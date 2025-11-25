ARTURO BRACHETTI SOLO The Legend of quick-change

Stupore, divertimento, emozioni. SOLO, il one man show di e con Arturo Brachetti, è ormai definito un classico senza tempo, con il suo carico di meraviglia che continua a incantare migliaia di spettatori in tutta Europa.

SOLO è un viaggio sospeso in uno spazio indefinito nella storia di Arturo e, parallelamente, in quella di ognuno di noi: 90 minuti in cui si susseguono risate, applausi e sorprese che corrono veloci in uno spettacolo capace, da nove stagioni, di conquistare gli spettatori di ogni età.

In SOLO protagonista è il trasformismo, l’arte di cui Brachetti è il Maestro indiscusso, a cui si affiancano le altre affascinanti discipline in cui Arturo eccelle: grandi classici come le ombre cinesi e la chapeaugraphie insieme a sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser.

Brachetti in SOLO apre le porte della sua casa, in cui ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della vita quotidiana prendono vita, conducendoci in mondi straordinari dove il solo limite è la fantasia. È una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri… Brachetti schiuderà la porta di ogni camera, per scoprire la storia che è contenuta e condividerla con il suo pubblico.

Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà: nella casa (e nella fantasia) di Arturo Brachetti tutto è possibile!

Dai personaggi dei serie tv più celebri alle grandi icone della musica pop, passando per le favole e la lotta con i raggi laser in stile Matrix, lo spettacolo è un vero e proprio as-SOLO per uno degli artisti italiani più amati nel mondo, che torna continua a incantare il pubblico il suo lavoro più completo definito ormai un classico contemporaneo: SOLO.

ARTURO BRACHETTI. Famoso e acclamato in tutto il mondo, Brachetti è la leggenda del quick-change, quel trasformismo che lui stesso ha riportato in auge, reinventandolo in chiave contemporanea. La sua carriera comincia a Parigi negli anni 80: da qui in poi la sua carriera è inarrestabile, in un crescendo continuo che lo ha affermato come uno dei pochi artisti italiani di livello internazionale, con una solida notorietà al di fuori del nostro paese. Si è esibito ai quattro angoli del pianeta, in diverse lingue e in centinaia di teatri. Il suo precedente one man show L’uomo dai mille volti è stato visto da oltre 2.000.000 di spettatori. A questo si aggiungono 1.000.000 di spettatori di SOLO.

I suoi numeri di quick-change sono così veloci da essere imbattuti nel Guinness dei primati.

Regista, showteller, direttore artistico… Brachetti è un artista a 360° noto in tutto il mondo per la sua capacità di portare in scena gli elementi tipici del DNA italiano: qualità, amore per “il bello”, gusto e, soprattutto, fantasia.

SOLO TOUR 2025/26 – nona stagione

https://brachetti.com/tour- spettacoli/

RIALLESTIMENTO 9 e 10 dicembre, CASALE MONFERRATO, Teatro Municipale

DEBUTTO dal 12 al 14 dicembre, GENOVA, Politeama Genovese

16 dicembre, SANREMO, Teatro Ariston

19 e 20 dicembre, GALLARATE (VA), Teatro Condominio Vittorio Gassman

22 e 23 dicembre, CESENA, Teatro Alessandro Bonci

10 gennaio, MONTECATINI (PT), Teatro Verdi

13 e 14 gennaio, PESCARA, Teatro Massimo

Dal 16 al 18 gennaio, ROMA, Auditorium della Conciliazione

24 e 25 gennaio, FOGGIA, Teatro Comunale Umberto Giordano

7 febbraio, VILLADOSSOLA (VB), Teatro La Fabbrica

13 febbraio, GORIZIA, Teatro Comunale Giuseppe Verdi

14 febbraio, ADRIA, Teatro Comunale di Adria

20 febbraio, BASSANO DEL GRAPPA, CMP ARENA

21 e 22 febbraio, BOLOGNA, Teatro EuropAuditorium