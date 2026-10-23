OperaRecensioni/ArticoliRoma

Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Harding/Siegfried/Wagner o una trionfale inaugurazione

Fabiana Raponi
Fabiana Raponi
204
SIGFRIDO_INAUGURAZIONE_ATTO_SECONDO_ANSC©MUSA
SIGFRIDO_INAUGURAZIONE_ATTO_SECONDO_ANSC©MUSA

Grandiosa inaugurazione di stagione all’insegna della seconda giornata del Ring nell’allestimento scenico di Vincent Huguet con Clay Hilley come Siegfrid. Repliche il 24 e il 27 ottobre

Grandiosa inaugurazione della stagione sinfonica 2026/2027 di Santa Cecilia all’insegna del Siegfried di Richard Wagner diretto da Daniel Harding (repliche sabato 24 ottobre ore 15 e martedì 27 ottobre ore 18), spettacolare secondo evento del Ring nel progetto che si svilupperà fino al 2028 nel nuovo allestimento in forma scenica di Vincent Huguet.

SIGFRIDO_INAUGURAZIONE_ATTO_TERZO_ANSC©MUSA
SIGFRIDO_INAUGURAZIONE_ATTO_TERZO_ANSC©MUSA

Al suo secondo Wagner, Harding sul podio dimostra effettivamente che esiste un “prima e dopo Valchiria” sia per lui sia per l’orchestra: coadiuvato dalla brillantezza tecnica e interpretativa dell’orchestra, esalta al massimo la natura fortemente sinfonica della partitura che gli consente di bilanciare ogni dettaglio, tutti i suoni, le parti dell’orchestra, i letmotiv, nella crescente e sottintesa tensione, nelle atmosfere più rarefatte e di attesa, nella forza dirompente del dramma, nell’accompagnare la contabilità della musica assecondando i cantanti.

SIGFRIDO_INAUGURAZIONE_ATTO_SECONDO_ANSC©MUSA
SIGFRIDO_INAUGURAZIONE_ATTO_SECONDO_ANSC©MUSA

Di tanto in tanto le voci restano penalizzate dalla peculiare presenza dell’orchestra sul palco, ma la grandiosa direzione di Harding si avvale però di un cast vocale delle grandi occasioni con l’impetuoso e autorevole Wotan di Michael Volle, grande interprete wagneriano già apprezzato lo scorso anno che continua a delineare l’evoluzione del suo personaggio.

SIGFRIDO_INAUGURAZIONE_ATTO_PRIMO_ANSC©MUSA
SIGFRIDO_INAUGURAZIONE_ATTO_PRIMO_ANSC©MUSA

Ampi i volumi e il registro vocale di Clay Hilley tenore statunitense che interpreta Siegfried, eroe senza paura che tratteggia con impeto e vivacità interpretativa; eccellente Wolfgang Ablinger-Sperrhacke anche nella caratterizzazione dell’infido e grottesco Mime, Elisabet Strid è una brillante valchiria Brünnhilde nel lungo duetto finale ma non sono mancati gli applausi a tutto il cast con il truce Alberich di Wolfgang Koch o lo stranito Falk Struckmann nel ruolo del drago Fafner che il regista trasforma in un personaggio esausto che trascina sé stesso, Anna Kissjudith interpreta Erda, regale apparizione in tulle verde, il soprano Lysa Menu è il delizioso uccello della foresta.

SIGFRIDO_INAUGURAZIONE_ATTO_SECONDO_ANSC©MUSA
SIGFRIDO_INAUGURAZIONE_ATTO_SECONDO_ANSC©MUSA

Se la drammaturgia appare estremamente leggibile allo spettatore, la messinscena riflette l’idea del Ring ceciliano che è quella di associare, secondo Vincent Huguet ogni giornata ai grandi periodi della storia di Roma, capitale prima dell’impero romano, poi dello stato vaticano, poi dell’impero coloniale dei primi del Novecento. Se la Valchiria era ambientata durante l’Impero Romano qui si assiste alla sua dissoluzione: restano le i busti di statue antiche in scena, ma l’azione viene idealmente spostata durante il Rinascimento quando il Vaticano diventa il centro del mondo cattolico.

SIGFRIDO_INAUGURAZIONE_ATTO_TERZO_017.ANSC©MUSA
SIGFRIDO_INAUGURAZIONE_ATTO_TERZO_017.ANSC©MUSA

Trovano così spazio le grandiose scenografie modulabili di Pierre Yovanovitch (che sviluppano quelle create lo scorso anno) con porzioni di palazzi rinascimentali o ideali sotterranei del Vaticano: manca del tutto il richiamo alla natura (accennato solo in pochi affreschi in scena), chiarissimo anche l’intreccio fra gli elementi della mitologia germanica e l’iconografia sacra anche nella rielaborazione dei personaggi e nei pregevoli costumi che portano la firma di Edoardo Russo e che sono stati realizzati in collaborazione con la Tirelli Trappetti Costumi.

SIGFRIDO_INAUGURAZIONE_ATTO_TERZO_037 ANSC©MUSA
SIGFRIDO_INAUGURAZIONE_ATTO_TERZO_037 ANSC©MUSA

Ecco allora che Mime appare come un frate, Wotan/viandante di bianco vestito come un pontefice, Brunilde dopo essere stata liberata appare vestita da monaca, Erda è una sorta di apparizione in stile Santa Teresa, Alberich richiama San Giorgio, l’uccellino del bosco sembra l’Arcangelo Gabriele nella leonardesca Annunciazione.

 

SIGFRIDO_INAUGURAZIONE_ATTO_TERZO_SIGFRIDO_INAUGURAZIONE_ATTO_TERZO_017ANSC©MUSA
SIGFRIDO_INAUGURAZIONE_ATTO_TERZO_SIGFRIDO_INAUGURAZIONE_ATTO_TERZO_017ANSC©MUSA

La grandiosità dell’impianto scenico, offre di fatto  poco spazio di movimento, ma accoglie sempre con coerenza quella che è l’intimità intrinseca dell’opera che emerge dai  duetti degli artisti, mai impegnati in scene d’insieme. Grandissimo successo e ovazione del pubblico un po’ stremato dopo le cinque ore, ma pienamente soddisfatto per la bellezza e l’unicità artistica dello spettacolo.

Fabiana Raponi

“Ariadne auf Naxos” di Strauss per la prima volta in scena a Bologna
Il berretto a sonagli al Teatro Verdi di Salerno
Parco della Musica Records, Dark August di Elena Paparusso
Teatro di Roma, il Natale nei Musei di Roma Capitale
Associazione Culturale Visioni & Illusioni, omaggio al Marco Polo di Giuliano Montaldo
Condividi questo articolo
Articolo precedente “StrongHer”, pronta la Prima nazionale
Articolo successivo “La patente – U’ picciu” di scena a Filadelfia (VV)

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

“La patente – U’ picciu” di scena a Filadelfia (VV)
Catanzaro Festival/Rassegna
SIGFRIDO_INAUGURAZIONE_ATTO_SECONDO_ANSC©MUSA
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Harding/Siegfried/Wagner o una trionfale inaugurazione
Opera Recensioni/Articoli Roma
“StrongHer”, pronta la Prima nazionale
Cosenza Evento
“Don Pasquale” di Donizetti in una nuova produzione della 59ª Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi
Jesi Musica