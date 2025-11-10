Italia Green Film Festival, meditazione e spiritualità per connettersi con il COP30 di Belém

Successo per il grande evento al centro di Roma organizzato dall’Italia Green Film Festival ed Ecospirituality Fondation dedicato alla meditazione, al rispetto degli animali, della natura e dei popoli nativi.

Una grande emozione con i tanti ragazzi dell’ Istituto Scolastico Galileo Galilei guidati dai professori Cristina Mihalcea, Andrea Ambrosetti e Alessandra Rizzuto che si sono impegnati con la meditazione e il pensiero critico a diffondere energia positiva ai learders mondiali riuniti a Belém in Brasile per la COP30 per decidere il futuro del nostro ambiente.

Sono intervenuti all’ importante evento la presidente della Ecospirituality Fondation Rosalba Nattero, l’imprenditore Luca Laurenti presidente di Tesys Spa che è intervenuto parlando non solo della doverosità per le aziende di essere sostenibili, ma anche della necessità della mission socio economica dell’imprenditore di oggi, Marco Pulieri chef vagano, Daniele Diaco consigliere comunale.

“Belém è la porta della foresta Amazzonica e tutti i ragazzi che partecipano ai progetti dell’ Italia Green Film Festival conoscono perfettamente l’importanza di proteggere la foresta, di proteggere i popoli nativi, di proteggere gli animali e le piante – è stato il commento del direttore artistico del Festival, Pierre Marchionne – Siamo tutti connessi irradiando energia positiva affinché i leaders mondiali facciano quello che è giusto fare. Il mondo non può essere fatto di sola materialità, questi ragazzi hanno capito l’ importanza della spiritualità e della profonda connessione che c’è tra noi e la natura. Noi siamo natura e non possiamo esistere sconnessi dalla natura”. ‎