Teatro Bellini dal 20 al 25 ottobre

Teatro Bellini



dal 20 al 25 ottobre



FULMINATA

La speranza è l’ultima a morire

uno spettacolo di e con Annagaia Marchioro

scritto da Annagaia Marchioro con Teresa Mannino e Giovanna Donini

regia Teresa Mannino

scenografia Maria Spazzi

costumi Lucia Gallone

distribuito da Savà Produzioni Creative

produzione Stregonia e Brugole&Co

Spettacolo SOLD OUT per tutte le recite in programmazione

Annagaia Marchioro porta in scena Fulminata, uno spettacolo intimo, ironico e travolgente che racconta la vita complicata, entusiasta e piena di desideri di una donna contemporanea. Un viaggio tra sogni, fallimenti, speranze e ripartenze che, con leggerezza e profondità, restituisce il ritratto di una generazione sospesa tra ambizione e precarietà.

La protagonista corre instancabilmente per inseguire i propri sogni, trovandosi spesso davanti a porte che si chiudono in faccia. E se è vero che quando si chiude una porta si apre un portone, è anche vero che il portone in faccia può fare ancora più male. Ottimista per natura, continua a credere in un futuro migliore al punto da convincersi, nello stesso giorno, a fare un mutuo, iniziare una dieta, avere una figlia da single e aprire una partita IVA. Forse, nascere pessimisti sarebbe stato più semplice.

Attraverso un racconto brillante e surreale, lo spettacolo si interroga con ironia e lucidità su temi profondamente attuali: diventare genitori oggi è un atto eroico o folle? Essere influencer rappresenta un’opportunità o una prigione? Veneti si nasce o si diventa? L’amore è una guerra o una tregua?

Come suggerisce Nietzsche, è dal caos interiore che può nascere una stella danzante. A tenere la protagonista con i piedi per terra sono le amiche, rifugio e àncora di salvezza nel pieno delle tempeste quotidiane. Maria Annagaia Isotta Riri – un nome più lungo delle cifre del suo conto in banca – conduce il pubblico in un universo imperfetto, caotico e irresistibilmente divertente, rivelando come l’imperfezione possa essere una straordinaria forma di bellezza e resistenza.

Fulminata è un racconto che attraversa amore, smarrimento, cadute e improvvise illuminazioni. Uno spettacolo che celebra la forza del continuare a sperare, anche quando i sogni sembrano sfuggire, perché credere che tutto sia possibile è potente quanto vivere. Una preghiera comica per restare vivi.

___________________________________________________________

Orari: feriali h. 21:00, mercoledì h. 18:00, sabato h. 19:30, domenica h. 18:30

Prezzi: Martedì • Mercoledì 15€ – Giovedì • Venerdì • Sabato • Domenica 20€ – Under 29 12€ – *Ridotto dal giovedì alla domenica

Posto unico 18€ – Ridotto studenti 8,00€ da martedì a venerdì