatro Studio Borgna
Venerdì 14 novembre 2025
Alle 21.00 – Romaeuropa Festival
Christos Papadopoulos
My Fierce Ignorant Step
Sala Petrassi
Sabato 15 novembre 2025
Dalle 10.00 – Lezioni di Ascolto
Aspettando Wish You Were Here
Studio 2
Sabato 15 novembre 2025
Alle 19.00 – Romaeuropa Festival
Lorenzo Bianchi Hoesch, Fabrizio Cassol, Adèle Viret
Notes on the memory of notes
Sabato 15 novembre 2025
Alle 21.00 – Romaeuropa Festival
Christos Papadopoulos
My Fierce Ignorant Step
Sala Petrassi
Domenica 16 novembre 2025
Dalle 10.00 – Lezioni di Ascolto
Aspettando Wish You Were Here
Studio 2
Domenica 16 novembre 2025
Alle 16.00 – Romaeuropa Festival
Christos Papadopoulos
My Fierce Ignorant Step
Sala Petrassi
Domenica 16 novembre 2025
Alle 18.00 – Romaeuropa Festival
Ryodji Ikeda, Ensemble Modern – Music for strings
Domenica 16 novembre 2025
Alle 20.00 – Romaeuropa Festival
Ryodji Ikeda – Ultratronics
CASA DEL JAZZ
Domenica 9 novembre 2025
Alle 18.00 e ore 21.00 – Pete Roth Trio feat. Bill Bruford
Sala Armando Trovajoli
Martedì 11 novembre 2025
Alle 19.30 – Roma Jazz Festival
Dock in Absolute
Sala Armando Trovajoli
Venerdì 14 novembre 2025
Alle 19.30 – Roma Jazz Festival
Hakan Başar Trio
Sala Armando Trovajoli
Sabato 15 novembre 2025
Alle 19.30 – Roma Jazz Festival
Adrien Brandeis
Sala Armando Trovajoli