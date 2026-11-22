Sul palco del Teatro San Pietro in Vincoli di Torino, all’interno della stagione di Fertili Terreni Teatro, Dialoghi con mia madre si impone come uno di quegli appuntamenti teatrali capaci di parlare direttamente al cuore del nostro presente. Nato dall’omonimo film argentino di Santiago Carlos Oves e adattato per la scena dal drammaturgo catalano Jordi Galceran (nella traduzione di Pino Tierno e Valentina Ghiglia), lo spettacolo — prodotto da A.M.A. Factory, Accademia Perduta/Romagna Teatri e Il Contato del Canavese — ritrova la regia limpida e sensibile di Beppe Rosso, in un felice ricongiungimento artistico con Laura Curino che rinnova una sintonia storica del teatro italiano. La forza di questo testo contemporaneo sta nella sua capacità di maneggiare gli stilemi più autentici del teatro drammatico, attraversandoli con una vena di ironia intelligente e mai superficiale, per affrontare nodi quanto mai attuali: la gestione della vecchiaia, il peso delle responsabilità familiari, la fatica di conciliare cura e vita quotidiana, il confine sottile tra affetto e senso del dovere. Al centro della vicenda c’è il confronto serrato tra una madre anziana e un figlio quarantenne alle prese con difficoltà economiche e fragilità personali, convinto di dover riorganizzare la vita della genitrice. Ma il copione ribalta con straordinaria lucidità ogni luogo comune sull’età e sul rapporto madre-figlio: la terza età non viene raccontata come il tempo della rinuncia o della passività, bensì come una stagione ancora viva, attraversata dal bisogno di autonomia, dalla progettualità e persino dal diritto di innamorarsi di nuovo. Intorno ai due protagonisti aleggiano poi le presenze “invisibili” — la moglie, i figli, il nuovo compagno della madre — che, pur senza mai apparire fisicamente, condizionano ogni scelta, sostenute dall’essenziale e suggestivo impianto scenico e luminoso di Lucio Diana e dai costumi misurati di Agostino Porchietto. In questo equilibrio perfetto brilla in modo speciale Laura Curino, attrice magnifica, dotata di una consapevolezza scenica e di un’esperienza fuori dal comune. La sua presenza in scena possiede una qualità rara: fin dalle prime battute, come spettatori ci si sente accolti e costantemente confortati. C’è nella sua voce, nei suoi sguardi e nella naturalezza dei suoi tempi teatrali una qualità avvolgente che abbatte la quarta parete senza bisogno di artifici. Curino non recita il personaggio, lo abita con una grazia luminosa e ironica, riuscendo a far sorridere e commuovere nello stesso istante e regalando al pubblico la sensazione di trovarsi in mani sicure, guidati da un’interprete che conosce ogni sfumatura dell’animo umano. Accanto a lei, convince pienamente Francesco Gargiulo, autore di un’interpretazione posata, calibrata e intensamente presente. Lontano da qualsiasi eccesso caricaturale, Gargiulo costruisce un figlio credibile, vulnerabile, spesso spiazzato dalle scelte spregiudicate della madre ma profondamente legato a lei. La sua capacità di ascolto in scena e la misura con cui restituisce lo smarrimento di un uomo stretto tra sensi di colpa e ansie pratiche offrono il contrappunto ideale all’energia vitale di Curino, dando vita a un dialogo scenico vivo, pulsante e autentico. Dialoghi con mia madre lascia così nello spettatore una traccia profonda e gentile: la consapevolezza che il teatro, quando unisce una scrittura così attenta alle trasformazioni della società a interpreti di tale spessore umano e artistico, sa diventare un luogo privilegiato in cui riconoscersi, interrogarsi e uscire con uno sguardo più libero sui legami familiari e sul tempo che passa.

Visto il 21 novembre 2026

San Pietro in Vincoli – Torino

Dialoghi con mia madre

di Santiago Carlos Oves

versione teatrale di Jordi Gàlceran

traduzione di Pino Tierno e Valentina Ghiglia

regia di Beppe Rosso

con Laura Curino e Francesco Gargiulo

scene e luci di Lucio Diana

costumi di Agostino Porchietto

assistente alla regia Maddalena Sghinolfi

foto di scena Emanuele Basile

produzione A.M.A. Factory ETS,

Accademia Perduta/Romagna Teatri, Il Contato del Canavese

in collaborazione con Istituto Catalano Ramon Giulio