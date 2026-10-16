Mentre Phantom of the Opera di Andrew Lloyd Webber celebra i 40 anni dal debutto nel West End londinese, Show Bees e LetsGO Company si uniscono ai festeggiamenti annunciando per la prima volta il musical in tournée in Italia, in versione originale in lingua inglese e con orchestra dal vivo.
Il tour italiano di Phantom of the Opera debutterà il 9 aprile 2027 al TAM Teatro Arcimboldi di Milano, dove lo spettacolo sarà in scena fino al 25 aprile. La tournée proseguirà poi al Teatro Rossetti di Trieste dal 30 aprile al 9 maggio, al Teatro Brancaccio di Roma dal 20 maggio al 5 giugno, al Teatro EuropAuditorium di Bologna dal 9 al 13 giugno e si concluderà al Teatro Carlo Felice di Genova, dal 17 al 20 giugno 2027.
Con oltre 160 milioni di spettatori in 54 Paesi, lo spettacolo rappresenta uno dei più grandi successi nella storia del teatro musicale. La celebre e coinvolgente partitura romantica di Lloyd Webber comprende The Music of the Night, All I Ask of You, Wishing You Were Somehow Here Again, Masquerade e l’iconica canzone che dà il titolo al musical.
Biglietti disponibili da oggi venerdì 16 ottobre ore 12.00 su Ticketone: www.ticketone.it