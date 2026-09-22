I Grandi Festival da Venezia a Roma nel Lazio, al via la rassegna

Dal 24 settembre al 6 ottobre 2026,

Dal 24 settembre al 6 ottobre 2026, 50 film dalla Mostra del Cinema di Venezia arrivano nelle sale della Capitale e del territorio. In programma il Leone d’Oro, i Leoni d’Argento, i vincitori di Orizzonti e una selezione dalle Giornate degli Autori e dalla Settimana Internazionale della Critica.

Dal 24 settembre al 6 ottobre 2026 torna I GRANDI FESTIVAL: Da Venezia a Roma e nel Lazio, la rassegna, promossa e organizzata da ANEC Lazio, che porta nelle sale della Capitale e del territorio una selezione delle opere più significative appena presentate alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Dopo il Lido, il viaggio del grande cinema internazionale prosegue dunque sul grande schermo di Roma e del Lazio con 50 titoli, provenienti dalle diverse sezioni della Mostra: Concorso, Venice Open – Fuori Concorso, Orizzonti e Venezia Spotlight, cui si aggiungono le opere delle Giornate degli Autori e della Settimana Internazionale della Critica.

«Portare nelle sale di Roma e del Lazio i film appena presentati alla Mostra di Venezia significa offrire al pubblico un’occasione preziosa per incontrare il cinema di qualità – dichiara Leandro Pesci, presidente di ANEC Lazio – Quest’anno la rassegna presenta un programma di straordinaria ricchezza, a partire dal Leone d’Oro Woman Unknown di May el-Toukhy a un’opera come Naza di Yuval Abraham e Rachel Szor, vincitrice del Premio Speciale della Giuria, a testimonianza della capacità del cinema di confrontarsi con le grandi questioni del nostro tempo e di stimolare una riflessione collettiva. È proprio questa la forza di una manifestazione come I Grandi Festival: rendere accessibili opere che meritano di essere viste e condivise sul grande schermo, valorizzando la sala cinematografica come luogo di cultura, di incontro e di confronto. Grazie alla collaborazione con le istituzioni e all’impegno degli esercenti, continuiamo a costruire un ponte tra uno dei più importanti festival internazionali e gli spettatori della Capitale e del territorio, nella convinzione che sostenere il cinema di qualità significhi anche investire nella vitalità culturale delle nostre città».

«Portare i film di Venezia a Roma – afferma Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura di Roma Capitale – è un approdo importante: nel corso di quest’estate abbiamo realizzato 40 arene, registrato una partecipazione speciale da parte dei romani e messo a disposizione anche proiezioni gratuite in spazi refrigerati con l’iniziativa “Il Grande Freddo”, con la preziosa collaborazione di ANEC. È quindi un altro punto di arrivo questo, un’altra connessione che creiamo con la città e con il cinema ma non l’unico. Continuiamo con il lavoro che abbiamo avviato con il cinema e l’audiovisivo: ristrutturando e dando nuova vita ai cinema chiusi come l’Ex Rialto, dando spazio alle consuete ma quest’anno arricchite iniziative sul cinema a Roma e continueremo a farlo come amministrazione garantendo un’offerta culturale e cinematografica. Menzioni speciali, per noi, meritano i due film vincitori del Festival cinematografico di Venezia: Woman Unknown di May el-Toukhy (Leone d’Oro) e Naza di Yuval Abraham e Rachel Szor (premio speciale della Giuria), due film che ci mettono in dialogo profondo con le vicende dei nostri giorni e sono particolarmente felice che queste proiezioni siano a disposizione delle cittadine e dei cittadini».

«Portare nelle sale di Roma e del Lazio una selezione di 50 titoli presentati all’83a Mostra del Cinema di Venezia, tra cui alcuni finanziati dalla Regione Lazio, significa offrire al nostro pubblico un’occasione straordinaria e un’opportunità unica, dichiara Lorenza Lei, Amministratore Delegato della Fondazione Roma Lazio Film Commission – Ancora una volta, la sala cinematografica si rivela un luogo d’elezione per vivere una speciale esperienza artistica e culturale, dando agli spettatori la possibilità di scoprire le opere di grandi autori e nuovi talenti del cinema contemporaneo a pochi giorni dalla loro presentazione al Lido, esplorando generi, linguaggi e sensibilità differenti».

«La rassegna rappresenta un appuntamento di grande valore per la cultura cinematografica del Lazio, offrendo al pubblico di Roma e dell’intero territorio regionale l’opportunità di conoscere e apprezzare alcune delle opere più interessanti del panorama internazionale, presentate e premiate a Venezia – afferma Mario Luciano Crea, Presidente della Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo del Consiglio regionale del Lazio – Portare il cinema d’autore nelle sale significa sostenere la cultura, valorizzare il talento e il lavoro di artisti e professionisti del settore e, al tempo stesso, rafforzare il ruolo delle sale cinematografiche come luoghi di incontro, confronto e partecipazione. La qualità e la ricchezza della programmazione di quest’anno confermano la capacità della manifestazione di costruire un ponte tra uno dei più importanti festival cinematografici del mondo e il pubblico del Lazio, contribuendo a rendere la cultura cinematografica sempre più accessibile e capillare. L’edizione 2026 assume un significato particolare il Lazio, che è stato protagonista al Festival di Venezia con un numero significativo di opere prime sostenute dalla Regione, guidata dal Presidente Rocca, attraverso i propri bandi. Un risultato che testimonia la vitalità del nostro comparto audiovisivo e l’importanza di continuare a investire nei nuovi talenti e nella produzione cinematografica del territorio. Investire nel cinema significa investire nella creatività, nel lavoro e nella capacità del Lazio di affermarsi sempre di più come una delle grandi capitali internazionali dell’audiovisivo».

Tra le sale aderenti della Capitale ci saranno il Cinema Farnese, il Barberini e il 4 Fontane nel centro storico; il Mignon e il Savoy nel quartiere Salario; il Greenwich a Testaccio; il Cinema Adriano, il Giulio Cesare e l’Eden nel quartiere Prati. Nel Lazio aderiscono all’iniziativa il Multisala Moderno di Bolsena (VT), il Multisala Dream di Frosinone, il Multisala Chynthianum di Genzano di Roma (RM), il Cineteatro Massimo Freccia di Ladispoli (RM), il Cinema Palma di Trevignano romano (RM) e il Multisala Oxer di Latina.

A guidare la selezione del CONCORSO è Woman Unknown (Kvinde Ukendt) di May el-Toukhy, Leone d’Oro per il miglior film e vincitore della Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Ambientato nella Danimarca del secondo dopoguerra, racconta la storia di una giovane domestica il cui passato rischia di compromettere il matrimonio con il ricco vedovo presso cui lavora.

Altro protagonista del palmarès è Possible Love (Ga-neung-han sa-rang) di Lee Chang-dong, vincitore del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria e del Premio FIPRESCI. Il film racconta l’incontro tra due coppie di diversa estrazione sociale, facendo emergere desideri nascosti e fragilità dei rispettivi matrimoni.

Tra i titoli più attesi figura DAU di Ilya Khrzhanovsky, premiato con il Leone d’Argento per la migliore regia. Ispirato alla figura del fisico sovietico Lev Landau, il film intreccia biografia, sperimentazione cinematografica e riflessione sul totalitarismo.

Arriva a Roma anche Naza di Yuval Abraham e Rachel Szor, vincitore del Premio Speciale della Giuria e del Green Drop Award. Girato di notte sui tetti di Tel Aviv, il documentario indaga i sistemi alla base delle operazioni militari israeliane a Gaza e le loro conseguenze sulla popolazione civile palestinese.

Il Concorso è rappresentato inoltre da Un po’ di luce (Kami Nour) di Ali Asgari, storia di un medico iraniano che ritrova nella vicinanza della famiglia una possibilità di riconciliazione con la vita; Bunker di Florian Zeller, thriller con Penélope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham e Paul Dano; e Bucking Fastard di Werner Herzog, con Kate e Rooney Mara nei panni di due sorelle inseparabili.

Completano la selezione Un peu avant minuit di Nicolas Pariser, che racconta la crisi esistenziale di un uomo alle prese con il proprio passato, e Look Back di Hirokazu Koreeda, vincitore come miglior film del Premio Cinema & Arts, che segue due ragazze unite dalla passione per il disegno e dal sogno di diventare autrici di manga.

Dal Venice OPEN – FUORI CONCORSO arriva Let Us Through, Dear Ancestors (Makikiraan po) di Lav Diaz, ambientato nelle Filippine del 1617, durante la dominazione spagnola, e incentrato sulle violenze della colonizzazione.

Particolarmente ampia la rappresentanza di ORIZZONTI, la sezione dedicata alle nuove tendenze estetiche ed espressive del cinema internazionale.

Tra i titoli di punta c’è Un détour par Diane di Ann Sirot e Raphaël Balboni, vincitore del Premio Orizzonti per il miglior film, che racconta il conflitto tra una donna decisa a vendicare la violenza subita dalla madre e il desiderio di quest’ultima di dimenticare.

La maison du vent di Auguste Bernard Kouemo Yanghu porta invece nella selezione due importanti riconoscimenti: il Premio Speciale della Giuria di Orizzonti e il Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”. Ambientato in Camerun, il film racconta la solitudine di un’anziana donna e il suo rapporto con i figli emigrati in Occidente.

Dall’Italia arriva La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini, liberamente tratto dall’omonima opera di Nicola Lagioia e vincitore del Premio Fabio Sartor, un viaggio nel lato oscuro della Capitale attraverso un delitto che sconvolge la città.

In La ragazza con la Leica, Alina Marazzi, vincitrice del Premio Francesco Pasinetti – Premio Speciale, ricostruisce la figura di Gerda Taro, pioniera del fotogiornalismo, dall’esilio nella Parigi degli anni Trenta alla guerra civile spagnola.

Falling House (Moragheb) di Mohsen Gharaei, premiato per la migliore interpretazione femminile, racconta una famiglia iraniana che rischia di perdere la propria casa; Oasis (Oase) di Jannis Lenz affronta invece la violenza giovanile attraverso la storia di tre studenti emarginati.

La selezione comprende inoltre La Moula di Jérôme Pierrat, ambientato nel mondo del narcotraffico marsigliese; What Belongs to Others (Cudze rzeczy) di Grzegorz Dębowski, storia di una ladra che assume una falsa identità; e Lovers in the Blue Night di Anuparna Roy, vincitore del NETPAC Award, che racconta le vite di quattro migranti nella Mumbai contemporanea.

In programma anche Until the Day Ends (Do kraja dana) di Jelena Maksimović, ambientato in una Belgrado attraversata dalle proteste, e Big Little Things (Huangyan shenghuo) di Michelle Zhou, storia di una famiglia cinese alle prese con una crisi affettiva, vincitore del Premio Autrici Under 40 Valentina Pedicini per la migliore regia.

Completa Orizzonti Too Much Sugar di Robert Greene, che segue due amici impegnati nella realizzazione di un film sulla paternità in una cittadina operaia del Missouri.

Tre i titoli provenienti da VENEZIA SPOTLIGHT: Furies di Rami Kodeih, ambientato in un Libano travolto dalla crisi economica, dove due sorelle progettano un colpo in banca per recuperare i propri risparmi; Ground Floor (Földszint) di Gábor Reisz, tragicommedia condominiale che diventa un ritratto della società ungherese contemporanea; e Hombre al agua di Gael García Bernal, storia di un giovane bagnino cubano che, dopo aver salvato un facoltoso uomo d’affari messicano, si ritrova coinvolto in un sofisticato piano di manipolazione e controllo.

Ad arricchire il programma è anche una selezione di 23 titoli provenienti dalle GIORNATE DEGLI AUTORI, tra opere in concorso, fuori concorso, eventi speciali e Notti Veneziane.

Tra i film premiati figurano A veces me entra tristeza, otras veces rebelión di María Aparicio, vincitore del GdA Director’s Award e del Premio Autrici Under 40 Valentina Pedicini; Balcanica di Nicola Sorcinelli, Premio del Pubblico GdA, che racconta il viaggio di un direttore d’orchestra afghano e del figlio lungo la rotta balcanica; e Dear Ajayi di Damilola Orimogunje, vincitore del Premio Bisato d’Oro e del Premio Enrico Fulchignoni.

In programma anche Une femme aujourd’hui di Robert Guédiguian, vincitore dell’Europa Cinemas Label, e Peau d’homme di Léa Domenach, film di chiusura delle Giornate degli Autori e vincitore del Fan Heart Award.

La selezione comprende inoltre il film d’apertura My Notes on Mars di Lili Horvát, Agata the Writer di Kuba Dorabialski, Camouflage di Mykyta Gibalenko, I Plant My Hand in the Garden di Boris Hadžija e Hoda Taheri, Les Indes di Pauline Julier e Nicolas Chapoulier e Salón de belleza di Nathalia Acevedo.

Tra gli EVENTI SPECIALI figurano Al Baraneya di Ashgan El-Hamus, El Fantasma di Ignacio Masllorens e David Lamelas, Il massacro di Cosimo Messeri e Se venisse anche l’inferno di Samuele Rossi.

Completano la selezione i titoli delle NOTTI VENEZIANE: Anatomia di un ritratto di Francesco Clerici e Mattia Colombo, Auber 89 di Giuseppe Schillaci, Domenica capitale di Giovanna Giuliani, Il mestiere di Beppe Tufarulo, La leggenda del deserto di Elisabetta Giannini, Memoria del lampo di Riccardo Giacconi, Si sveglia e sbadiglia, il gatto; poi l’amore di Federico Francioni e Samuele Sestieri e Uno si distrae al bivio di Alessandra Lancellotti. Sarà inoltre proiettato il cortometraggio Ma per seguir virtute e canoscenza di Alberto Anile e Gianfranco Pannone, che raccoglie l’ultima intervista di Goffredo Fofi, il celebre critico, saggista e intellettuale italiano scomparso nel 2025.

Dalla SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA CRITICA arriva Prima della guerra di Tommaso Usberti, vincitore del Gran Premio IWONDERFULL e del Premio Luciano Sovena per la migliore produzione indipendente. Il film racconta un giovane cresciuto in un ambiente razzista e violento che, grazie all’incontro con una ragazza kosovara, intravede la possibilità di un futuro diverso.

Tra gli ospiti attesi ai Q&A in sala, Federico Francioni e Samuele Sestieri, registi di Si sveglia e sbadiglia, il gatto; poi l’amore; Sibilla Scinti Roger, coautrice e protagonista di Memoria del lampo; Elisabetta Giannini, regista di La leggenda del deserto; Samuele Rossi, che presenterà Se venisse anche l’inferno insieme al cast; e Alessandra Lancellotti, regista di Uno si distrae al bivio. E ancora: Francesco Clerici e Mattia Colombo per Anatomia di un ritratto, Ali Asgari per Un po’ di luce, Edoardo Gabbriellini per La città dei vivi e Alina Marazzi per La ragazza con la Leica.

Tra gli appuntamenti speciali, mercoledì 30 settembre alle ore 17 al Cinema Farnese si terrà Protagonista (del cinema) è la musica, incontro con Pivio in collaborazione con SIAE.

Le proiezioni di I GRANDI FESTIVAL: Da Venezia a Roma e nel Lazio saranno accessibili al costo di 7 euro a film. Anche quest’anno sarà inoltre disponibile la Fidelity Card, pensata per chi desidera seguire più appuntamenti della rassegna: utilizzabile solo per l’acquisto fisico presso i cinema aderenti, la Card offrirà un biglietto omaggio ogni 7 ingressi pagati.

Tutti i film della selezione saranno proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano. I film provenienti dalle Giornate degli Autori saranno anche sottotitolati in inglese.

LA VISIONE DEI FILM È VIETATA AI MINORI DI 18 ANNI.

Per il programma dettagliato delle proiezioni, l’elenco completo delle sale aderenti e tutte le informazioni aggiornate sarà possibile consultare il sito ufficiale di ANEC Lazio.

I GRANDI FESTIVAL: Da Venezia a Roma e nel Lazio è un’iniziativa promossa e sostenuta da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria – Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, ed è realizzata da ANEC Lazio, con il riconoscimento della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, e il sostegno della Regione Lazio e della Fondazione Cinema per Roma, in collaborazione con Giornate degli Autori.

Mobility Partner: ATAC

Media partner: Radio Dimensione Suono Soft, Interclub Welfare Card, MYmovies

ANEC Lazio

Via Vicenza, 5/a – 00185 Roma

Tel: +39 06 4451208 / +39 06 4453721

anec@agisanec.lazio.it

Sito ufficiale: https://www.aneclazio.com/

Ufficio stampa: Elisabetta Castiglioni

+39 328 4112014 – info@elisabettacastiglioni.it

IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE

CINEMA FARNESE

Ore 17:00 – AUBER 89

di Giuseppe Schillaci (80’)

Ore 19:00 – EL FANTASMA

di Ignacio Masllorens, David Lamelas (96’)

Ore 21:00 – UNE FEMME AUJOURD’HUI)

di Robert Guédiguian

Premio Europa Cinemas Label.

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VENERDÌ 25 SETTEMBRE

CINEMA FARNESE

Ore 17:00 – AGATA THE WRITER

di Kuba Dorabialski (95’)

Ore 19:00 – I PLANT MY HAND IN THE GARDEN

di Boris Hadžija, Hoda Taheri (83’)

Ore 20:30 – SI SVEGLIA SBADIGLIA

di Federico Francioni, Samuele Sestieri (130’)

Proiezione e Q&A con i registi.

***

SABATO 26 SETTEMBRE

CINEMA FARNESE

Ore 15:00 – MEMORIA DEL LAMPO

di Riccardo Giacconi (71’)

Proiezione e Q&A con la coautrice e protagonista Sibilla Scinti Roger.

Ore 17:00 – LA LEGGENDA DEL DESERTO

di Elisabetta Giannini (71’)

Proiezione e Q&A con la regista.

Ore 19:00 – A VECES ME ENTRA TRISTEZA, OTRAS VECES REBELION

di María Aparicio (100’)

GdA Director’s Award

Premio Autrici Under 40 Valentina Pedicini

Ore 21:00 – SE VENISSE ANCHE L’INFERNO

di Samuele Rossi (90’)

Proiezione e Q&A con il regista e il cast.

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DOMENICA 27 SETTEMBRE

CINEMA FARNESE

Ore 15:00 – AL BARANEYA

di Ashgan El-Hamus (84’)

Ore 16:30 – MA PER SEGUIR VIRTUTE E CANOSCENZA

Cortometraggio di Alberto Anile e Gianfranco Pannone (17’).

A seguire, proiezione di:

UNO SI DISTRAE AL BIVIO)

di Alessandra Lancellotti (83’)

Proiezione e Q&A con la regista.

Ore 19:00 – CAMOUFLAGE

di Mykyta Gibalenko (102’)

Ore 21:00 – IL MASSACRO

di Cosimo Messeri (94’)

Proiezione e Q&A con il regista.

CINEMA BARBERINI

Ore 21:15 – NAZA

di Yuval Abraham, Rachel Szor (80’)

Anteprima romana.

Premio Speciale della Giuria

Green Drop Award

***

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE

CINEMA FARNESE

Ore 16:30 – DEAR AJAYI

di Damilola Orimogunje (115’)

Ore 18:00 – DOMENICA CAPITALE

di Giovanna Giuliani (168’)

Proiezione e Q&A con la regista.

Ore 19:00 – MY NOTES ON MARS

di Lili Horvát (111’)

Ore 21:00 – IL MESTIERE

di Beppe Tufarulo (103’)

Incontro con parte del cast

CINEMA BARBERINI

Ore 16:15 – BUCKING FASTARD

di Werner Herzog (109’)

Ore 18:30 – FALLING HOUSE (MORAGHEB)

di Mohsen Gharaei (130’)

Premio Orizzonti – Migliore interpretazione femminile.

Ore 21:00 – BUNKER

di Florian Zeller (126’)

CINEMA 4 FONTANE

Ore 15:00 – WHAT BELONGS TO OTHERS (CUDZE RZECZY)

di Grzegorz Dębowski (104’)

Ore 17:00 – OASIS (OASE)

di Jannis Lenz (118’)

Ore 19:15 – LOVERS IN THE BLUE NIGHT

di Anuparna Roy (107’)

Ore 21:30 – LA MAISON DU VENT

di Auguste Bernard Kouemo Yanghu (105’)

Premio Speciale della Giuria Orizzonti.

CINEMA MIGNON

Ore 15:30 – TOO MUCH SUGAR

di Robert Greene (98’)

Ore 17:30 – UN PEU AVANT MINUIT

di Nicolas Pariser (111’)

Ore 19:45 – PRIMA DELLA GUERRA

di Tommaso Usberti (76’)

Gran Premio IWONDERFULL.

Ore 21:30 – GROUND FLOOR (FÖLDSZINT)

di Gábor Reisz (108’)

CINEMA SAVOY

Ore 15:30 – UNTIL THE DAY ENDS (DO KRAJA DANA)

di Jelena Maksimović (91’)

Ore 17:15 – LA MOULA

di Jérôme Pierrat (82’)

Ore 18:45 – LET US THROUGH, DEAR ANCESTORS (MAKIKIRAAN PO)

di Lav Diaz (151’)

Ore 21:30 – BIG LITTLE THINGS (HUANGYAN SHENGHUO)

di Michelle Zhou (109’)

Premio Autrici Under 40 Valentina Pedicini – Miglior regia (ex aequo).

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MARTEDÌ 29 SETTEMBRE

CINEMA FARNESE

Ore 16:30 – SALÓN DE BELLEZA

di Nathalia Acevedo (110’)

Ore 19:00 – ANATOMIA DI UN RITRATTO

di Francesco Clerici, Mattia Colombo (93’)

Proiezione e Q&A con i registi.

Ore 21:30 – PEAU D’HOMME

di Léa Domenach (104’)

Fan Heart Award.

CINEMA BARBERINI

Ore 16:00 – UN DÉTOUR PAR DIANE

di Ann Sirot, Raphaël Balboni (92’)

Premio Orizzonti – Miglior film.

Ore 17:45 – DAU

di Ilya Khrzhanovsky (195’)

Leone d’Argento – Migliore regia.

Ore 21:30 – LA CITTÀ DEI VIVI

di Edoardo Gabbriellini (104’)

Incontro con il regista.

Premio Fabio Sartor.

CINEMA 4 FONTANE

Ore 15:00 – LA MOULA

di Jérôme Pierrat (82’)

Ore 16:30 – HOMBRE AL AGUA

di Gael García Bernal (116’)

Ore 19:00 – WOMAN UNKNOWN

di May el-Toukhy (124’)

Leone d’Oro – Miglior film

Coppa Volpi – Migliore interpretazione femminile

Ore 21:30 – LOOK BACK

di Hirokazu Koreeda (100’)

Premio Cinema & Arts – Miglior film.

CINEMA MIGNON

Ore 15:45 – UNTIL THE DAY ENDS (DO KRAJA DANA)

di Jelena Maksimović (91’)

Ore 17:30 – TOO MUCH SUGAR

di Robert Greene (98’)

Ore 19:30 – WHAT BELONGS TO OTHERS (CUDZE RZECZY)

di Grzegorz Dębowski (104’)

Ore 21:30 – GROUND FLOOR (FÖLDSZINT)

di Gábor Reisz (108’)

CINEMA SAVOY

Ore 16:00 – UN PEU AVANT MINUIT

di Nicolas Pariser (111’)

Ore 18:30 – LET US THROUGH, DEAR ANCESTORS (MAKIKIRAAN PO)

di Lav Diaz (151’)

Ore 21:30 – BUNKER

di Florian Zeller (126’)

CINEMA GREENWICH

Ore 16:00 – LET US THROUGH, DEAR ANCESTORS (MAKIKIRAAN PO)

di Lav Diaz (151’)

Ore 19:00 – UN PO’ DI LUCE

di Ali Asgari (87’)

Incontro con il regista. Modera l’incontro Shervin Haravi

Ore 21:00 – UN PO’ DI LUCE

di Ali Asgari (87’)

Incontro con il regista. Modera l’incontro Shervin Haravi

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MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE

CINEMA FARNESE

Ore 17:00 – PROTAGONISTA (DEL CINEMA) È LA MUSICA

Incontro con Pivio, in collaborazione con SIAE.

Ore 19:00 – LES INDES

di Pauline Julier, Nicolas Chapoulier (81’)

Ore 21:00 – BALCANICA

di Nicola Sorcinelli (86’)

Proiezione e Q&A.

Premio del Pubblico GdA.

CINEMA ADRIANO

Ore 16:00 – FURIES

di Rami Kodeih (133’)

Ore 18:30 – BUNKER

di Florian Zeller (126’)

Ore 21:00 – LA CITTÀ DEI VIVI

di Edoardo Gabbriellini (104’)

Premio Fabio Sartor.

CINEMA GIULIO CESARE

Ore 16:15 – LA MAISON DU VENT

di Auguste Bernard Kouemo Yanghu (105’)

Premio Speciale della Giuria Orizzonti.

Ore 19:00 – LOOK BACK

di Hirokazu Koreeda (100’)

Premio Cinema & Arts – Miglior film.

Ore 21:00 – WOMAN UNKNOWN

di May el-Toukhy (124’)

Leone d’Oro – Miglior film

Coppa Volpi – Migliore interpretazione femminile

CINEMA EDEN

Ore 16:30 – LOVERS IN THE BLUE NIGHT

di Anuparna Roy (107’)

Ore 18:15 – POSSIBLE LOVE (GA-NEUNG-HAN SA-RANG)

di Lee Chang-dong (164’)

Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria.

Ore 21:30 – UN DÉTOUR PAR DIANE

di Ann Sirot, Raphaël Balboni (92’)

Premio Orizzonti – Miglior film.

***

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE

CINEMA ADRIANO

Ore 16:00 – HOMBRE AL AGUA

di Gael García Bernal (116’)

Ore 18:30 – FALLING HOUSE (MORAGHEB)

di Mohsen Gharaei (130’)

Premio Orizzonti – Migliore interpretazione femminile.

Ore 21:00 – POSSIBLE LOVE (GA-NEUNG-HAN SA-RANG)

di Lee Chang-dong (164’)

Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria.

CINEMA GIULIO CESARE

Ore 16:30 – GROUND FLOOR (FÖLDSZINT)

di Gábor Reisz (108’)

Ore 19:00 – OASIS (OASE)

di Jannis Lenz (118’)

Ore 21:30 – FURIES

di Rami Kodeih (133’)

CINEMA EDEN

Ore 15:30 – BIG LITTLE THINGS (HUANGYAN SHENGHUO)

di Michelle Zhou (109’)

Premio Autrici Under 40 Valentina Pedicini – Miglior regia (ex aequo).

Ore 17:30 – DAU (3)

di Ilya Khrzhanovsky (195’ + 15’ di intervallo)

Leone d’Argento – Migliore regia.

Ore 21:30 – BUCKING FASTARD

di Werner Herzog (109’)

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VENERDÌ 2 OTTOBRE

CINEMA 4 FONTANE

Ore 21:15 – LA RAGAZZA CON LA LEICA

di Alina Marazzi (119’)

Incontro con la regista.

Premio Francesco Pasinetti – Premio Speciale.

LATINA

MULTISALA OXER

Ore 19:00 – LA MAISON DU VENT

di Auguste Bernard Kouemo Yanghu (102’)

Premio Speciale della Giuria Orizzonti

Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”

Ore 21:00 – UN PEU AVANT MINUIT

di Nicolas Pariser (111’)

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SABATO 3 OTTOBRE

GENZANO DI ROMA (RM)

MULTISALA CHYNTHIANUM

Ore 18:30 – FALLING HOUSE (MORAGHEB)

di Mohsen Gharaei (130’)

Premio Orizzonti – Migliore interpretazione femminile.

Ore 21:00 – HOMBRE AL AGUA

di Gael García Bernal (116’)

FROSINONE

MULTISALA DREAM

Ore 19:00 – NAZA

di Yuval Abraham, Rachel Szor (80’)

Premio Speciale della Giuria

Green Drop Award

Ore 21:00 – LA CITTÀ DEI VIVI

di Edoardo Gabbriellini (104’)

Premio Fabio Sartor.

DOMENICA 4 OTTOBRE

TREVIGNANO ROMANO (RM)

CINEMA PALMA

Ore 17:30 – POSSIBLE LOVE (GA-NEUNG-HAN SA-RANG)

di Lee Chang-dong (164’)

Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria.

Ore 21:00 – UN DÉTOUR PAR DIANE

di Ann Sirot, Raphaël Balboni (92’)

Premio Orizzonti – Miglior film.

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LUNEDÌ 5 OTTOBRE

LADISPOLI (RM)

CINETEATRO MASSIMO FRECCIA

Ore 18:30 – UNE FEMME AUJOURD’HUI

di Robert Guédiguian (123’)

Europa Cinemas Label.

Ore 21:00 – NAZA

di Yuval Abraham, Rachel Szor (80’)

Premio Speciale della Giuria

Green Drop Award

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MARTEDÌ 6 OTTOBRE

BOLSENA (VT)

MULTISALA MODERNO

Ore 21:00 – NAZA

di Yuval Abraham, Rachel Szor (80’)

Premio Speciale della Giuria

Green Drop Award

Ore 21:00 – LA CITTÀ DEI VIVI

di Edoardo Gabbriellini (104’)

Premio Fabio Sartor.