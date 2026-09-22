MATIFF – Matera International Film Festival

Dal 26 settembre al 4 ottobre la VII edizione a Matera

Dal 26 settembre al 4 ottobre, la settima edizione di MATIFF porta a Matera anteprime mondiali e italiane, grandi protagonisti, masterclass, musica e impegno civile sul Mediterraneo come tema e orizzonte narrativo di un viaggio tra cinema d’autore, incontri con artisti e professionisti dell’industria audiovisiva, letteratura e musica.

Al centro, un grande concorso internazionale articolato in sette categorie: lungometraggi, cortometraggi, documentari, animazione, spot pubblicitari, videoclip e sceneggiature. Le opere selezionate saranno valutate da una giuria d’eccezione e si contenderanno i prestigiosi riconoscimenti del Festival. A testimoniare la crescente vocazione internazionale del MATIFF, numeri straordinari: 815 autori iscritti, provenienti da 57 Paesi del mondo.

Matera e Riva dei Ginepri accoglieranno per nove giorni registi, attori, produttori, sceneggiatori e rappresentanti di importanti realtà cinematografiche internazionali. Un programma articolato che affianca alle proiezioni il MAMA – Matera Film Market, spazio di confronto e formazione rivolto ai professionisti del settore, e una serie di appuntamenti dedicati ai grandi protagonisti del Novecento, al dialogo tra i popoli e al valore sociale del cinema.

Sotto la presidenza di Leonardo Fuina e la direzione artistica di Valentina Castellani-Quinn, il MATIFF rafforza la propria identità internazionale e il legame con il territorio lucano trasformando Matera in un luogo di incontro tra culture, linguaggi, visioni e nuove traiettorie dell’audiovisivo.

Madrina di questa edizione è la global speaker, curatrice d’arte e attivista per i diritti umani Felicia Cigorescu, ideatrice de “Il Cantico del Mediterraneo”. Queste le sue parole: “Essere madrina e curatrice d’arte del MATIFF in questa edizione dedicata al Mediterraneo è per me un invito a riportare al centro ciò che ci rende profondamente umani. Credo che lo spirito, inteso come dimensione interiore e ricerca di senso, appartenga a ogni essere umano, al di là di ogni fede, cultura e appartenenza. L’arte e il cinema possono ricordarcelo: possono aprire uno spazio dentro di noi in cui tornare a riconoscerci, incontrarci e sentirci parte di un’umanità comune”.

Si inizia il 26 settembre con la cerimonia inaugurale e la presentazione della giuria internazionale presieduta da Deirdre Hopkins, responsabile dei lungometraggi presso i BAFTA Awards, affiancata dal produttore cinematografico Gary Shapiro e Julie Carmen, attrice e produttrice cinematografica.

Protagonista della prima serata Sergio Castellitto, che accompagnerà la proiezione di L’uomo delle stelle di Giuseppe Tornatore e riceverà il MATIFF Award “Acqua del cinema”. Presente il Presidente di Rai Cinema Nicola Claudio.

Eventi centrali le masterclass con Sergio Castellitto e Alessandro Gassmann. Tra gli ospiti, Lina Sastri che presenterà il cortometraggio La mancanza, e Ron Moss che incontrerà il pubblico per la proiezione del documentario Soap Fever.

Omaggio a Robert Redford con la proiezione di Milagro, accompagnato da una masterclass con Julie Carmen.

Per il cinema italiano, un premio alla carriera sarà conferito al regista Antonio Capuano che, insieme all’attrice Teresa Saponangelo presenterà Il buco in testa.

La mattina del 27 settembre sarà dedicata alle scuole e al pubblico più giovane con un programma speciale realizzato insieme a Rainbow.

Dal 27 al 29 settembre il MAMA – Matera Film Market proporrà incontri, panel e masterclass con professionisti dell’industria audiovisiva internazionale. Ceo del MAMA è Alberto Festa.

Lo sceneggiatore hollywoodiano Gary Hoffman terrà una masterclass di scrittura.

Il cinema si intreccerà alla letteratura con una serie di proiezioni, presentazioni e incontri dedicati ad alcune grandi figure della cultura italiana del Novecento.

Il 27 settembre verranno proiettati i documentari Dacia, Vita mia- Dialoghi Giapponesi dedicato a Dacia Maraini e Il mestiere di vivere dedicato a Cesare Pavese.

Matteo Persica presenterà il volume Anna Magnani. La vita è bella lo stesso.

Nel ventesimo anniversario della scomparsa di Oriana Fallaci, un appuntamento sarà dedicato alla sua opera e al progetto teatrale internazionale Fallaci – A One Woman Show.

Accanto al programma cinematografico, il MATIFF accoglie Il Cantico del Mediterraneo, progetto artistico e spirituale dedicato a San Francesco e curato da Felicia Cigonescu. Concepito come un itinerario diffuso nei luoghi simbolici di Matera, il progetto mette in dialogo arte contemporanea, spiritualità e territorio attraverso le opere di artisti di fama internazionale. Tra queste, Il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, che sarà issato come Vela di Matera, dando avvio al Viaggio per la Pace del MATIFF.

Il percorso curato da Felicia Cigonescu prosegue con Francesco, la mostra di Maupal ospitata nella Chiesa di San Pietro Caveoso dal 3 ottobre al 13 dicembre 2026.

Il progetto comprende inoltre Lo Spirito dell’Arte, programma di dialogo tra arte, cultura e spiritualità con protagonisti figure di rilievo della cultura e della spiritualità, tra cui Monsignor Benoni Ambarus, Vescovo di Matera, e Mario Prignano, giornalista, saggista e caporedattore centrale del TG1.

La giornata del 3 ottobre sarà dedicata al rapporto tra musica, immagini e impegno civile con la cerimonia di premiazione finale.

Il direttore d’orchestra James Conlon riceverà il Rossini Award alla carriera con il patrocinio del comune di Pomarico e della provincia di Matera.

Il panel internazionale A Drop of Hope riunirà esponenti della cultura, dell’informazione e della produzione cinematografica, tra cui Mario Prignano, la produttrice cinematografica Kristen Melling e la giornalista Iman Sabbah. Previsto anche un panel con Domenico Vacca, stilista e imprenditore italiano noto per il suo legame con il mondo dello spettacolo e le produzioni cinematografiche.

La giornata conclusiva del 4 ottobre sarà dedicata all’arte e al dialogo tra cinema e spiritualità, con la mostra e gli appuntamenti curati da Felicia Cigonescu nell’ambito de Il Cantico del Mediterraneo. A chiudere la settima edizione del MATIFF sarà la proiezione di Aldeas, The Final Dream of Pope Francis, documentario co-diretto da Martin Scorsese, Johnny Shipley e Clare Tavernor, costruito intorno all’ultima intervista approfondita rilasciata in video da Papa Francesco.