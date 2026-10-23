Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Harding/Siegfried/Wagner o una trionfale inaugurazione

Grandiosa inaugurazione di stagione all’insegna della seconda giornata del Ring nell’allestimento scenico di Vincent Huguet con Clay Hilley come Siegfrid. Repliche il 24 e il 27 ottobre

Grandiosa inaugurazione della stagione sinfonica 2026/2027 di Santa Cecilia all’insegna del Siegfried di Richard Wagner diretto da Daniel Harding (repliche sabato 24 ottobre ore 15 e martedì 27 ottobre ore 18), spettacolare secondo evento del Ring nel progetto che si svilupperà fino al 2028 nel nuovo allestimento in forma scenica di Vincent Huguet.

Al suo secondo Wagner, Harding sul podio dimostra effettivamente che esiste un “prima e dopo Valchiria” sia per lui sia per l’orchestra: coadiuvato dalla brillantezza tecnica e interpretativa dell’orchestra, esalta al massimo la natura fortemente sinfonica della partitura che gli consente di bilanciare ogni dettaglio, tutti i suoni, le parti dell’orchestra, i letmotiv, nella crescente e sottintesa tensione, nelle atmosfere più rarefatte e di attesa, nella forza dirompente del dramma, nell’accompagnare la contabilità della musica assecondando i cantanti.

Di tanto in tanto le voci restano penalizzate dalla peculiare presenza dell’orchestra sul palco, ma la grandiosa direzione di Harding si avvale però di un cast vocale delle grandi occasioni con l’impetuoso e autorevole Wotan di Michael Volle, grande interprete wagneriano già apprezzato lo scorso anno che continua a delineare l’evoluzione del suo personaggio.

Ampi i volumi e il registro vocale di Clay Hilley tenore statunitense che interpreta Siegfried, eroe senza paura che tratteggia con impeto e vivacità interpretativa; eccellente Wolfgang Ablinger-Sperrhacke anche nella caratterizzazione dell’infido e grottesco Mime, Elisabet Strid è una brillante valchiria Brünnhilde nel lungo duetto finale ma non sono mancati gli applausi a tutto il cast con il truce Alberich di Wolfgang Koch o lo stranito Falk Struckmann nel ruolo del drago Fafner che il regista trasforma in un personaggio esausto che trascina sé stesso, Anna Kissjudith interpreta Erda, regale apparizione in tulle verde, il soprano Lysa Menu è il delizioso uccello della foresta.

Se la drammaturgia appare estremamente leggibile allo spettatore, la messinscena riflette l’idea del Ring ceciliano che è quella di associare, secondo Vincent Huguet ogni giornata ai grandi periodi della storia di Roma, capitale prima dell’impero romano, poi dello stato vaticano, poi dell’impero coloniale dei primi del Novecento. Se la Valchiria era ambientata durante l’Impero Romano qui si assiste alla sua dissoluzione: restano le i busti di statue antiche in scena, ma l’azione viene idealmente spostata durante il Rinascimento quando il Vaticano diventa il centro del mondo cattolico.

Trovano così spazio le grandiose scenografie modulabili di Pierre Yovanovitch (che sviluppano quelle create lo scorso anno) con porzioni di palazzi rinascimentali o ideali sotterranei del Vaticano: manca del tutto il richiamo alla natura (accennato solo in pochi affreschi in scena), chiarissimo anche l’intreccio fra gli elementi della mitologia germanica e l’iconografia sacra anche nella rielaborazione dei personaggi e nei pregevoli costumi che portano la firma di Edoardo Russo e che sono stati realizzati in collaborazione con la Tirelli Trappetti Costumi.

Ecco allora che Mime appare come un frate, Wotan/viandante di bianco vestito come un pontefice, Brunilde dopo essere stata liberata appare vestita da monaca, Erda è una sorta di apparizione in stile Santa Teresa, Alberich richiama San Giorgio, l’uccellino del bosco sembra l’Arcangelo Gabriele nella leonardesca Annunciazione.

La grandiosità dell’impianto scenico, offre di fatto poco spazio di movimento, ma accoglie sempre con coerenza quella che è l’intimità intrinseca dell’opera che emerge dai duetti degli artisti, mai impegnati in scene d’insieme. Grandissimo successo e ovazione del pubblico un po’ stremato dopo le cinque ore, ma pienamente soddisfatto per la bellezza e l’unicità artistica dello spettacolo.

Fabiana Raponi