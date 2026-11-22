COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

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Ufficio stampa Associato del Chianti fiorentino

Taglio del nastro per la collettiva che permette ai futuri professionisti dell’arte di esprimere il proprio talento in uno spazio pubblico di alto profilo culturale: Palazzo Malaspina, cuore storico di San Donato in Poggio

Leggere il futuro nello sguardo creativo dei giovani sul mondo. Gli studenti e le studentesse dell’Accademia di Belle Arti protagonisti della mostra a Palazzo Malaspina

La vicesindaca Elena Borri: “Oggi sentiamo più che mai la responsabilità di rendere i giovani protagonisti e affidare loro le chiavi di un mondo che ha bisogno di essere cambiato, migliorato, trasformato anche con il loro sguardo temerario, consapevole, critico”

BARBERINO TAVARNELLE, 21 novembre 2026. “Le tracce contemporanee”, generate da 77 lavori di grafica di oltre cinquanta studenti e studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, hanno cominciato a segnare un nuovo cammino di condivisione e partecipazione alla vita culturale del Chianti. Un progetto che unisce e fa dialogare un ente locale, il Comune di Barberino Tavarnelle, e una delle più importanti realtà di alta formazione artistica del mondo, l’Accademia di Belle Arti di Firenze; un edificio storico, Palazzo Malaspina, e le molteplici visioni coltivate dalle nuove generazioni.

Qualche giorno fa si è inaugurato, nel cuore storico di uno dei borghi più belli d’Italia, San Donato in Poggio, per il secondo anno consecutivo, uno speciale sodalizio che favorisce, stimola e crea nuove opportunità culturali ed esperienziali per i futuri professionisti dell’arte, iscritti alla Scuola di Grafica dell’Accademia fiorentina. E’ stata la vicesindaca Elena Borri, insieme ai curatori dell’evento, i professori Monica Franchini e Stefano Spilli, a tagliare il nastro per il vernissage e la presentazione pubblica della mostra “Tracce contemporanee 2 Segni in dialogo: La grafica come esperienza di ricerca, confronto e partecipazione L’Accademia di Belle Arti di Firenze a Malaspina”, allestita tra le sale del rinascimentale Palazzo Malaspina, prestigiosa sede di proprietà comunale deputata all’arte contemporanea. La collettiva accoglie differenti forme della produzione grafica e visiva contemporanea: video e fotografie, animazione e immagine digitale, illustrazione, editoria d’arte e libro d’artista, disegno, incisione e le diverse tecniche della stampa d’arte, dalla xilografia alla serigrafia, della collografia al monotipo insieme ad altre linguaggi e tecniche riconducibili alla ricerca della Scuola di Grafica.

“E’ una mostra bellissima, – commenta la vicesindaca Elena Borri – ricca di talento, passione, capacità immaginifica e interpretativa della realtà che rivela la straordinaria creatività degli studenti e la loro inclinazione a misurarsi e sperimentarsi su terreni artistici, linguaggi e tecniche espressive differenti. Credo che questo progetto, giunto al suo secondo step dopo il successo registrato lo scorso anno, rappresenti in modo esemplare tutto ciò che le istituzioni, attivando delle sinergie mirate e fondate sulla costruzione di obiettivi e laboratori la crescita collettiva, possono concretamente fare per investire sul futuro dei nostri giovani. Oggi sentiamo più che mai la responsabilità di renderli protagonisti e affidare loro le chiavi di un mondo che ha bisogno di essere cambiato, migliorato, trasformato anche con il loro sguardo temerario, consapevole, critico. Per la realizzazione di questa esperienza, che potrà proseguire il prossimo anno con ulteriori sviluppi creativi, sulla base della convenzione stipulata, voglio ringraziare l’Accademia di Belle Arti nella persona della direttrice, la professoressa Gaia Bindi, i vulcanici professori Monica Franchini e Stefano Spilli e tutto il personale docente che sta accompagnando e guidando i ragazzi in questo percorso. Un’avventura che sono certa genererà riflessi positivi sulla nostra comunità e chiunque vorrà venire a visitare la mostra per portare via con sé qualche traccia…contemporanea”. La mostra sarà visitabile fino al 10 gennaio 2027.

DOVE

Palazzo Malaspina – piazza Malaspina

San Donato in Poggio

Comune di Barberino Tavarnelle (FI)

INGRESSO LIBERO

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