In scena al Teatro Piccolo Eliseo di Roma fino al 29 novembre 2026

Nel 2005 Glauco Mauri si cimentò in una riduzione scenica del corposo romanzo di Fëdor Michajlovič Dostoevskij, puntando più che sulla temporalità dei diversi piani narrativi, sull’introspezione psicologica dei tormenti del protagonista. A oltre vent’anni dal debutto, Andrea Baracco propone quel grande successo della compagnia Mauri Sturno come primo spettacolo della sua conduzione, un ponte generazionale tra passato e futuro della compagnia.

Scritto nel 1866 e ambientato nella San Pietroburgo dell’epoca, il capolavoro dello scrittore russo attraversa e intreccia etica, morale e psicologia, in un groviglio di stati d’animo, di visioni e di personaggi.

Rodion Romanovič Raskol’nikov, squattrinato studente di legge espulso dall’università, rinchiuso da giorni nella sua topaia in uno dei luoghi più malfamati di Pietroburgo, si dibatte nella sua miseria materiale e morale, contorcendosi mentalmente e fisicamente, e si interroga se sia potente come Napoleone o insignificante come un pidocchio. Emerge dalle sue farneticazioni determinato a compiere un atto di libertà, uccidendo la vecchia usuraia Alëna Ivanovna. Intende così affermare la propria potenza morale, che esistano cioè esseri superiori cui è consentito infrangere la legge per un bene maggiore, anticipando il tema del ‘superuomo’ nietzschiano. L’omicidio, cui si aggiunge quello della sorella più giovane della donna sopraggiunta inaspettatamente, produrrà un effetto devastante.

Anziché ergersi a superuomo, Raskol’nikov precipita nella prigione mentale della malattia delirante e autodistruttiva. I suoi giorni, popolati da una serie di personaggi che gli si affollano nella mente e in casa – la sorella Dunja, l’amico Razumichin, i viscidi Svidrigajlov e Luzin, la dolce Sonja e il sarcastico giudice Porfirij – si susseguono nel delirio ossessivo del senso di colpa, e nella ricerca disperata di una giustificazione filosofica al delitto. Una spirale si avvita senza fine intorno allo spartiacque inesistente tra giustizia e crimine, il degrado fisico e mentale si avviluppa senza concedere scampo alle conseguenze morali e sociali necessarie per un processo di redenzione.

La catarsi dal fallimento esistenziale sarà possibile solo attraversando il passaggio obbligato della confessione della colpa e dell’espiazione della pena, col sostegno dell’amore compassionevole di Sonja, anima pura indotta alla prostituzione dalle misere condizioni della famiglia, che gli legge dal Vangelo la parabola di Lazzaro, la cui morte e rinascita evocano un parallelismo con la morte e la rinascita spirituale di Raskòl’nikov.

La legge morale è universale, come universali sono il castigo interiore e la potenza guaritrice dell’amore.

Delitto e castigo di Andrea Baracco si chiude come una scena luminosa: un grande telo candido fluttua sul palcoscenico avvolgendosi ad abbracciare Sonja e a coprire Raskol’nikov, inglobandolo nel suo nitore. È il contraltare della scena iniziale in cui il giovane si avvolgeva, contorcendosi, in un immenso tappeto colorato in cui tentava di affogare le sue angosce esistenziali.

La regia di Baracco assimila la gabbia mentale del protagonista all’ambiente scenografico, ideato da Marta Crisolini Malatesta, in cui il giovane si dibatte con gesti compulsivi e autolesionisti. Le luci di Umile Vainieri plasmano lo spazio scenico cupo e claustrofobico, delimitato da porte che si alzano e si abbassano a circoscrivere ulteriormente l’ambiente nerastro entro cui è confinato il protagonista.

Francesco Sferrazza Papa si dibatte con movimenti convulsi e compulsivi, in piedi, sdraiato, seduto, si arrampica sulla scala poggiata al muro, è frenetico e rabbioso, il corpo attraversato dagli spasmi della febbre e la mente ossessionata dal delirio parossistico di Raskol’nikov. Solo Razumichin, il timido e leale amico interpretato da Giulio Petushi, gli darà conforto. Woody Neri affronta due ruoli, sottolineando le punte di sgradevolezza di entrambi: il depravato Svidrigajlov molestatore di Dunja, che morirà suicida, e il meschino e sprezzante Luzin suo pretendente, in colorati abiti contemporanei. Aurora Spreafico è la pia Sonja illuminata dalla fede e Anna Bisciari è Dunja la sorella di Raskol’nikov, bella e di alti principi morali. Paolo Zuccari interpreta il sarcastico e diabolico giudice istruttore Porfirij Petrovič, il cui impermeabile richiama la memoria dei tenenti della letteratura poliziesca, che avviluppa Raskol’nikov nella sua rete intessuta di sospetti e torturanti attese. Musiche originali e suoni di Giacomo Vezzani e Vanja Sturno prevedono interventi strumentali eseguiti in scena, con i musicisti camuffati da grosse teste animalesche, proiezioni degli incubi di Raskol’nikov.

Adattamento teatrale rivisitato in chiave moderna, trasposto in un presente popolato di esseri cui tutto è lecito e consentito, dominato da assenza di compassione per la sacralità della vita, in cui occorrerebbe una riflessione profonda su ruolo della coscienza e sulla possibilità di redenzione.

Dalle note di regia di Andrea Baracco: “Per ascoltare le voci profonde dei protagonisti del romanzo, nella composizione del cast, ho ritenuto indispensabile rispettare l’età anagrafica dei personaggi, ponendomi una domanda: come risuonano oggi le parole scritte da Dostoevskij nel 1866, in bocca alla generazione nata e cresciuta negli anni 2000? Hanno ancora quella forza dirompente quelle parole? Sono ancora portatrici di quel senso scandalosamente umano e politico di chi vuole con ferocia trasformare l’esistente? E infine, quanto costa a quei giovani commettere peccato, infrangere l’ordine costituito, parlare una lingua nuova di zecca, mandando al diavolo la storia nella quale gli è capitato di nascere?”.

Tania Turnaturi