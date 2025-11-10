Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 9 al 16 novembre

EventoRoma

All'Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di Roma

Si apre una settimana ricca di eventi della Fondazione Musica per Roma: ecco gli eventi all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz, dal 9 al 16 novembre 2025.

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
APPUNTAMENTI DAL 9 AL 16 NOVEMBRE 2025

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Domenica 9 novembre 2025
Alle 18.00 – Angelo Branduardi
Sala Santa Cecilia

Domenica 9 novembre 2025
Alle 21.00 – Roma Jazz Festival
Peter Erskine con la Dr.Um Band
Sala Petrassi

Domenica 9 novembre 2025
Alle 21.00 – Festival di Nuova Consonanza
Èpos
Teatro Studio Borgna

Domenica 9 novembre 2025
Alle 11.00 – Lezioni di Storia
Laura Pepe – Olimpia 776 a.c. I primi giochi
Sala Sinopoli

Lunedì 10 novembre 2025
Alle 21.00 – Erykah Badu
Sala Santa Cecilia

Lunedì 10 novembre 2025
Alle 21.00 – Roma Jazz Festival
Jemma Collettivo
Teatro Studio Borgna

Martedì 11 novembre 2025
Alle 21.00 – Romaeuropa Festival
Israel Galván, Mohamed El Khatib
Israel & Mohamed
Sala Petrassi

Martedì 11 novembre 2025
Alle 21.00 – Roma Jazz Festival
L’Antidote
Teatro Studio Borgna

Mercoledì 12 novembre 2025
Alle 21.00 – Israel Galván, Mohamed El Khatib
Israel & Mohamed
Sala Petrassi

Mercoledì 12 novembre 2025
Alle 21.00 – Roma Jazz Festival
Alina Bzhezhinska / Tony Kofi featuring Brian Jackson
Celebrating Alice Coltrane
Teatro Studio Borgna

Giovedì 13 novembre 2025
Alle 21.00 – Roma Jazz Festival
Mangiaracina – Bonnot featuring Gianluca Petrella
Teatro Studio Borgna

Venerdì 14 novembre 2025
Alle 21.00 – Romaeuropa Festival
Ensemble Decoder, Andrej Koroliov – Ma/ Wanderin for Ensemble
Teatro Studio Borgna

Venerdì 14 novembre 2025
Alle 21.00 – Romaeuropa Festival
Christos Papadopoulos
My Fierce Ignorant Step
Sala Petrassi

Sabato 15 novembre 2025
Dalle 10.00 – Lezioni di Ascolto
Aspettando Wish You Were Here
Studio 2

Sabato 15 novembre 2025
Alle 19.00 – Romaeuropa Festival
Lorenzo Bianchi Hoesch, Fabrizio Cassol, Adèle Viret
Notes on the memory of notes

Sabato 15 novembre 2025
Alle 21.00 – Romaeuropa Festival
Christos Papadopoulos
My Fierce Ignorant Step
Sala Petrassi

Domenica 16 novembre 2025
Dalle 10.00 – Lezioni di Ascolto
Aspettando Wish You Were Here
Studio 2

Domenica 16 novembre 2025
Alle 16.00 – Romaeuropa Festival
Christos Papadopoulos
My Fierce Ignorant Step
Sala Petrassi

Domenica 16 novembre 2025
Alle 18.00 – Romaeuropa Festival
Ryodji Ikeda, Ensemble Modern – Music for strings

Domenica 16 novembre 2025
Alle 20.00 – Romaeuropa Festival
Ryodji Ikeda – Ultratronics

CASA DEL JAZZ

Domenica 9 novembre 2025
Alle 18.00 e ore 21.00 – Pete Roth Trio feat. Bill Bruford
Sala Armando Trovajoli

Martedì 11 novembre 2025
Alle 19.30 – Roma Jazz Festival
Dock in Absolute
Sala Armando Trovajoli

Venerdì 14 novembre 2025
Alle 19.30 – Roma Jazz Festival
Hakan Başar Trio
Sala Armando Trovajoli

Sabato 15 novembre 2025
Alle 19.30 – Roma Jazz Festival
Adrien Brandeis
Sala Armando Trovajoli

