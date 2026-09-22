Passeggiando con la storia, Sulle tracce di Nino

29 SETTEMBRE 2026

Martedì 29 settembre terzo e ultimo appuntamento della rassegna “Passeggiando con la storia”, che racconta Roma attraverso un’esperienza che intreccia memoria, cultura e spettacolo dal vivo. L’iniziativa propone un format originale che unisce itinerari culturali guidati attraverso alcuni dei quartieri di Roma e rappresentazioni teatrali all’aperto, per raccontare la città, i suoi luoghi e le sue storie attraverso il linguaggio del teatro. La direzione artistica è a cura di Fabrizio Sabatucci, che firma anche la regia insieme a Fabrizio Giannini.

Un progetto che restituisce ai quartieri il ruolo di protagonisti, trasformando strade, piazze e luoghi simbolo della Capitale in palcoscenici a cielo aperto.

La rassegna si conclude con la retrospettiva su Nino Manfredi. La location prescelta, Belvedere Ettore Scola (Parco di Monte Ciocci), corrisponde all’area in cui furono effettuate le riprese del film Brutti, sporchi e cattivi di Ettore Scola, di cui nel 2026 ricorre il cinquantesimo anniversario.

Sulle tracce di Nino è un viaggio teatrale tra comicità, dramma e musica dedicato a Nino Manfredi. Lo spettacolo è guidato dal Maestro di Recitazione (Fabrizio Sabatucci), personaggio inventato severo e affettuoso, da una Voce Narrante (Fabrizio Giannini) e da un ensemble di musicisti dal vivo. Il Maestro prende per mano un giovane Nino evocato in scena, raccontandone gli esordi all’Accademia, l’incontro con il metodo di Orazio Costa, il lavoro nella compagnia Maltagliati-Gassman, i primi passi tra radio, doppiaggio e teatro di rivista.

Sfilano i suoi personaggi più importanti: Giacomo di Pane e cioccolata, Geppetto delle Avventure di Pinocchio televisive, Antonio di C’eravamo tanto amati, Giacinto Mazzatella di Brutti, sporchi e cattivi, il brigadiere Saturnino Fogliani di Linda e il brigadiere e il commissario Franco Amidei di Un commissario a Roma. La scelta di Monte Ciocci lega memoria cinematografica e rappresentazione teatrale; nel finale, il pubblico è invitato a cantare insieme al cast, ricordando un artista che ha saputo essere uno di famiglia per più generazioni.

Itinerario della Visita Guidata (“Monte Ciocci”) a cura di ILove Rome

L’esplorazione urbana è curata in partnership tecnica con ILove Rome, che impiega guide abilitate e sistemi di audioguida per fornire un inquadramento storico rigoroso prima delle performance. La responsabile dell’attività culturale è Laura Scoccia.

Il percorso è focalizzato sulla lettura dello sviluppo urbano attraverso la filmografia di Manfredi. L’itinerario esamina la trasformazione delle periferie, documentando la transizione dalle antiche baraccopoli all’assetto contemporaneo. Prevede sei tappe (Ingresso Monte Ciocci, Affaccio su Valle Aurelia, Valle dell’Inferno, Percorso lineare di trasformazione urbana, Affaccio su San Pietro, Belvedere Ettore Scola).

La partecipazione agli eventi è gratuita. Le passeggiate storiche (della durata di 90 minuti) richiedono la prenotazione obbligatoria e prevedono fino a circa 100 partecipanti per evento. Gli spazi teatrali all’aperto (con 200 posti a sedere) sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Martedì 29 settembre 2026

Belvedere Ettore Scola (Parco di Monte Ciocci)

Inizio visita guidata ore 18:30; Inizio spettacolo teatrale ore 21:00

Ingresso gratuito. Visita guidata su prenotazione; spettacolo a ingresso libero (200 sedute mobili posizionate nell’anfiteatro naturale)

Prenotazione obbligatoria

passeggiandoconlastoria.it

Per informazioni

info@passeggiandoconlastoria.it

Tel. 06.97624747