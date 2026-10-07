Festival come un’armonia, al via a Roma

Dal 17 ottobre al 19 dicembre 25 appuntamenti tra teatro, musica e laboratori, Teatro Mongiovino, Sala Sisto V e Stanza della Luna

COME UN’ARMONIA

Festival culturale triennale

Direzione artistica Massimo Simonini

Dal 17 ottobre al 19 dicembre

Teatro Mongiovino, Sala Sisto V e Stanza della Luna – Roma

Prende il via a Roma “Come un’Armonia”, festival triennale (2026-2028) con la direzione artistica dello scrittore Massimo Simonini, dedicato alle arti dal vivo — musica, teatro e formazione — nato per promuovere l’incontro tra generazioni, culture e linguaggi diversi, trasformando ogni evento in un’occasione di partecipazione e scoperta.

Il progetto nasce dall’esperienza ventennale dell’Associazione Culturale Sperimentiamo Arte Musica Teatro, attiva a Roma nel campo della cultura, della formazione e della produzione di eventi artistici, con il contributo della Regione Lazio. Si consolida così un modello ormai riconosciuto: unire qualità artistica, accessibilità economica e finalità educative. Un festival in cui l’arte diventa un ponte tra le persone dal 17 ottobre e al 19 dicembre a Roma, nelle sedi del Teatro Mongiovino, Sala Sisto V e Stanza della Luna, con 25 imperdibili appuntamenti.

10 spettacoli e performance dedicati a musica e teatro, insieme a 15 laboratori performativi pensati come spazi di incontro tra formazione, creatività e spettacolo.

Nei laboratori, i partecipanti diventano parte integrante dell’evento, infatti, il pubblico non assiste soltanto, ma crea, interpreta, mostra il proprio lavoro: i bambini disegnano e dipingono con pigmenti naturali, le famiglie suonano insieme, gli adulti sperimentano il canto collettivo, la coralità in LIS o la musica africana.

Il Festival vuole offrire sempre più esperienze che permettano a chiunque di scoprire linguaggi artistici che, senza questa occasione, forse non avrebbe mai esplorato. Perciò Sperimentiamo AMT dà al progetto un nome che ne racchiude la filosofia: come in un’orchestra, ogni persona rappresenta una voce unica, ma tutte insieme possono costruire un’armonia comune.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’accessibilità economica, con una formula di abbonamento pensata per favorire la partecipazione delle famiglie e rendere il Festival un’esperienza culturale da condividere.

SPETTACOLI

· Sabato 17 ottobre, h 16:00 a Teatro Mongiovino

Lazio In…Canto – Rassegna corale

Rassegna corale (voci bianche, giovanili e miste) con repertori popolari e contemporanei

· Sabato 24 ottobre, h 19:00 a Sala Sisto V

High on a mountain – Concerto folk

Canzoni popolari nordamericane di lavoro e di resistenza, di denuncia e d’amore. Con S. Buffa e A. Garramone

· Domenica 1 novembre, h 16:30 a Teatro Mongiovino

La storia di Jack Lanterna – Spettacolo per bambini

Spettacolo per bambini in occasione di Halloween, tra marionette e fantasmi, filastrocche e streghe.

· Domenica 8 novembre, h 18:00 a Sala Sisto V

Omeroi Project – Concerto a lume di candela

Concerto ‘a lume di candela’ su repertorio originale, jazz e popolare.

Con M. Tenev, L. Mariani, R. Caudali e L. Montanaro

· Domenica 15 novembre, h 16:30 a Teatro Mongiovino

Ritrovarsi in un sogno – Spettacolo di bolle di sapone

Spettacolo di bolle di sapone. Un viaggio magico e interattivo dedicato a grandi e piccoli. Con M. Bellomo

· Sabato 28 novembre, h 20:30 a Teatro Mongiovino

Leopardi Nocturne – Spettacolo teatrale

Giacomo Leopardi prende vita sul palco in un’esperienza teatrale unica e visionaria. Di M. Simonini, regia M. Chinè

· Venerdì 4 dicembre, h 20:30 a Teatro Mongiovino

Amore in carne e ossa – Spettacolo pop

Concerto teatrale che racconta l’amore attraverso musica, danza e poesia. Canzoni di M. Profeta, regia di M. Chinè

· Venerdì 11 dicembre, h 20:30 a Teatro Mongiovino

Elton John Diamonds – Concerto pop rock

Concerto-tributo a Elton John tra rock, aneddoti e grandi successi.

Con A. Bolli e la sua band

· Domenica 13 dicembre, h 16:30 a Sala Sisto V

Il mondo delle favole – Spettacolo musicale per bambini

Le più celebri favole di Esopo raccontate ai bambini con musica dal vivo. Con A. Camilli & Millennium Ensemble

· Sabato 19 dicembre, h 20:30 a Teatro Mongiovino

Dickens in Rome – Spettacolo teatrale

‘A Christmas Carol’ rivive nella Roma di oggi in una fiaba teatrale tra emozione e ricordi. Di M. Simonini, regia di M. Chinè

LABORATORI

· Sabato 24 ottobre, h 15:00 e 16:00 a Sala Sisto V

Il ritmo della vita – Laboratorio di percussioni africane

A cura di S. Emejuru.

· Sabato 31 ottobre, h 10:00 e 11:00 presso la Stanza della Luna – Sperimentiamo AMT

Laboratorio di disegno e pittura naturale

A cura di D. Centazzo e J. G. Moral.

· Sabato 31 ottobre, h 17:00 e 18:00 presso la Stanza della Luna – Sperimentiamo AMT

Laboratorio Coralità e LIS

A cura di C. Di Lorenzo.

· Sabato 7 novembre, h 10:30 presso la Stanza della Luna – Sperimentiamo AMT

Marionette in scena – Laboratorio di marionette

A cura della Compagnia Accettella.

· Sabato 7 novembre, h 16:00 e 17:30 presso la Stanza della Luna – Sperimentiamo AMT

Mamma che musica – Laboratorio musicale genitori-figli

A cura di M. Sampaolo.

· Sabato 14 novembre, h 10:00 e 11:30 presso la Stanza della Luna – Sperimentiamo AMT

Ti porto con me – Laboratorio teatrale genitori-figli

A cura di M. Chinè.

· Sabato 21 novembre, h 10:30 presso la Stanza della Luna – Sperimentiamo AMT

Song Cover Lab – Laboratorio di improvvisazione vocale

A cura di M. Piccaluga.

· Sabato 21 novembre, h 16:30 presso la Stanza della Luna – Sperimentiamo AMT

Poetry Slam

A cura di M. Simonini.

· Venerdì 27 novembre, h 19:30 presso la Stanza della Luna – Sperimentiamo AMT

Romanità in musica – Lezione-concerto sulla musica tradizionale

A cura di T. Visioli.

· Venerdì 18 dicembre, h 17:00 presso la Stanza della Luna – Sperimentiamo AMT

Christmas Jam – Jam session musicale

Con i Maestri di Sperimentiamo AMT.

In allegato, comunicato stampa con cortese richiesta di diffusione e foto.

Resto a disposizione per qualsiasi informazione e accrediti stampa.

Cordiali Saluti

Ufficio Stampa

Maresa Palmacci tel. 3480803972; palmaccimaresa@gmail.com

Teatro Mongiovino_ Via Giovanni Genocchi, 15 Roma

Sala Sisto V_ Via del Serafico, 1 Roma

I laboratori si terranno presso La Stanza della Luna _via Paolo Di Dono, 169 Roma

Abbonamento Festival: 25 € intero

10 € ridotto (under 25 / over 65)

Info e prenotazioni: 0645435985 – 3334080635 – info@sperimentiamo.it

www. sperimentiamo.it – sperimentiamo_amt