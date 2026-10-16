Il Galà lirico con il tenore Vittorio Grigolo

Tra i apprezzati della scena operistica internazionale aprirà il sipario sulla nuova stagione sabato 28 novembre, alle ore 21, in occasione dell'inaugurazione

Dodici appuntamenti al Politeama di Catanzaro tra grandi interpreti, musica, prosa, comicità e impegno civile con un unico abbonamento per vivere e sostenere il teatro. C’è tempo fino al 31 ottobre per prenotare il proprio posto in platea con la formula “Gold”, pensata per chi vuole scoprire l’intera stagione del Politeama, seguendone le diverse anime e lasciandosi sorprendere dalla varietà delle proposte. A partire dalla celebre voce di Vittorio Grigolo, tra i tenori più apprezzati della scena operistica internazionale, che aprirà il sipario sulla nuova stagione sabato 28 novembre, alle ore 21, in occasione del Galà lirico di inaugurazione. Una serata dedicata alle arie, ai duetti e agli intermezzi più celebri del repertorio operistico, accompagnati dall’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal maestro Filippo Arlia. La storia artistica di Grigolo, riconosciuto come uno dei più autorevoli eredi artistici di Pavarotti – a breve protagonista nel Faust di Gounod in scena al Teatro alla Scala di Milano per sette repliche – racconta un percorso straordinario vissuto sui palcoscenici dei più importanti teatri d’opera del mondo e coronato da riconoscimenti illustri, tra cui il Premio Caruso, il Premio Puccini e il Tiberini d’Oro. Un appuntamento di grande richiamo, dunque, che mette insieme il prestigio di un interprete internazionale e una realtà musicale ormai consolidata, chiamata a guidare il pubblico attraverso le pagine più amate di Verdi, Puccini, Bizet, Leoncavallo e Mascagni.

La stagione del Politeama – curata dalla Sovrintendente Antonietta Santacroce – proseguirà poi tra grandi classici, produzioni contemporanee, musica, comicità e spettacoli capaci di interrogare il nostro presente. Dalla tradizione della famiglia De Filippo, raccontata da Sergio Rubini in I fratelli De Filippo, al Concerto di Capodanno con l’Orchestra Filarmonica della Calabria; da Fratello Sole, Sorella Luna, ispirato all’opera cinematografica di Franco Zeffirelli, fino a Maradona – El Diego, che porta in scena la storia e il mito di uno dei personaggi più iconici dello sport. La musica tornerà protagonista con la Nona Sinfonia di Beethoven e l’omaggio alle colonne sonore di Hans Zimmer, mentre Amadeus offrirà l’occasione di attraversare il rapporto tra genio, talento e rivalità. Non mancheranno le risate con Capitol’ho di Ale e Franz e Maccio Capatonda e la voce emozionante di Tosca con il suo Feminae a Teatro. Un’offerta pensata per coinvolgere spettatori di età e interessi diversi, confermando la vocazione del Politeama a essere un teatro davvero aperto a tutti.

Accanto alla proposta completa, il Politeama offre formule più mirate con l’Abbonamento Natale, che consentirà l’accesso a quattro appuntamenti nel periodo delle feste (Natale in casa Cupiello, Pinocchio, il Circus Ronaldo e l’Harlem Gospel Choir) nell’ambito del programma di “Calabria Teatri in Città”, il progetto promosso dalla Regione Calabria che, per la prima volta, riunisce in un unico cartellone le programmazioni teatrali dei cinque capoluoghi regionali, dando vita a un grande festival diffuso. E poi ancora gli abbonamenti Imperdibili (Maccio Capatonda, Ale & Franz, Maradona e Fratello Sole Sorella Luna), Prosa (I fratelli De Filippo, A Place of Safety e Amadeus) e Musica (Galà lirico, Gospel, concerto di Capodanno, Tosca, omaggi a Beethoven e Hans Zimmer) che consentono di programmare in anticipo le proprie serate, garantirsi il posto in sala e beneficiare di condizioni più vantaggiose.

Tutte le informazioni sono consultabili sul portale www.politeamacatanzaro.net, è inoltre possibile rivolgersi alla biglietteria del Politeama, al numero 0961 501818, aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Teatro Politeama “Mario Foglietti” – Catanzaro

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