Rock Contest di Controradio, annunciati i 30 progetti musicali selezionati

Le 30 proposte daranno vita a un mosaico sonoro estremamente moderno e variegato

Il ROCK CONTEST di CONTRORADIO annuncia oggi i 30 progetti musicali selezionati tra oltre 600 iscrizioni.Provenienti da tutta Italia, dalla Sicilia al Piemonte, le 30 proposte daranno vita a un mosaico sonoro estremamente moderno e variegato tra post-punk, shoegaze, hip hop, dream pop, elettronica, psichedelia, nu-soul, cold wave, cantautorato, modern metal, reggae, blues e sperimentazione.

Questi i nomi dei progetti che hanno superato la prima fase del contest e che proveranno ad aggiudicarsi uno dei premi messi in palio, oltre che avere l’opportunità di una visibilità importante, di farsi conoscere e suonare dal vivo davanti a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, mostrare il valore della propria musica e ampliare la propria rete di contatti attraverso il network sonoro messo loro a disposizione dal Rock Contest, discografici, tour manager, direttori artistici di etichette e festival nazionali, fino ai più importanti artisti della scena musicale italiana:

Aftertaste (Blues / Soul / Funk) da Firenze

Angelica Del Nibbio (Elettronica / Cantautorato / Pop) da Firenze e San Donnino (Firenze)

AUT! (Elettronica / Punk / Post-Punk) da Mantova

Bad Rising (Hard Rock) da Reggio Emilia

Boetti (Elettronica / Cantautorato / Ambient) da Prato

Casa Gialla (Post-Punk / Darkwave / Shoegaze) da Venezia

Cruz Luma (Post-Punk / Dream Pop / Shoegaze) da Palermo e Roma

Dalcò (Alternative Rock / Psichedelia) da Firenze

Darko (Modern Metal / Alternative Rock) da Empoli (Firenze)

didettagli (Alternative Rock / Cantautorato / Elettronica) da Tivoli (Roma)

Epoca22 (Shoegaze / New Wave / Post-Punk) da Carrara (Massa-Carrara)

Euphonia (Alternative Rock / Shoegaze / Art Rock) da Piossasco (Torino)

Fujiiro (Alternative Rock / Psichedelia) da Firenze

Johnson Mella (Soul / R&B / Funk) da Firenze

Jump in Trail (Reggae / New Roots) da Firenze

Junipero (Indie Pop / Psichedelia / Punk) da Roma

KarlitosDenti (Elettronica / Alternative Hip-Hop / Neo-Soul) da Riposto (Catania)

Le Malabù (Folk / Cantautorato / Dream Pop) da Lucca e Bassano del Grappa (Vicenza)

Lit Up Fuse (Elettronica / Punk / Hip-Hop) da Rutigliano (Bari)

Mario Rossi Fa Rap (Alternative Rap / Urban Rock) da Verona

Mosquitos Like Helicopters (Post-Punk / Noise Rock / Elettronica) da Palermo

NOF41 (Punk / New Wave / Post-Punk) da Livorno

Paolo Di Napoli (Cantautorato / Pop / Global Sound) da Salerno

Rigagnoli (Indie Pop / Funk / Cantautorato) da Firenze

Rugo (Cantautorato / Alternative Rock) da Lucca

Sacrifighe (Art Punk / Noise / Experimental) da Roma

Stoccolma (Indie Rock / Post-Punk / Psichedelia) da Livorno

Sybilla (Folk / Trip-Hop / New Wave) da Sarzana (La Spezia)

The Brave Katuka Boys (Punk / Folk / Psychedelic Pop) da Padova

Xylema (Alternative Rock / Punk / Grunge) da Asti

I progetti in gara potranno intanto essere scoperti attraverso foto, brani e brevi biografie sulla pagina dedicata: https://www.rockcontest.it/edizione-2026/

Serate di selezione:

Martedì 20 Ottobre – Mosquitos Like Helicopters, Mario Rossi Fa Rap, Aftertaste, Rigagnoli, Paolo Di Napoli, Bad Rising @ Combo Social Club (Firenze)

Giovedì 22 Ottobre – Jump in Trail, Epoca22, Darko, Johnson Mella, AUT!, Junipero @ Combo Social Club (Firenze)

Giovedì 29 Ottobre – Angelica Del Nibbio, Euphonia, didettagli, Boetti, Stoccolma, Sybilla @ Combo Social Club (Firenze)

Giovedì 5 Novembre – Cruz Luma, Lit Up Fuse, Fujiiro, Dalcò, Sacrifighe, Xylema @ Glue Alternative Concept Space (Firenze)

Giovedì 12 Novembre – KarlitosDenti, Rugo, Le Malabù, NOF41, The Brave Katuka Boys, Casa Gialla @ Glue Alternative Concept Space (Firenze)

Semifinali

Venerdì 20 Novembre @ Glue Alternative Concept Space (Firenze)

Giovedì 26 Novembre @ Glue Alternative Concept Space (Firenze)

Serata Finale

Domenica 6 Dicembre @ TENAX (Firenze)

ROCK CONTEST offre da quasi quarant’anni opportunità uniche e proprio per questo oltre ad essere considerato il contest più importante e riconosciuto in Italia, ma anche il più longevo: da sempre punto di osservazione privilegiato sulla nuova musica italiana, è un network che mette in connessione artisti e professionisti del settore e offre spazio e voce alle nuove tendenze musicali, con budget reali per finanziare i progetti, palchi su cui farsi conoscere dal vivo e un contatto diretto con etichette e festival protagonisti della scena indipendente italiana.

Aperto a ogni genere e linguaggio, il contest intercetta e porta all’attenzione le proposte più originali, innovative e contemporanee del panorama musicale. Sotto la direzione artistica di Giuseppe Barone, offre agli artisti occasioni concrete per far avanzare il proprio percorso artistico, mantenendo al centro la dimensione live, spazio insostituibile di incontro, scoperta e condivisione.

Ricordiamo che, negli anni, hanno sposato la valenza e lo spirito del contest, come giurati o ospiti live, artisti come Dario Brunori, Diodato, Colapesce, Manuel Agnelli, Piero Pelù, I Ministri, Andrea Appino (The Zen Circus), Aimone Romizi (Fast Animals and Slow Kids), Enrico Gabrielli (Calibro 35), Paolo Benvegnù, Alberto Ferrari (Verdena), Cristina Donà, Dente, Iosonouncane, Lodo e Albi (Lo Stato Sociale), Motta, Tre Allegri Ragazzi Morti e molti altri. E altrettanti artisti si sono avvicendati sul palco come “nuove proposte”, diventando poi artisti di fama nazionale: Offlaga Disco Pax, Lucio Corsi, Emma Nolde, Lamante, LOSTATOBRADO (entrati nell’organico dei CSI per le date in Cina ed in Mongolia e opening act di tutte le date del tour) e, facendo un salto indietro di più di 30 anni, Samuel e Boosta dei Subsonica, gli Scisma di Paolo Benvegnù, Irene Grandi in formato ‘alternative’ (con i Goppions), Enrico “Enriquez” Greppi e l’Orla della Bandabardò, Stefano Bollani, Roy Paci (con i QBeta), i Dirotta su Cuba etc.

Inoltre, la leggendaria Patti Smith è stata ospite di un evento speciale di incontro con gli artisti e Ligabue è stato testimonial dell’edizione del 2015.

Anche solo partecipare può fare la differenza perché in giuria, ad ascoltare e selezionare i progetti in gara, ci saranno realtà discografiche tra le più affermate e interessanti: 42 Records, Woodworm Label, Carosello Records, La Tempesta Dischi, Dischi Sotterranei, Audioglobe, Picicca, Black Candy Produzioni, Dischi Uappissimi, Spinnit, Notturno Dischi, Quindi Records, Santa Valvola Records e le agenzie di booking Locusta, All Things Live, Panico Concerti, Annibale e RC Waves.

A questi si aggiungeranno una serie di importanti musicisti.

Tra i primi nomi confermati si annunciano Max Collini, leggendaria voce narrante e l’anima poetica degli Offlaga Disco Pax, gruppo simbolo che ha rivoluzionato l’indie italiano con l’iconico album Socialismo Tascabile realizzato proprio grazie al Rock Contest, oggi attivo tra teatro e musica con importanti collaborazioni, e Massimiliano “Ufo” Schiavelli, bassista dei The Zen Circus, coautore dei brani e travolgente performer, autentico protagonista del rock indipendente nostrano. A loro si affiancano Roberta Sammarelli, storica bassista e fondatrice dei Verdena e presenza centrale nella storia di una delle band più importanti e influenti del rock alternativo e psichedelico del nostro Paese, oggi parte dei Sì! Boom! Voilà!, nuovo progetto dalla forte impronta noise-punk, istintiva e viscerale nato dall’incontro con N.A.I.P., Giulio Ragno Favero, Davide Lasala e Giulia Formica, e Carlo Corbellini, anima dei Post Nebbia, uno dei talenti più brillanti della nuova scena indie, capace di fondere psichedelia, synth-pop, funk e post-punk con un’estetica nostalgica e al tempo stesso contemporanea

Nella valutazione dei progetti in gara saranno coinvolte anche le direzioni artistiche di alcuni dei più importanti festival italiani (La Prima Estate, RiveRock, Artico Festival, LARS Rock Fest, OffTune Festival, WØM Fest, Fans Out Festival, LET’S Festival, Santa Valvola Fest) con una collaborazione iniziata nel 2022 e che si rinnova per offrire ai 30 selezionati l’opportunità di essere inclusi nelle varie line up delle manifestazioni associate, come è già successo nelle scorse edizioni a Lamante, LOSTATOBRADO, Emma Nolde, Lazy Lazarus, Lo-Fi Le Fusa, Duck Baleno, The Stand, Elso, Lazzaro, Punkcake, Saul Project, Marte, Wake Up In The Cosmos, Wicked Expectation, Androgynus, Mundial, Acanto, Uva, Prolex & Zac Blue e tanti altri.

Il 1° classificato ROCK CONTEST 2026 si aggiudicherà 3.000 euro, il 2° potrà usufruire di 5 giornate di registrazione al Sam Recording Studio, uno degli studi più prestigiosi e qualificati in Italia, al 3° classificato verrà finanziato un progetto artistico relativo alla propria attività musicale per un ammontare massimo di 1.500 euro.

Infine, alla migliore canzone in italiano, in collaborazione con la testata Il Popolo del Blues, verrà assegnato lo speciale Premio Ernesto De Pascale, dedicato alla memoria del conduttore radiofonico (RAI Stereonotte, Controradio), giornalista, musicista e storico presidente di giuria del Rock Contest. In palio, la registrazione professionale del brano premiato presso il Sam Recording Studio.

Il ROCK CONTEST è organizzato da Controradio e dall’associazione Controradio Club con il contributo di Comune di Firenze e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Main Sponsor del concorso è B&C Speakers, sponsor tecnici Audioglobe e Sam Recording Studio.

L’immagine ufficiale del ROCK CONTEST 2026 porta la firma di Alessandro Baronciani, proseguendo così una collaborazione nata nel 2015.

Tutte le informazioni, il regolamento completo e le schede di iscrizione sono online sul sito www.rockcontest.it.

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