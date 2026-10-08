Parata Zombie Napoli – Sabato 17 ottobre | Ore 16

Anteprima della seconda edizione del “Napoli Horror Festival”

“Parata Zombie Napoli”

Anteprima della seconda edizione del “Napoli Horror Festival”

Attività per la sezione young, concorsi per i corti e racconti a tema

Sabato 17 ottobre | Ore 16

Partenza da Piazzetta Berlinguer

Sette anni fa oltre duecento persone, travestite da morti viventi, hanno sfilato per le strade del centro di Napoli. Una nuova “Parata Zombie”, in programma sabato 17 ottobre dalle ore 16 con partenza da Piazzetta Berlinguer, sarà organizzata dalla compagnia Le Streghe del Palco SRL e, come nel 2019 per il primo “Napoli Horror Festival”, diventerà il teaser della seconda edizione dell’iniziativa.

L’evento farà da ponte di collegamento ideale tra il cuore di Napoli e la Municipalità 10: è l’ex Base Nato di Bagnoli che, dal 20 al 22 novembre, ospiterà il “Napoli Horror Festival” come parte del vasto programma di “Affabulazione”, la rassegna promossa dal Comune di Napoli e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Beatrice Baino, ideatrice della parata, dichiara: «Immaginate Napoli invasa dagli zombie. Immaginate tanti morti viventi a bere il caffè in piazza Trieste e Trento, a fare shopping nella Galleria Umberto I. Fantasia horror? No, realtà. Tutto questo accadrà con un evento unico. La parata, come il Festival in generale, non è solo un’iniziativa goliardica per appassionati del genere, ma un momento di riflessione sulla paura, una delle emozioni più ancestrali, comune a tutti gli esseri viventi».

La partecipazione alla parata, che da Piazzetta Berlinguer proseguirà fino alla Galleria Umberto I, attraversando via Toledo, è libera e gratuita. Molti partecipanti saranno truccati e vestiti dalla squadra di truccatori del Festival, con la collaborazione di Andrea Borgia e del suo team di Effetto Nostalgia. Coloro che si presenteranno già “trasformati” riceveranno in omaggio una maglietta del “Napoli Horror Festival”, mentre per i primi 40 che si prenoteranno sarà riservato un trucco speciale gratuito. Per partecipare, bisogna leggere il regolamento e compilare il form online o inviare scheda e liberatoria a segreteria@napolihorrorfestival.com. Tutti i dettagli saranno comunicati dall’organizzazione direttamente ai partecipanti iscritti.

Sempre per il “Napoli Horror Festival”, è possibile partecipare al concorso dedicato ai corti e all’ambito letterario e per entrambi la scadenza di partecipazione è segnata per il 31 ottobre. Il concorso “Napoli Horror Festival Corti 2026”, dedicato alle opere cinematografiche di genere horror e thriller, ha l’obiettivo di esplorare il tema della paura attraverso il linguaggio audiovisivo e di valorizzare nuovi talenti ed è possibile presentare cortometraggi di finzione, senza limitazioni di stile o linguaggio cinematografico, della durata massima di 20 minuti, titoli di coda inclusi. Sono esclusi i documentari e sono accettate opere edite e inedite in lingua italiana e in altre lingue, purché queste ultime siano corredate di sottotitoli in inglese. La premiazione si svolgerà il 21 novembre in occasione del “Napoli Horror Festival” al Parco San Laise – Ex Base Nato.

Il “Premio Letterario Napoli Horror Festival 2026” è dedicato alle opere letterarie di genere horror con l’obiettivo di esplorare il genere horror attraverso la narrativa e valorizzare nuovi talenti. Ogni autore o autrice può partecipare con un solo racconto inedito e il vincitore sarà premiato il 22 novembre durante il Napoli Horror Festival. Info su regolamenti e modalità di partecipazione: https://www.lestreghedelpalco.it/napoli-horror-festival-2026/

Infine, il festival prevede una sezione young, a cura di Magazzini di Fine Millennio, con laboratori e spettacoli teatrali a ingresso libero che si terranno all’Ex Base Nato dal 12 al 19 ottobre, sempre alle ore 9:30. Per partecipare, è necessario prenotarsi inviando una mail a info@magazzifinemill.com.

Il programma completo: