“Le donne si guardino dal lasciar tracce di rossetto sulle schede”

22 novembre, il Municipio 4 di Milano presenta:

SIGNORINETTE

“Le donne si guardino dal lasciar tracce di rossetto sulle schede”

Domenica 22 novembre 2026, alle ore 16.30, al Teatro della Quattordicesima, uno spettacolo tra memoria, musica e testimonianze per ricordare le conquiste e il protagonismo delle donne nella storia della democrazia italiana.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, il Municipio 4 del Comune di Milano propone un appuntamento teatrale dedicato alla memoria, ai diritti e all’emancipazione femminile. Domenica 22 novembre 2026, alle ore 16.30, il Teatro della Quattordicesima, in via Oglio 18, ospiterà “Signorinette. Le donne si guardino dal lasciar tracce di rossetto sulle schede”, spettacolo di e con Tiziana Avarista, Carmen Giardina, Anna Maria Loliva e Federica Marchettini, con la collaborazione alla regia di Nuccio Siano.

Un viaggio emozionante, vivace e a tratti ironico nell’Italia del 1946, in un momento destinato a segnare profondamente la storia del Paese. È il 2 giugno: per la prima volta, con l’introduzione del suffragio universale, anche le donne italiane possono votare ed essere elette, partecipando alla scelta tra Monarchia e Repubblica e all’elezione dell’Assemblea Costituente. Sono circa dodici milioni le donne chiamate alle urne, protagoniste di una conquista attesa e di una nuova stagione di partecipazione civile e politica.

Attraverso un accurato lavoro di ricerca storica, durato oltre un anno, Signorinette ricostruisce quell’Italia del dopoguerra attraverso autobiografie, articoli di giornali e riviste dell’epoca, fotografie, canzoni e cinegiornali. Le quattro interpreti danno voce e corpo a un mondo femminile in trasformazione, restituendo al pubblico atmosfere, esperienze personali, speranze e aspirazioni di donne che, in un Paese ancora segnato dalle ferite della guerra, guardavano al futuro con coraggio e determinazione.

Al centro del racconto ci sono le prime elettrici, ma anche le ventuno donne elette all’Assemblea Costituente, tra cui le cinque Madri Costituenti che entrarono nella Commissione dei 75 incaricata di elaborare la Carta costituzionale: Maria Federici, Angela Gotelli, Lina Merlin, Teresa Noce e Nilde Iotti. Donne che, attraverso la partecipazione politica e l’impegno civile, contribuirono a introdurre nella vita democratica italiana temi e diritti fondamentali, dalla parità salariale alla tutela della maternità, fino al riconoscimento di una nuova identità e dignità femminile.

Il titolo dello spettacolo prende spunto da una curiosa raccomandazione attribuita a un immaginario Vademecum dell’Elettore: «Le donne si guardino dal lasciar tracce di rossetto sulle schede!». Una frase che, con ironia, racconta il clima e i pregiudizi di un’epoca, ma che diventa anche il simbolo di una femminilità pronta a conquistare nuovi spazi di libertà e autodeterminazione.

Con un linguaggio teatrale che intreccia narrazione, musica, immagini e video, lo spettacolo alterna momenti di leggerezza e intensità, vicende private e grandi avvenimenti collettivi. Non si limita a rievocare una pagina importante del passato, ma invita a guardare al presente, ricordando quanto i diritti conquistati siano il risultato di battaglie, sacrifici e scelte coraggiose e quanto sia importante continuare a custodirli e difenderli.

Un appuntamento che, nel contesto delle iniziative legate al 25 novembre, offre l’occasione per riflettere sul valore della libertà, della partecipazione e dell’indipendenza femminile, riscoprendo le storie di chi ha contribuito a costruire le basi della nostra democrazia.