“La patente – U’ picciu” di scena a Filadelfia (VV)

La commedia di Luigi Pirandello, in una versione inedita, di scena in Calabria in prima nazionale per la nuova stagione teatrale di Dracma

Domani sera sabato 24 ottobre, in attesa della nuova stagione teatrale di Dracma, arriva a Filadelfia “La patente – U’ picciu”, di Luigi Pirandello, con Fulvio Cauteruccio, in scena con Massimo Bevilacqua e Flavia Pezzo, con la voce recitante di Ninni Bruschetta, adattamento e regia di Fulvio Cauteruccio. Una produzione targata Compagnia Krypton in co-produzione con Campania Teatro Festival 2025.

Protagonista dell’opera è Rosario Chiarchiaro, lo jettatore, reso noto da Totò nel film del 1954 diretto da Luigi Zampa, vittima di credenze e dicerie, che a volte possono arrivare anche ad avere conseguenze mortali. Una storia ambientata negli anni Venti, ma che risulta fortemente attuale, in cui Chiarchiaro si ribella, diventando una voce di denuncia, e invitando il pubblico a diventare esso stesso lo “jettatore” «ma dei mali generati dal post capitalismo, dall’imperversare del “buonismo” ipocrita, in realtà finemente intollerante alle differenze e amante del pensiero unico», dice Cauteruccio, che dichiara di non aver mai tradito l’amore per il teatro scritto da Luigi Pirandello, ma anzi di averlo alimentato.

Uno, nessuno e centomila è stato lo spettacolo in cui ha recitato nel ruolo di Moscarda, l’ultimo prima di lasciare Krypton, per dedicarsi al lavoro di attore, che l’ha portato a calcare i maggiori palcoscenici italiani. «Tornato dopo dieci anni con il ruolo di direttore artistico della compagnia, mi reimmergo ora, a poca distanza dai novanta anni dalla morte del grande drammaturgo, nella sua scrittura, con l’auspicio di restituirgli una rinnovata possibilità di incidere nel contemporaneo».

Appuntamento sabato 24 ottobre alle 20:45, all’Auditorium comunale di Filadelfia, in attesa dell’avvio della nuova stagione teatrale di Dracma, con il sostegno di Mic, Regione Calabria e Comune di Filadelfia.