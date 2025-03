IUC, Quartetto Diotima/ Lenneke Ruiten per Beethoven / Schönberg / Boulez (II)

Sabato 22 marzo . ore 17.30 in Aula Magna della Sapienza di Roma

In occasione del 150° anniversario della nascita di Arnold Schönberg e del centenario della nascita di Pierre Boulez, l’Istituzione Universitaria dei Concerti propone sabato 22 marzo alle 17.30 in Aula Magna il prestigioso Quatuor Diotima in un nuovo ciclo di concerti dal titolo Beethoven / Schönberg / Boulez. Il quartetto francese è uno degli ensemble da camera più richiesti al mondo, da sempre molto attento alla musica di oggi, che proietta una nuova luce sui capolavori del XIX e XX secolo, in particolare su Beethoven, Schubert e la Seconda Scuola Viennese (Schoenberg, Berg e Webern). In questo secondo concerto del ciclo, il quartetto presenta quattro movimenti del Livre pour Quatuor di Boulez insieme al quartetto n.13 di Beethoven e al secondo quartetto di Schönberg che vede la partecipazione del soprano olandese Lenneke Ruiten.

“Quando chiedemmo un incontro a Pierre Boulez, per spiegargli il nostro progetto Beethoven-Schoenberg-Boulez – raccontano i musicisti del Quatuor Diotima – lui ne fu subito sedotto. I suoi assistenti ci contattarono per fissare delle sessioni di lavoro subito nei giorni successivi. Durante questo primo incontro, abbiamo parlato di Schoenberg e Beethoven. Sapeva quei pezzi a memoria! E ci ha spiegato i problemi che aveva con il suo quartetto d’archi: non gli piaceva il fatto che le orecchie degli esecutori non potessero controllare il processo e che il primo violino dovesse dare spunti e battere il tempo in continuazione: per questo motivo aveva deciso di non lavorare con alcuni quartetti su questo pezzo! Era anche consapevole del fatto che la maggior parte dei tempi era impossibile da suonare e che molti gesti erano contrari allo strumento. Dare un’incarnazione più pratica e strumentale alle sue idee musicali originali è diventato l’obiettivo principale del lavoro fatto con lui negli anni a seguire.

Abbiamo lavorato con Boulez per la prima volta a Baden-Baden nel luglio 2011: sessioni di lavoro molto intense durante tre giorni, cene lunghissime solo tra lui e noi quattro. Un’esperienza incredibile, poter parlare con lui faccia a faccia per ore. Avevamo tantissime domande e lui era così appassionato e paziente! Ricordi incredibili! Ci disse anche che ci avrebbe dato il manoscritto del quarto movimento come regalo di Natale, così andò alla Fondazione Sacher e noi ricevemmo il nostro regalo di Natale! (…) L’ultima volta che l’abbiamo visto è stato al festival di Lucerna 2013, quando è venuto a sentire il suo pezzo che stavamo suonando lì. Sarebbe una bugia dire che eravamo i più stretti amici di Pierre Boulez, naturalmente, perché il divario generazionale non induceva a un’eccessiva familiarità. Ma abbiamo avuto la fortuna di essere gli ultimi musicisti ad aver lavorato così intensamente con lui, e quella stessa differenza di età è stata preziosa per la trasmissione musicale.

QUATUOR DIOTIMA

Yun-Peng Zhao violino

Léo Marillier violino

Franck Chevalier viola

Alexis Descharmes violoncello

Arnold Schönberg Quartetto n. 2 in fa diesis minore op. 10

Pierre Boulez Livre pour Quatuor (movimenti IIIa, IIIb, IIIc e V revisione del 2012)

Ludwig van Beethoven Quartetto n. 13 in si bemolle maggiore op. 130 con Grande Fuga op. 133

Aula Magna

Palazzo del Rettorato – Università La Sapienza

Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma

