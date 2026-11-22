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LO ZAR

di e con Stefano Massini

musiche Luca Roccia Baldini

eseguite dal vivo con Mariel Tahiraj

scene Paolo Di Benedetto

costumi Elena Bianchini

disegno luci Manuel Frenda

suoni Andrea Baggio

la voce di Anna Politkovskaja è di Ottavia Piccolo

produzione Teatro della Toscana

Putin tra potere, censura e prezzo della verità.

A vent’anni dall’omicidio di Anna Politkovskaja

L’ossessione per il controllo, l’insofferenza per la libertà di stampa. “Ho passato anni di vita a spiare quelli come voi”. L’addestramento nel KGB fatto di giornate nei caffè di Mosca a osservare “quelli come voi”. Chi è stato Vladimir Putin prima di diventare presidente della Russia? Come comincia la sua scalata al potere? Qual è stata la sua debjutnaja linija, cioè la sua “linea d’esordio”?

Stefano Massini lo ricostruisce ne “Lo Zar”, prodotto dal Teatro della Toscana: una storia potentissima, avvincente e inquietante nello stesso tempo, con cui l’autore torna ad affrontare il tema del potere, delle libertà negate, e il prezzo della verità. Un materiale scenico

di inaudita ferocia, che segue la scalata irresistibile di un adolescente teppista fino al vertice del Cremlino. Spettacolo dal ritmo incalzante e dalle atmosfere ipnotiche, “Lo Zar” si apre con la voce di una donna, Anna Politkovskaja (interpretata da Ottavia Piccolo), la giornalista d’inchiesta uccisa da un sicario nell’androne di casa il 7 ottobre 2006, vent’anni fa. Proprio il giorno del compleanno di Putin, proprio con un’arma, la Makarov PM, che è come una firma, quella dei servizi segreti. “Uccisa per aver scritto la verità, semplicemente. Si chiama giornalismo – racconta Massini –. Il mio monologo Donna non rieducabile, scritto nel 2007, interpretato da Ottavia Piccolo, è il mio testo più rappresentato nel mondo. A vent’anni dal suo assassinio vogliamo continuare a restituire la sua voce, quella di chi ha guardato e ha raccontato quando guardare e raccontare diventava pericoloso. La sua storia apre lo spettacolo perché parla della libertà di stampa, e dell’insofferenza che ogni potere prova nei confronti delle voci critiche”. Da lì la narrazione de “Lo Zar” precipita a ritroso nel tempo, fino a un giovanissimo Putin e alla sua infanzia affamata nelle strade di Leningrado. Il ragazzino teppista, magro magro, spesso malato. Il padre è un operaio delle ferrovie, che lavora sottotraccia per scrutare le vite degli altri: “Mi pagano per tenere gli occhi aperti”. Nel giovane Vladimir comincia a farsi strada un’irresistibile attrazione per il KGB, per ciò che accade nelle stanze del palazzo del Comitato, quello con i grandi

lampadari al soffitto e cumuli di segreti. Avverte tutto il fascino della disciplina, dell’appartenenza, della difesa del sistema (anche se poi confesserà di non amare quel sistema). Il punto di non ritorno è il 2000, quando Vladimir Putin racconta per l’unica volta la propria vita,

pubblicamente, in vista delle elezioni presidenziali. È una biografia agghiacciante, in cui non risparmia dettagli di violenza estrema: si descrive come un ragazzino cresciuto per strada, presto votato in tutto alla causa dei servizi segreti, vissuti come un miraggio di potere e di controllo assoluto.

“Il 60 per cento abbondante de “Lo Zar” è tratto da quell’intervista – spiega Massini –. Quello che al pubblico può sembrare invenzione massima è, paradossalmente, la parte più reale: è quello che ha raccontato lui. Putin ha immolato la propria vita alla difesa del controllo di un sistema con cui, in fondo, non condivideva nulla. Ed è proprio questo il paradosso più inquietante”. Stefano Massini parte da quel materiale e lo intreccia con spezzoni di discorsi e conferenze di Putin, oltre che con le rivelazioni di saggi storici e ricostruzioni sulle ombre della sua vertiginosa ascesa. Ne emerge un racconto crudo, spietato e squassante, sullo sfondo di un sistema sovietico che crolla e travolge tutto in un’apocalisse senza fine, accompagnata dalle musiche di Luca Roccia Baldini, eseguite dal vivo con Mariel Tahiraj. “Questa è, di tutte le storie che ho raccontato, quella più shakespeariana – dichiara Massini –. In certi momenti c’è qualcosa che sa di Riccardo III, di Macbeth: c’è quel mondo, quell’ossessione del potere. Putin non è innamorato di un’idea o di un sistema: è innamorato di sé stesso, del proprio ascendente sulle persone, della propria immagine di uomo al comando”.

Sul palco Massini è “Lo Zar”: il monologo è tutto in prima persona, “Io, Vladimir Vladimirovič Putin…”. La narrazione, con Putin che ricostruisce davanti al pubblico il “fascicolo” della sua stessa vita, copre un arco temporale di quarant’anni di storia, fino al giorno della presa del potere come presidente della Federazione Russa, in mezzo gli scossoni di un terremoto politico che segna, come una crepa, la fine del comunismo, l’inizio della Perestrojka di Gorbaciov, Leningrado che ritorna San Pietroburgo (“Detesto quella smania di libertà che vi cova nello sguardo”), la statua del “padre” Lenin che cade, facce e nomi che cambiano. Il “nuovo corso” irrompe sulla scena politica e lui, Vladimir, resta sempre in piedi. Sempre in piedi, e sale un gradino dopo l’altro del potere fino alla vetta. Due gli strumenti che ritiene fondamentali per la scalata: forza e paura, controllare gli altri e incutere timore. “Putin ha saputo definire forse meglio di chiunque altro la lezione di Niccolò Machiavelli – osserva Massini –. Quel famoso capitolo XVIII de Il Principe, in cui si sostiene che il potente sia autorizzato a usare la bestialità. Lui ha preso una Russia che aveva scelto la democrazia, i diritti, la glasnost e la perestrojka, e l’ha costretta a vivere un’emergenza permanente. Non ha creato soltanto il proprio potere: ha creato l’esigenza di un potere”. Quella che Massini porta in scena è una biografia immaginaria che mette insieme i racconti fatti dallo stesso Putin, discorsi pubblici, interviste, documenti e ricostruzioni storiche. Il testo –

pubblicato da Einaudi e in corso di traduzione in 18 lingue – arriva sui maggiori palcoscenici italiani dopo la versione televisiva che, nella primavera del 2026, ha visto Massini vestire i panni di Putin in prima serata, con un grandissimo risalto mediatico. Per Aldo Grasso, sul Corriere della Sera, è “un monologo ipnotico che sventra i meandri della psiche di Putin… un’operazione di rara densità”.

Rispetto al suo “Mein Kampf”, e alla figura di Adolf Hitler, qui la rabbia non esplode quasi mai. “Hitler fonda tutto sulla rabbia ostentata e identitaria: dice ‘io sono quel grido che voi non riuscite a esprimere, grido io per voi’. Putin è invece un pezzo di ghiaccio – spiega Massini –. La sua forza sta nel controllo, nell’autocontrollo. Ogni volta che un tono gli esce più netto, sembra pentirsene e chiedere a sé stesso di rientrare dentro la maschera: imbustato dentro i costumi che Elena Bianchini ha disegnato, costretto nei tagli di luce claustrofobici immaginati da Manuel Frenda”.

Diverso ancora il caso di Donald Trump, già protagonista di “Donald, storia molto più che leggendaria di un Golden Man”: “Donald era un cartone animato. La sua ascesa si basa sulla promessa di un mondo protetto, profondamente infantile, dove la responsabilità non esiste. Nello

“Zar” c’è qualcosa di molto diverso: un modo tagliente, profondamente urtante, di entrare nell’intimità delle persone”. Il racconto dello Zar-Putin si cala quindi nella contemporaneità e nell’urgenza di riflettere su temi che vanno dalla violenza alla libertà, dalle ombre che si nascondono dietro gli schermi della propaganda alle fragilità della società. “Se racconto la storia di Putin a teatro, sembra che io

faccia qualcosa di strano, perché è troppo contemporaneo – riflette Massini –. Ma quando Shakespeare scriveva Riccardo III, re Riccardo era ancora ben vivo nella memoria di chi andava a teatro: c’erano persone in sala che avevano avuto parenti morti nelle guerre da lui scatenate.

Perché Shakespeare poteva portare il suo tempo in scena e noi no? Questo spettacolo, per buona parte, si svolge sulle macerie – conclude Massini –. Si cammina sulle macerie nelle scene disegnate da Paolo Di Benedetto, tra i suoni curati da Andrea Baggio: è un sistema che va a

pezzi, come dopo un terremoto collettivo che non risparmia niente. E c’è questa immagine potentissima di lui che suona Chopin sopra le macerie: la manifestazione del fatto che, nonostante tutto, è riuscito a portare a casa quello che aveva sempre voluto”.

LO ZAR

di e con Stefano Massini

musiche Luca Roccia Baldini

eseguite dal vivo con Mariel Tahiraj

scene Paolo Di Benedetto

costumi Elena Bianchini

disegno luci Manuel Frenda

suoni Andrea Baggio

la voce di Anna Politkovskaja è di Ottavia

Piccolo

produzione Teatro della Toscana

aiuto regia Serena Fornari

assistente alla regia Gianluca Massini

assistente scenografa Chiara Previato

assistente costumista Eleonora Sgherri

assistenza tecnica all'allestimento Denis

Frisanco

direttore di scena Matteo Cicogna

datore luci Giuseppe Di Lorenzo

fonico Francesco D’Agostino

sarto Francesco Boscolo

scene realizzate da Allestimenti Arianese

service audio e luci TEMA S.R.L.

trasporti Fragaria Emanuele

foto di scena Filippo Manzini

Stefano Massini

Scrittore, drammaturgo, narratore, regista, attore, Stefano Massini è l’unico italiano ad aver vinto, nel 2022, un ‘Tony Award’, premio Oscar e massimo riconoscimento del teatro americano, oltre a rientrare nelle terne finaliste del Premio Laurence Olivier e del Premio Molière. Dal 2025 è Direttore artistico del Teatro della Toscana.

Fino al 2024 artista associato del Piccolo Teatro di Milano di cui è stato Consulente Artistico dal 2015 al 2020, dopo il grande successo del suo Lehman Trilogy diretto da Luca Ronconi nell’edizione italiana, precedente a quella angloamericana firmata dal premio Oscar Sam Mendes. Proprio al Piccolo iniziò la sua carriera teatrale come assistente ospite di Luca Ronconi nel 2001, quattro anni prima di aggiudicarsi il Premio Tondelli a Riccione Teatro. Ha vinto due Premi UBU (2013 e 2015) e il Premio della Critica nel 2007, anche per gli spettacoli realizzati nel sodalizio artistico tuttora in corso con Ottavia Piccolo. I suoi testi sono attualmente tradotti, pubblicati e rappresentati con oltre 700 allestimenti di diverse compagnie in ben 56 Paesi e 46 lingue sui palcoscenici di tutto il mondo, da Broadway alla Comédie-Française, da Berlino a Madrid, dalla Cina alla Corea, dal Sud Africa al Cile, l’Iran, il Canada, l’Australia. Il crescente prestigio internazionale è riconosciuto alla sua opera dalle più importanti testate estere.

Il grande pubblico italiano lo ha scoperto con i suoi interventi in televisione a Piazzapulita, e in altri programmi televisivi. Dal 2016 collabora con il quotidiano «la Repubblica» come editorialista oltre che con la rubrica settimanale Manuale di Sopravvivenza. Fra le sue ultime opere: L’interpretazione dei sogni, Manhattan Project, Ladies Football Club, Cosa nostra spiegata ai bambini, Matteotti (Anatomia di un fascismo), Mein Kampf, Bunker Kiev, Donald,

Lo Zar.

La tournée dello Zar

17/18/10/2026 — Pontedera, T. Era

anteprima nazionale

20/10 – Colle Val d’Elsa, T. del Popolo

23<25/10 — Monza, T. Manzoni

30/31/10 — Parma, Teatro Due

3<15/11 — Milano, T. Strehler prima nazionale

17/11 — Aosta, T. Splendor

20<22/11 — Bologna, T. Duse

24/11<6/12 — Firenze, T. della Pergola

11<13/12 — Genova, T. Ivo Chiesa

15<17/12 — Perugia, T. Morlacchi

24/1/2027 — Pinerolo, T. Sociale

26<31/1 — Verona, T. Nuovo

3<7/2 — Ravenna, T. Alighieri

9<10/2 — Cuneo, T. Toselli

12<14/2 — Modena, T. Storchi

16<21/2 — Brescia, T. Sociale

23/2 — Villadossola, T. La Fabbrica

24/2 — Nichelino, T. Superga

26>28/2 — Reggio Emilia, T. Valli

5>7/3 — Venezia, T. Goldoni

9>14/3 — Bolzano, T. Comunale

16<25/3 — Roma, T. Argentina

30< 31 marzo – Puglia Culture – Circuito Teatrale

2<4/4 — Taranto, T. Fusco

6<11/4 — Napoli, T. Bellini

13/4 — Narni, T. Manini

14<18/4 — Prato, T. Metastasio

20/4<t;2/5 — Torino, T. Carignano

4<;5/5 — Bellinzona, T. Sociale

7<8/5 — Ferrara, T. Comunale

10<11/5 — Trieste, T. Rossetti

Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno