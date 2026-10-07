Dialoghi d’autunno, la pianista Greta Lobefaro

Giovedì 8 ottobre in Sala Casella per la rassegna dell’Accademia Filarmonica Romana in collaborazione con la Fondazione William Walton di Ischia.

Giovedì 8 ottobre in Sala Casella il terzo concerto di “Dialoghi d’autunno” dell’Accademia Filarmonica Romana in collaborazione con la Fondazione William Walton di Ischia.La pianista Greta Lobefaro in un viaggio nella musica francese, dal Settecento ai primi del Novecento, con un omaggio a Rameau e Ravel.

Terzo concerto della nuova edizione di Dialoghi d’autunno, la rassegna in Sala Casella (via Flaminia 118) che l’Accademia Filarmonica Romana presenta fin dal suo nascere con la Fondazione William Walton di Ischia per la promozione di giovani interpreti provenienti dai Corsi di specializzazione delle principali Accademie e Scuole di musica europee.

Giovedì 8 ottobre (ore 20) toccherà al giovane talento Greta Lobefaro, pianista classe 2001, perfezionatasi con Benedetto Lupo al Corso di Alto perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con Enrico Pace e Ingrid Fliter presso l’Accademia pianistica internazionale “Incontri col Maestro” di Imola. Vincitrice di concorsi nazionali e internazionali – l’ultimo nel 2024 prima classificata al Concorso pianistico “N. Rota” di Bari – ha già avviato una attività artistica in Italia ed Europa, sia come solista, sia come pianista del Trio Hermes.

Il programma sarà un omaggio alla musica francese di Rameau e Ravel, fra Settecento e Novecento. Di Jean-Philippe Rameau alcuni brani tratti dalle due raccolte, fra le sue più importanti per tastiera, del 1724 e 1727, con una successione di eleganti danze che si alternano a vere e proprie “pièces de caractère”, fra virtuosismo e invenzioni armoniche, come Les Tendres Plaintes e Les Cyclopes che si ascolteranno per l’occasione. Si ascolterà anche The Arts and the Hours, trascrizione per pianoforte realizzata da Víkingur Ólafsson nel 2020, tratto dall’ultima opera di Rameau, Les Boréades.

La seconda parte del concerto ci porta nei primi del Novecento con due composizioni molto note di Maurice Ravel: Sonatine e Miroirs. La prima, composta tra il 1903 e il 1905, è un capolavoro di equilibrio, fra eleganza e precisione formale, che guarda alla tradizione francese del Settecento e alla raffinatezza della scrittura clavicembalistica – prima fra tutte quella di Rameau. Altra atmosfera per Miroirs (1904-1905) cinque pezzi evocativi di visioni, atmosfere e sensazioni, nel solco dell’impressionismo francese di quel periodo.

Come di consueto l’interprete sarà impegnata in un triplice appuntamento: il concerto a Roma in Sala Casella, e due appuntamenti a Ischia, presso la Sala Recite nei Giardini La Mortella, in cui viene replicato lo stesso programma. Il concerto alla Filarmonica viene preceduto da una introduzione all’ascolto del musicologo Valerio Sebastiani.

Classe 2001, Greta Lobefaro si diploma in pianoforte con Giovanna Valente presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari a 15 anni, con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Nel 2023, consegue il Diploma di Alta Formazione nella classe di Benedetto Lupo presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, dove frequenta anche il terzo anno del corso di Musica da Camera nella classe di Ivan Rabaglia. Nel 2025 consegue Diploma di Alta Formazione presso l’Accademia pianistica internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, nelle classi di Enrico Pace e Ingrid Fliter. Ha ottenuto riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, tra cui: vincitrice del XXI International Fryderyk Chopin Piano Competition (Szafarnia, Polonia); prima classificata in Italia al Concorso Pianistico Steinway nella finale di Verona; terza classificata al XXXV Premio Venezia 2018; finalista alla Schimmel Competition 2022 (Braunschweig, Germania); premio speciale Vincenzo Vitale al XIII Sigismund Thalberg International Piano Competition (Napoli, 2023); prima classificata al Concorso Pianistico Internazionale “N. Rota” (Brindisi, 2024). Ha tenuto concerti come solista, con l’orchestra e in duo, in Italia, Europa, Sud Africa. Ha debuttato con l’orchestra a dieci anni e tenuto concerti con l’Orchestra Filarmonica Gavrilii di Vologda in Russia. Come artista Yamaha ha tenuto concerti al Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Ha inciso un CD per la Odradek records (2018), e registrato Davidsbündlertänze op. 6 di Schumann per l’Accademia Internazionale di Imola e la 2R, nell’ambito del cofanetto The works for piano solo. Ha inciso un CD con musiche di Scrjabin per la 2R Digital Cassic con Fazioli pianoforti nel 2025. Dal 2023 al 2025 ha collaborato con il settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. È docente di pratica e lettura pianistica presso il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria. È componente stabile del Trio Hermes.

Link foto

https://www.dropbox.com/scl/fo/pu8vhj3w8c7nboodgwost/AEK0g6saZlWedTUn5MGArFY?rlkey=xbuj5h2fkuqrvq5amv76zyd4d&dl=0

Link video

https://www.dropbox.com/scl/fo/vkutlyqdpb7ayv6xm3kk1/AO7RMod_x9HRMQlwS7CxGZ0?rlkey=6jkpkoqzrf70gmijfmvrqqr1w&dl=0

Ufficio stampa: Sara Ciccarelli, cell. 339 7097061, uff.stampa@filarmonicaromana.org

Biglietti: post unico 12,50 euro (comprensivo di prevendita).

Info: filarmonicaromana.org, tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org

::::::::

SALA CASELLA

DIALOGHI D’AUTUNNO

introduzione a cura di Valerio Sebastiani

giovedì 8 ottobre | ore 20

(Ischia-Sala Recite, 4, 5 ottobre | ore 17)

GRETA LOBEFARO

Greta Lobefaro pianoforte

Jean-Philippe Rameau

Dalla Suite in sol maggiore RCT 6D:

Menuet I, Menuet II

Dalla Suite in re maggiore RCT 3:

Les tendres plaintes , Les cyclopes

Jean-Philippe Rameau – Vikingur Ólafsson (1984)

The Arts and the Hours

Maurice Ravel

Sonatine

Miroirs

In collaborazione con

Fondazione William Walton e La Mortella