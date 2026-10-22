“StrongHer”, pronta la Prima nazionale

Il prossimo sabato 24 ottobre al Cinema Italia il docufilm diretto da Massimo Ivan Falsetta con protagonista Alessia D'Andrea

Sarà proiettato in prima nazionale sabato 24 ottobre al Cinema Italia di Cosenza “StrongHer” diretto da Massimo Ivan Falsetta. Il docufilm, quarto lungometraggio del regista romano di origine calabrese, ripercorre l’esperienza, vera, della cantautrice Alessia D’Andrea, anche lei calabrese, che ha vinto premi prestigiosi, raggiunto classifiche internazionali e collezionato sodalizi artistici di rilievo, in tanti anni di palco e progetti. Eppure, per via di scelte sbagliate e forse anche un po’ per destino, la sua carriera si è sempre interrotta e non è mai riuscita definitivamente a sfondare. A questa crisi personale e professionale fa eco lo scenario musicale odierno, un mercato completamente stravolto: quando anche i suoi amici musicisti cambiano strada, Alessia si ritrova sola e confusa, con un amore sbagliato alle spalle e mille domande senza risposta. Ed è proprio qui, all’apice della crisi, che arriva il punto di svolta: la musicista si imbatte nelle storie delle grandi artiste che, come lei, hanno dovuto lottare per conquistare il proprio spazio nella musica, e nel mondo, affrontando questioni come maternità e professione, sessismo, ageismo. Inizia così un viaggio pieno di scoperte, di storie travagliate e rivoluzionarie, talmente avvincenti da spingerla a realizzare un documentario, tutto incentrato sulla triade “donne – musica – resistenza”, coinvolgendo la sua amica, la giornalista Carmen Loiacono che si butta a capofitto in quest’avventura, e Massimo, il regista che sposa da subito il progetto. Da qui partirà una serie di incontri con alcune autorevoli firme che quelle artiste le hanno conosciute e intervistate, parliamo di Lucy O’Brien (Guardian, Mojo), Michele Monina (Tutto Musica, Rolling Stone, Mow Magazine), ma anche con artisti internazionali che hanno contribuito al film con la loro personale esperienza come il leader dei Jethro Tull Ian Anderson, Scarlet Rivera (violinista per Bob Dylan nella celeberrima “Hurricane”), Jennifer Batten (nota ai più come la stravagante chitarrista di Michael Jackson). Il film è dedicato a Massimo Cotto, giornalista del Messaggero e storico conduttore di Virgin Radio, tra i più preziosi contributor di StrongHer, recentemente scomparso.

Per capire dove il viaggio porterà Alessia, Massimo e Carmen, e insieme a loro anche i “compagni di viaggio” che incontreranno e soprattutto lo spettatore, bisognerà guardare il film, le cui riprese sono state effettuate proprio in Calabria, oltre che in Piemonte, Lombardia, Sicilia e in Inghilterra. StrongHer è prodotto da A.C.AR.I. (Associazione Culturale Artisti Italiani) & Massimo Ivan Falsetta, Legonz Cinema e Androvich Studios con Andrea Turano e Franco Zappi con la collaborazione del Comune di Monterosso Calabro (VV), e realizzato con il contributo della Calabria Film Commission, Fondo Sviluppo e Coesione.

La presentazione del docufilm del 24 ottobre, organizzata grazie al patrocinio del Comune di Cosenza e della Commissione Cultura di Palazzo dei Bruzi, sarà preceduta alle ore 20.20, da una introduzione alla pellicola alla presenza dello stesso regista, D’Andrea, Loiacono e alcuni membri del cast. Dopo la prima cosentina, StrongHer intraprenderà un tour di presentazioni in tutta Italia, a Torino, Roma, Bari, oltre che in Calabria, prima di approdare sulle più note piattaforme on demand.