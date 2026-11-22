Un programma dedicato a tre grandi protagonisti del pianismo romantico: Brahms, Beethoven e Schumann

Ci sono concerti nei quali la bravura dell’interprete non si esaurisce nella perfezione tecnica, ma diventa qualcosa di più: capacità di emozionare, di creare atmosfere, di stabilire un rapporto diretto con chi ascolta. È quanto è accaduto lo scorso 19 novembre al Teatro Argentina, dove la pianista ucraina Anna Fedorova ha offerto un recital di grande intensità, confermando una personalità artistica nella quale sensibilità poetica, naturalezza espressiva e notevole padronanza dello strumento convivono in perfetto equilibrio.

Un appuntamento particolarmente significativo anche per l’Accademia Filarmonica Romana, di cui Fedorova è artista in residence dal 2025 e lo sarà ancora nella prossima stagione.

La serata si è aperta con i Tre Intermezzi op. 117 di Johannes Brahms, composti nel 1892, pagine tra le più intime e toccanti della sua ultima stagione creativa. Lontani da ogni esibizione virtuosistica, questi brani si distinguono per un linguaggio raccolto, fatto di malinconia, tenerezza e inquietudine. Lo stesso Brahms li definì le proprie «ninne nanne del dolore», Fedorova ne ha colto tutta la profondità, con un’interpretazione sensibile e intima.

Di tutt’altra energia la Sonata n. 23 in fa minore op. 57, la celebre Appassionata di Ludwig van Beethoven, che ha preceduto l’intervallo. Composta tra il 1804 e il 1805, è una delle opere più espressive e rivoluzionarie del compositore, attraversata da energia ritmica e contrasti dinamici che raggiungono vette straordinarie. È una composizione che accompagna Fedorova fin dall’adolescenza e che la pianista ha approfondito anche grazie agli insegnamenti di András Schiff.

A conclusione del programma il Carnaval op. 9 di Robert Schumann, composto tra il 1834 e il 1835, uno dei cicli più originali e suggestivi della letteratura pianistica romantica. Ventuno “piccole scene sopra 4 note” danno vita a personaggi, maschere e figure immaginarie: dalla commedia dell’arte ai ritratti musicali di Chopin e Paganini, fino alle due dello stesso Schumann, l’impetuoso Florestano e il sognante Eusebio. Un caleidoscopio di suggestioni e allusioni, legato anche all’immaginaria confraternita dei Davidsbündler, il cui nome Fedorova ha scelto per l’accademia musicale fondata all’Aia insieme al marito.

È probabilmente in questa composizione che la personalità di Fedorova è emersa con maggiore evidenza. In questa pagina giocosa e ricca di invenzioni, Fedorova ha incantato il pubblico con un suono trasparente, calibrato e leggero, capace di passare dalla brillantezza dei momenti più vivaci a improvvise aperture poetiche e momenti raccolti e sognanti, insomma schumanniani.

Calorosi gli applausi finali, ai quali la pianista ha risposto con tre fuori programma. Il Valzer in re bemolle maggiore op. 64 n. 1 di Chopin, affrontato con brillantezza e sicurezza, proseguendo con l’Intermezzo in la maggiore op. 118 n. 2 di Brahms, prima della travolgente Danza rituale del fuoco, da El amor brujo di Manuel de Falla, nella trascrizione per pianoforte solo, accolta con grande entusiasmo.

La padronanza tecnica e il dinamismo di Fedorova sono indiscutibili, ma ciò che soprattutto conquista è la qualità del suo suono e la capacità di trasformare la tecnica in autentica espressione musicale. Del resto, come ha dichiarato la stessa pianista: «In generale, mi sento meno in sintonia con la musica eccessivamente oggettiva, dove il calcolo o il virtuosismo ostentato sono più apprezzati della bellezza, dell’impatto emotivo e psicologico». Una dichiarazione che sembra riassumere perfettamente la sua idea di interpretazione.

Un’ultima osservazione riguarda il pubblico. Non sono mancati alcuni tentativi di applauso tra un movimento e l’altro della composizione di Beethoven, suscitando lo sconcerto di qualche abbonato. Ma, a ben vedere, se in sala c’è qualche neofita è un segnale positivo. Di nuovi ascoltatori, curiosi e spontanei, la musica classica ha certamente bisogno.

Roberta Daniele