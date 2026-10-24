Il Politeama “Mario Foglietti” scalda i motori

E' aperta fino al 31 ottobre la campagna abbonamenti 2026/2027 per una stagione molto attesa e proposte esclusive a livello regionale

Grandi storie, interpreti di richiamo e produzioni capaci di emozionare, sorprendere e far riflettere. Il Teatro Politeama di Catanzaro rilancia la campagna abbonamenti 2026/2027 – aperta fino al prossimo 31 ottobre – puntando sui titoli più attesi della stagione e sulle proposte in esclusiva regionale, con una formula Gold che racchiude dodici spettacoli tra prosa, musica, comicità e contemporaneo. Un cartellone pensato per coinvolgere pubblici di ogni età, nel segno della vocazione indicata dalla Sovrintendente Antonietta Santacroce: fare del teatro un luogo di incontro, capace di creare comunità e generare nuove connessioni attraverso la cultura. Tra gli appuntamenti più attesi spicca “Fratello Sole, Sorella Luna”, nuovo progetto teatrale ispirato al celebre film di Franco Zeffirelli del 1972. Con un linguaggio contemporaneo, lo spettacolo racconta la storia di San Francesco d’Assisi e il suo messaggio universale di fraternità e pace, riportando al centro valori di grande attualità. Grande richiamo anche per “Maradona – El Diego”, opera musical dedicata alla vita e al mito del campione argentino. Sul palco Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, nei panni del protagonista, con Lello Arena nel ruolo di San Gennaro. La regia è di Jacopo Spirei, la direzione musicale di Marco Frisina, mentre testo e sceneggiatura sono firmati da Gianmario Pagano. Una produzione che intreccia musica e racconto, restituendo la complessità di una figura entrata nell’immaginario collettivo.

La stagione offrirà anche due serate all’insegna delle risate con Maccio Capatonda e il suo viaggio ironico e umano che mescola cinema, televisione e palcoscenico, attraverso uno stile che ha reso l’artista uno dei protagonisti più originali della comicità italiana. E poi Ale & Franz che tornano a teatro con “Capitol’ho”, nuovo spettacolo che celebra la loro trentennale carriera riproponendo i personaggi più iconici e surreali del loro repertorio. Per gli amanti della prosa, da non perdere “Amadeus”, produzione d’eccellenza firmata Teatro dell’Elfo. La storia del genio di Mozart e del suo rapporto con Antonio Salieri prende vita attraverso una messinscena che restituisce le atmosfere del Settecento, impreziosita dai costumi di Antonio Marras, capaci di immergere gli spettatori nell’immaginario dell’epoca. Sono appuntamenti che arriveranno a Catanzaro a pochi mesi dal debutto, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire produzioni di forte impatto narrativo ed emozionale.

Un percorso che intercetta gusti e sensibilità differenti, rivolgendosi a spettatori di ogni età e rinnovando l’impegno del Politeama a essere un teatro aperto, inclusivo e capace di dialogare con il presente. Scegliere un abbonamento – tra le cinque formule disponibili – offre la possibilità di vivere l’intera stagione a condizioni vantaggiose e contribuire concretamente alla crescita del teatro. Tutte le informazioni sono consultabili sul portale www.politeamacatanzaro.net, è inoltre possibile rivolgersi alla biglietteria del Politeama, al numero 0961 501818, aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Teatro Politeama “Mario Foglietti” – Catanzaro

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