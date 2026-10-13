fATTI, La drammaturgia va in scena

Da ottobre a dicembre 2026 Un percorso unico in Italia per sei giovani drammaturghi e drammaturghe under 35, al lavoro su nuovi testi, tra scrittura, pratica scenica e confronto con i protagonisti del teatro contemporaneo

fATTI, dove la drammaturgia si scrive e prende forma in scena. Un progetto unico nel panorama italiano, ideato e prodotto da Cranpi per accompagnare sei drammaturghi e drammaturghe under 35 nello sviluppo di un testo teatrale originale, attraverso un percorso immersivo che intreccia scrittura, pratica scenica e confronto con professionisti del teatro contemporaneo. Realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, in collaborazione con Goethe-Institut Rom, Theatron 2.0 e Luca Sossella Editore, fATTI integra la scrittura di, in e per la scena, combinando ricerca, sperimentazione e strumenti per la crescita artistica e professionale.

Da ottobre a dicembre 2026, otto moduli formativi si svolgeranno tra il Teatro Biblioteca Quarticciolo e il Goethe-Institut Rom. Il programma attraversa le diverse dimensioni della drammaturgia contemporanea: dalla costruzione del testo alla scrittura scenica collettiva, dall’adattamento alla funzione del dramaturg, fino all’esplorazione del suono e della luce come elementi del linguaggio teatrale e agli strumenti per la promozione e la valorizzazione del lavoro artistico.

A guidare i partecipanti saranno artiste e artisti di riconosciuto rilievo nazionale e internazionale. Pier Lorenzo Pisano li accompagnerà nell’individuazione della domanda profonda che orienta un testo e le sue scelte espressive. La drammaturga tedesca Dea Loher li condurrà attraverso interrogativi fondamentali della scrittura, mentre Gianni Forte approfondirà il rapporto tra drammaturgia contemporanea e mito, esplorando come le narrazioni antiche possano essere rielaborate per interrogare il presente. Con Fabiana Iacozzilli il lavoro si concentrerà sulla scrittura scenica collettiva, trasformando domande, temi e immagini in azioni e materiali per una nuova creazione. Linda Dalisi esplorerà il passaggio dalla pagina alla scena, attraverso l’adattamento di racconti e brani narrativi. Federico Bellini approfondirà la figura del dramaturg, una professionalità che affianca il lavoro artistico attraverso la ricerca, l’analisi dei testi e lo sviluppo del progetto drammaturgico, mettendone a confronto il ruolo nel sistema teatrale italiano e in quello tedesco. Francesco Leineri indagherà il suono come elemento drammaturgico, dentro e fuori la scena, mentre Raffaella Vitiello lavorerà sulla luce come linguaggio narrativo, capace di costruire atmosfere, emozioni e tensioni. Il modulo curato da Theatron 2.0 completerà il percorso con strumenti per promuovere e valorizzare autori, autrici e opere, e sviluppare una progettualità artistica sostenibile nel contesto professionale.

I testi originali elaborati durante il percorso saranno presentati al pubblico a febbraio 2027 in una mise en lecture conclusiva e confluiranno in una pubblicazione edita da Luca Sossella Editore, a cura di Ornella Rosato. La formazione si traduce così in un’occasione concreta di confronto con il pubblico e di diffusione delle nuove scritture.

I sei partecipanti, Giuseppe Affinito, Cinzia Baccinelli, Fulvia Cipollari, Ianua Coeli Linhart, Athos Mion, Davide Novello, sono stati selezionati attraverso una call pubblica riservata a drammaturghi e drammaturghe under 35 che avessero già almeno un testo prodotto e messo in scena. Le sei persone selezionate sono. La partecipazione è gratuita e ciascuno potrà beneficiare di una borsa di studio.

Programma

12 ottobre | Goethe-Institut Rom

Lots Of Questions About How To Write A Play – Dea Loher

Dea Loher guiderà gli autori e le autrici tra le domande essenziali della drammaturgia, per ritrovare l’orientamento anche quando la scrittura sembra perdere senso.

13 e 14 ottobre | Goethe-Institut Rom

Coordinamento e sviluppo testi – Pier Lorenzo Pisano

Pier Lorenzo Pisano accompagnerà le/i partecipanti nell’esplorazione del cuore del testo, individuando la domanda profonda a cui ogni scena, movimento e scelta di linguaggio cerca di rispondere.

15 ottobre – Goethe-Institut Rom

Il lavoro del dramaturg – Federico Bellini

Federico Bellini introdurrà i partecipanti alla figura del dramaturg, in un’analisi comparata della sua funzione tra il sistema teatrale italiano e quello della scena tedesca.

Dal 19 al 23 ottobre – Goethe-Institut Rom

Adattamento. Dalla prosa alla scena – Linda Dalisi

Linda Dalisi indagherà quella parte di possibilità di scrittura che partendo da una forma narrativa arriva alla scena, prendendo come spunto un racconto breve, o un breve estratto da un romanzo, sperimentando le possibilità di tradurre “la pagina” in azione.

Dal 26 al 30 ottobre – Goethe-Institut Rom

Miti scorticati: anatomia di una riscrittura contemporanea – Gianni Forte

Con Gianni Forte si esplorerà il modo in cui la drammaturgia contemporanea possa appropriarsi, decifrare, ricombinare i miti antichi, non per ripeterli, ma per scorticarli e restituirli, nudi e vibranti, come dispositivo di conoscenza del Presente

11 novembre + una giornata condivisa nel corso del modulo con Fabiana Iacozzilli + 26 novembre | Teatro Biblioteca Quarticciolo

Dalla scena illuminata alla scena illuminante – Raffaella Vitiello

Raffaella Vitiello guiderà i partecipanti alla scoperta della luce come linguaggio scenico capace di orientare emozioni, atmosfere e tensioni drammatiche, mettendone in evidenza il valore narrativo.

Dal 17 al 20 novembre – Teatro Biblioteca Quarticciolo

Scrittura sulla scena – Fabiana Iacozzilli

Fabiana Iacozzilli lavorerà con le/gli artiste/i sul processo di scrittura scenica collettiva, a partire da una domanda, da un tema o da una immagine che possano essere tradotti in azione scenica e che possano diventare lo scheletro di una nuova creazione.

Dal 9 all’11 dicembre – Teatro Biblioteca Quarticciolo

Tre pratiche per una drammaturgia sonora – Francesco Leineri

Con Francesco Leineri l’attenzione si sposta invece sul suono, esplorato come autentico elemento drammaturgico, dentro e fuori la scena.

15 dicembre – Teatro Biblioteca Quarticciolo

Il mestiere dell’autore – Theatron

Theatron 2.0 fornirà strumenti concreti per la promozione e la valorizzazione delle autrici/degli autori e delle opere, accompagnando i partecipanti nella costruzione di una progettualità artistica capace di confrontarsi in modo consapevole

fATTI, La drammaturgia va in scena

da ottobre a dicembre 2026

Un percorso unico in Italia per sei giovani drammaturghi e drammaturghe under 35, al lavoro su nuovi testi, tra scrittura, pratica scenica e confronto con i protagonisti del teatro contemporaneo

ideazione Cranpi

direzione artistica Antonino Pirillo e Giorgio Andriani

con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”

in collaborazione con Goethe-Institut Rom, Theatron 2.0 e Luca Sossella Editore

curatrice editoriale Ornella Rosato

tutor Pier Lorenzo Pisano

conduttor_(in ordine alfabetico) Federico Bellini, Linda Dalisi, Gianni Forte,

Fabiana Iacozzilli, Franceso Leineri, Dea Loher, Theatron 2.0, Raffaella Vitiello