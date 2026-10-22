“Don Pasquale” di Donizetti in una nuova produzione della 59ª Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi, in coproduzione con il Teatro Coccia di Novara e il Teatro Carlo Felice di Genova: regia di Italo Nunziata, Danila Grassi sul podio, Bruno Taddia nel ruolo del titolo, anteprima giovani il 28 ottobre e recite il 30 e 31 ottobre.

La Fondazione Pergolesi Spontini presenta al Teatro Pergolesi di Jesi l’opera “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti, secondo titolo della 59ª Stagione Lirica di Tradizione, in scena venerdì 30 e sabato 31 ottobre alle 20.30, con un’anteprima riservata ai giovani mercoledì 28 ottobre alle 16. Nuova la produzione realizzata insieme alla Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara e alla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, dove l’allestimento sarà in scena dopo la ‘prima’ jesina.

Firma la regia Italo Nunziata, che torna nella città marchigiana (dopo “L’Olimpiade” di Pergolesi, “Theatralische Abentheuer” su musiche di Mozart e Cimarosa, “Lucia di Lammermoor”, “L’elisir d’amore”, “La scuola de’ gelosi” di Salieri) per un doppio appuntamento: prima, il confronto con uno dei capolavori assoluti del teatro musicale buffo, e di seguito quello con un’opera nuovissima, “L’esecuzione. Sotto lo sguardo di Tosca”, su musica di Salvatore Passantino e libretto di Marco Malvaldi, il terzo titolo del cartellone jesino che debutterà in prima assoluta il 14 e 15 novembre con anteprima giovani il 12 novembre.

Scene e costumi di entrambe le opere sono dei giovani vincitori del Concorso dedicato a Josef Svoboda, giunto alla sesta edizione e riservato agli iscritti al Biennio di Specializzazione in Scenografia delle Accademie di Belle Arti di Macerata, Bologna, Venezia, Carrara, Bari e Brera. I vincitori hanno ottenuto la scrittura artistica nelle produzioni d’opera: ecco, dunque, Michela Costa (scene) e Simone Dalla Venezia (costumi) impegnati nel “Don Pasquale”, mentre Jing Guan (scene) e Margherita Figini (costumi) saranno impegnati ne “L’esecuzione”. Le luci sono di Oscar Frosio e Luca Asioli.

Sul podio Danila Grassi, pugliese del 1993, che nel 2022 ha diretto “La scuola de’ gelosi” di Salieri al Festival della Valle d’Itria, prima donna a dirigere un titolo d’opera nel festival, e che ha poi debuttato alla Staatsoper di Stoccarda con “L’elisir d’amore” e al Wexford Festival Opera con “Le convenienze ed inconvenienze teatrali” di Donizetti. Dirigerà il Time Machine Ensemble, giovane compagine orchestrale composta da musicisti under 35, nata sotto l’impulso della Fondazione Pergolesi Spontini e coinvolta in progetti dedicati alla diffusione del teatro musicale, sia di repertorio che dei nostri giorni. Canta il Coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, preparato da Pasquale Veleno.

Nel ruolo del titolo c’è Bruno Taddia, presenza autorevole e originale del panorama lirico contemporaneo, recentemente applaudito nel ruolo del titolo di Falstaff all’Opéra Orchestre national Montpellier, come Prosdocimo ne “Il turco in Italia” al New National Theatre di Tokyo e come Dulcamara ne “L’elisir d’amore” al Teatro La Fenice di Venezia. Torna a Jesi dopo aver interpretato Licinio ne “La Vestale”.

Lo affiancano in palcoscenico la Norina di Nikoletta Hertsak, soprano ucraina formatasi all’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino e già apprezzata a Jesi nella prima mondiale del “De Bello Gallico” di Nicola Campogrande, e l’Ernesto di Francesco Lucii, tenore reduce da impegni importanti al Donizetti Opera Festival e al Teatro Petruzzelli di Bari. Il ruolo del dottor Malatesta è di Daniele Terenzi, baritono formatosi al Maggio Fiorentino e già interprete del ruolo a livello internazionale; il giovane basso Kevin Baliviera, recentemente impegnato al Teatro Verdi di Trieste, interpreta il notaro.

Italo Nunziata torna alla regia di “Don Pasquale” con una nuova visione rispetto al fortunato allestimento del 2002 per la Fenice di Venezia. Quella produzione, ambientata negli anni Trenta e rimasta in repertorio in teatri italiani ed esteri per oltre un decennio, si distinse per la modernità dell’impianto scenico e la freschezza della lettura drammaturgica. Per il debutto della produzione a Jesi, e di seguito nei teatri di Novara e Genova, la vicenda sarà ambientata nei frenetici anni Sessanta, una cornice temporale legata agli anni del boom economico e all’avvento della televisione che accentuano lo scontro generazionale e il ritmo incalzante della commedia. «In quel decennio – spiega Nunziata – la sensazione era proprio quella di un vortice. Tutto era nuovo, tutto era veloce, tutto era possibile con un ascensore sociale sempre in movimento».

Don Pasquale si propone quindi come il proprietario di un autosalone che porta il nome di Corneto, con venditori alle sue dipendenze e clienti in sala, e il dottor Malatesta, che entra in scena con discrezione, si rivela un chirurgo estetico accompagnato da assistenti infermieri. Il nipote Ernesto si presenta da biker, lontano dal mondo delle auto, e quando lo zio lo manda via parte per gli Stati Uniti vestito da giocatore di football americano; Norina lavora in un salone di bellezza e solo quando si traveste da Sofronia, la finta sorella di Malatesta, nasconde la sua vivacità sotto un nero quasi monacale.

Il mondo di Don Pasquale è in bianco e nero, come la televisione di quegli anni, e il colore arriva con Norina, in rosa e verde acqua, fino a invadere la casa dopo il finto matrimonio celebrato da un notaio ancora più finto.

La recita di sabato 31 ottobre è accessibile a persone cieche/ipovedenti, sorde/ipoudenti, a cura di AXESS – Associazione per l’Accessibilità alla Cultura e con il contributo di Coop Alleanza 3.0, mentre l’anteprima del 28 ottobre è riservata ai partecipanti al progetto di educazione al melodramma “Musicadentro” 2026 a cura di Cristiano Veroli, musicologo della FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana, con il contributo di TreValli Cooperlat, educational partner 2026.

Prima di ogni recita, le Sale Pergolesiane ospitano la guida all’opera a cura del direttore artistico Cristian Carrara; l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria allo 0731 202944 o scrivendo a marketing2@fpsjesi.com.

Con il sostegno di Ministero della Cultura – Regione Marche

Soci Fondatori Comune di Jesi – Comune di Maiolati Spontini

Partecipanti Aderenti Comune di Monsano, Comune di Morro d’Alba

Partecipante Sostenitore Camera di Commercio delle Marche

Fondatore sostenitore Pieralisi Maip Spa

Con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche

Educational partner TreValli Cooperlat

Official Wellness Partner P.S. Medical Center

Partner Tecnico Tonidigrigio Srl

Si ringraziano tutti i MECENATI 2026 per il contributo erogato tramite Art Bonus

Info e prenotazioni: tel. 0731 206888, biglietteria@fpsjesi.com

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