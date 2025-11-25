Teatro dell’Opera di Roma, Lohengrin di Wagner inaugura la stagione

La regia di Damiano Michieletto, Michele Mariotti sul podio, dal 27 novembre al 7 dicembre a Roma. Il nuovo numero di “Calibano” dedicato a «L’invenzione del Medioevo»

Il Lohengrin di Richard Wagner inaugura il 27 novembre (alle ore 17.00, in diretta su Radio3 e in differita su Rai5 alle 22.20) la stagione 2025/2026 del Teatro dell’Opera di Roma: una “fiaba umana che comincia come un thriller” per Michele Mariotti, Direttore Musicale del Teatro, sul podio dell’Orchestra Capitolina, e al suo debutto wagneriano esattamente come il regista Damiano Michieletto, alla sua seconda inaugurazione romana dopo un memorabile Berlioz.

Epica, dramma storico e medioevo leggendario si intrecciano in questo titolo fiabesco assente da Roma da ben 50 anni che coinvolge tutte la maestranze del teatro romano, in scena anche il Coro diretto da Ciro Visco, in un nuovo allestimento realizzato in coproduzione con il Palau de les Arts di Valencia e con il Teatro La Fenice di Venezia: Elsa, ingiustamente accusata dell’omicidio del fratello Goffredo viene scagionata dal misterioso cavaliere Lohehgrin in realtà cavaliere del Graal e figlio di Parsifal: un dramma romantico che anticipa la melodia infinita del Ring associando ai diversi timbri il bene e il male.



Sul podio, alla sua quarta inaugurazione come direttore musicale del Teatro, Michele Mariotti, Premio Abbiati 2017 come Miglior Direttore d’Orchestra, che per la prima volta si confronta con Wagner.

“È un momento molto atteso: inaugurare con Lohengrin significa soprattutto valorizzare lo sforzo collettivo. È un progetto che mette cantanti, orchestra, coro e tutte le maestranze sotto i riflettori dimostrando quanto il teatro sia davvero un organismo unico, la cui forza nasce dal lavoro comune: Wagner rappresentava un approdo naturale – spiega il Maestro Mariotti in occasione della presentazione dello spettacolo – Lohengrin tiene insieme il dramma storico e la leggenda, e la partitura stessa riflette questa doppia natura: da un lato la solidità solenne che richiama il contesto politico e corale, dall’altro la scrittura sospesa e visionaria che apre a una dimensione fiabesca e trascendente. È un’opera che abbiamo scelto per tanti motivi, viaggio meraviglioso fra fiaba e umane fragilità . Una fiaba umana che si tinge di dramma storico: il preludio ci cala in una dimensione e universo altro, l’opera è un thriller. Elsa è accusata dell’omicidio del fratello, Lohengrin è eletto campione e decide di difenderla e non chiede nulla, lui stesso le dice “basta che mi ami”. Il momento centrale dell’opera è il loro duetto: un duetto che si innervosisce che diventa inquieto e lascia intravedere l’inizio della fine e la tragedia. Elsa tradisce il patto di fiducia e Lohengrin con una trasfigurazione dal mondo umano torna ad appartenere al suo. Il Lohengrin è un’opera molto nostalgica e malinconica, commovente, in cui non c’è redenzione e in cui tutti perdono, contrapposizione fra abissi ed estasi rende quest’opera magica”.

La regia è affidata a Damiano Michieletto, alla sua seconda inaugurazione dopo La damnation de Faust di Berlioz, Premio Abbiati come miglior spettacolo del 2017, e dopo la direzione artistica del Caracalla Festival 2025 all’insegna della nouvelle vague europea.



“È la prima volta che affronto un’opera di Wagner ed è una sfida molto interessante e importante dato che si tratta di un tipo di drammaturgia molto distante da quella italiana con una gestione della durata diversa rispetto alle opere italiane – esordisce Damiamo Michieletto – La sua drammaturgia, che da sempre mi affascina e mi commuove per la sua profonda dimensione spirituale, richiede al tempo stesso un grande impegno nel gestire la lunga durata e i tempi dilatati del suo racconto. Per un regista significa trovare un punto di vista, una narrazione che tenga insieme questa tensione e abbia delle possibilità di creare delle visioni a partire da questa storia epica. Il mio approccio, per costruire una messa in scena che avesse calore e concretezza, è stato quello di creare quasi un cortocircuito fra uno spazio astratto e un modo di trattare questi personaggi cercando di restituire loro una psicologia, un’umanità, una sofferenza, un dolore, un desiderio, insomma tutte quelle caratteristiche che li rendono umani e teatrali, non trattarli come simboli o gesti estetici, ma trattarli come personaggi che sono dentro una storia e che hanno un conflitto e cercare di capire di capire cosa muove questa psicologia dentro un contesto che crea una visione sospesa nel tempo. Il Lohengrin è una storia d’amore fra Lohengrin ed Elsa, ma si tratta di un matrimonio che non si realizza perché viene svelata la vera identità di Lohengrin ed è in quel momento che arriva il finale tragico e che viene in realtà svelato il senso per cui Lohengrin è arrivato – conclude Michieletto – che è quello di portare la giustizia, la verità riportando in vita questo bambino della cui morte Elsa era stata accusata ingiustamente. Questo il senso della sofferenza e sacrificio di Lohengrin ed Elsa: riportare la vita a chi l’aveva perduta con un finale miracoloso e riportare la giustizia nella società”.

Con Michieletto il collaudato team creativo composto dallo scenografo Paolo Fantin, la costumista Carla Teti, le luci curate da Alessandro Carletti, la drammaturgia da Mattia Palma.

“In questo allestimento non c’è il cigno o meglio c’è, ma è trasfigurato in un concetto diverso anche perché il Medioevo crea dei ponti diversi con il linguaggio – spiega Paolo Fantin in occasione della presentazione dello spettacolo – prendiamo la storia di Lohengrin e raccontiamo il Medioevo con un’estetica e un pensiero contemporaneo con archetipi che ognuno recepisce diversamente. Lohengrin non viene trasportato dal cigno, ma è lui a trasportare una bara bianca con l’incisione del cigno che è Goffredo”.

La scenografia riflette poi i due mondi diversi, quello umano e quello sovrumano, attraverso materiali del tutto diversi “Il mondo umano viene rappresentato da un arco di legno di colore giallo, colore dell’accusa, che via via si trasforma in tribunale fino a spaccarsi – prosegue Fantin – Il mondo sovrumano viene rappresentato da argento liquido, un metallo che abbiano ricreato e che si manifesta in diverse forme fino alla trasfigurazione sul palco con il legno che si spacca e l’argento che invade il palco”.

Il nuovo allestimento viene affidato a un cast internazionale che coinvolge Dmitry Korchak. nel ruolo di Lohengrin, ma già apprezzato tenore del repertorio belcantistico e Premio Abbiati 2019, Jennifer Holloway, versatile artista qui impegnata nel ruolo di Elsa, al debutto al Costanzi.

Clive Bayley, già nel Julius Caesar di Battistelli all’Opera, è impegnato nel ruolo di Heinrich der Vogler, Tómas Tómasson, interprete di riferimento wagneriano è Friedrich von Telramund, l’affermata Ekaterina Gubanova è Ortrud, Andrei Bondarenko, vincitore del BBC Cardiff Singer of the World, è Der Heerrufer.

“Il Lohengrin è un’opera connotata di forte italianità nel materiale musicale offerto: ci sono concertati che fanno lavorare sulle dinamiche e sulle sonorità – prosegue Mariotti – ma è anche un’opera di melodie meravigliose con un forte dialogo fra l’orchestra e i cantanti e dove i malvagi hanno un suono corporeo e concreto e il mondo dei buoni lascia trasparire un suono metafisico e quasi intangibile. Il Lohengrin è un tassello del mio percorso, ci sono molti debuttanti e questo porta uno sguardo nuovo al progetto, ma ho voluto cantanti di stampo belcantistico”.

La prima rappresentazione del Lohegrin si terrà giovedì 27 novembre 2025 alle ore 17.00. Le repliche sono previste per domenica 30 novembre (ore 16.30), martedì 2 (ore 18.00), venerdì 5 (ore 18.00) e domenica 7 dicembre (ore 16.30). L’anteprima giovani è in programma sabato 22 novembre alle ore 16.00.

Lo spettacolo inaugurale della stagione viene accompagnato anche dall’uscita di Calibano. Lohengrin / L’invenzione del Medioevo, il nuovo numero di Calibano, la rivista monografica di attualità culturale dell’Opera di Roma realizzata in collaborazione con la casa editrice effequ. Disponibile dal 27 novembre, l’ottavo numero della rivista, racconta come il Medioevo sia stato il più riscritto fra i periodi della Storia.

“È innegabile: il Medioevo ha un potere fortissimo sul nostro immaginario – dice il direttore di «Calibano» Paolo Cairoli – Nel nuovo numero di Calibano abbiamo voluto capire perché, ancora oggi, l’età di mezzo sia una fonte di creatività e di invenzione davvero inesauribile. C’è qualcosa in quell’epoca storica dalla durata straordinaria che suggestiona la nostra fantasia, spingendola ad affacciarsi sull’ignoto. Sono i miti e le avventure cavalleresche, le fiabe e le leggende, l’eroismo luminoso ma anche il male più oscuro”.

Nel volume, il saggio di Elisabetta Fava, storica della musica, che indaga il fascino esercitato dall’età di mezzo nell’ambito operistico e nella musica colta, il saggio della storica Vanessa Roghi nel raccontare come il Medioevo sia stato rappresentato, e reinventato nell’immaginario contemporaneo nelle varie arti, l’uso propagandistico delle battaglie medievali secondo il medievista Federico Canaccini, il revival del Medioevo come brand turistico secondo Valentina Pigmei, il viaggio fra ill meraviglioso e l’orrorifico nei bestiari secondo l’italianista Eloisa Morra e la scrittrice Francesca Scotti, un viaggio fra le architetture reali e immaginarie secondo l’architetto Sergio Pace. Info e biglietti operaroma.it

Fabiana Raponi