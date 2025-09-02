7 NOVEMBRE – MILANO – ALCATRAZ 10 NOVEMBRE – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Bass Culture presenta:

ERYKAH BADU IN ITALIA

con

“THE RETURN OF AUTOMATIC SLIM TOUR: ERYKAH BADU MAMA’S GUN ‘25”

IL TOUR CHE CELEBRA IL 25° ANNIVERSARIO

DELL’ACCLAMATO ALBUM “MAMA’S GUN”

La pluripremiata artista, produttrice e innovatrice culturale,

porterà le sue classiche hit in Nord America e in Europa.

I biglietti per le due esclusive date italiane,

saranno in vendita dalle ore 10:00 del 4 settembre

su Ticketone e sulle piattaforme di vendita autorizzate.

Erykah Badu

La pluripremiata e iconica cantante, cantautrice e produttrice Erykah Badu celebra il 25° anniversario del suo rivoluzionario secondo album in studio, “Mama’s Gun”, con “The Return of Automatic Slim Tour: Erykah Badu Mama’s Gun ’25“. L’attesissimo tour inizierà il 3 ottobre 2025 al noto Hollywood Bowl di Los Angeles e toccherà le principali location del Nord America e dell’Europa, tra cui la Royal Albert Hall di Londra, lo Zenith di Parigi, e due esclusive tappe italiane prodotte da Bass Culture: l’Alcatraz di Milano il 7 novembre, e l’Auditorium Parco della Musica di Roma il 10 novembre.

DATE IN ITALIA E BIGLIETTI

Venerdì 7 novembre – Alcatraz – Milano

Biglietti disponibili su Ticketone.it, Vivaticket.it, Dice.fm, ticketmaster.it

dal 4 settembre h 10:00

Martedì 10 novembre – Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia – Roma

Biglietti disponibili su Ticketone.it dal 4 settembre h 10:00

MAMA’S GUN

Con una carriera lunga oltre 25 anni, numerosi Grammy Awards e un forte impatto sull’R&B e l’hip-hop contemporanei, Erykah Badu continua a essere una forza vitale nella musica e nella cultura globali. Questo tour e questo anniversario rappresentano una celebrazione dei suoi successi passati, ed allo stesso tempo una testimonianza della potenza senza tempo della sua arte.

Pubblicato nel 2000, “Mama’s Gun” ha consolidato Erykah Badu come una delle artiste più innovative e influenti della sua generazione. La miscela di elementi neo-soul, hip-hop e jazz, unita al suo stile vocale distintivo e ai suoi testi consapevoli, ha ottenuto il plauso della critica e il successo commerciale, influenzando innumerevoli artisti successivi.

La celebrazione di “Mama’s “Gun”, si preannuncia un’esperienza indimenticabile per i nuovi fan e per quelli che hanno seguito il percorso artistico di Badu nel corso degli anni. Classici senza tempo come “Bag Lady”, “Didn’t Cha Know?” e “Cleva” saranno rivistati insieme a selezioni del suo ampio catalogo mettendo in mostra il genio produttivo che l’ha resa una delle menti creative e visionarie più ricercate nel mondo della musica.

ERYKAH BADU

Erykah Badu è una forza creativa poliedrica che va oltre la musica, il cinema e la moda. Rinomata per la sua capacità di scrivere canzoni, cantare e produrre, promuove il benessere femminile, sfida le strutture sociali oppressive e sostiene i valori afrocentrici e del femminismo black. Il suo mix di soul, funk, hip-hop, jazz e gospel le è valso cinque Grammy Awards, da Baduizm (1997) a “3:AM” con Rapsody (2025).

Oltre alla produzione musicale, Badu è un’innovativa imprenditrice che ha creato un’azienda di live streaming, rivoluzionato il concetto di home concert e lanciato BaduWorldMarket.com, il suo negozio online ufficiale. Nel 2023, il suo marchio di cannabis Apple Trees ha collaborato con Cookies per presentare That Badu, mentre la sua influenza nel mondo della moda le è valsa il CFDA Fashion Icon Award 2024. Dalla Fashion Week alle copertine dei Magazine più prestigiosi, la sua musica, la sua arte e il suo stile eclettico l’hanno resa un’icona culturale.

Per maggiori informazioni su “The Return of Automatic Slim Tour: Erykah Badu Mama’s Gun ’25” e per acquistare i biglietti, visita baduworldmarket.com

PRESS KIT ONLINE

https://bit.ly/erykahbadu25- itapress

