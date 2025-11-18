Bubbles Revolution, il più grande show di Bolle di sapone al mondo

Al via la tournée in Italia

Da dicembre a marzo torna BuBBles Revolution, un viaggio emozionante nel magico mondo delle bolle di sapone in 9 imperdibili date, da Nord a SudBubbles Revolution

il più grande show di Bolle di sapone in tournée nei teatri italiani

Torna in Italia la magia e l’incanto delle Bolle di sapone di Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, unanimemente considerati i massimi Bubbles Artist internazionali, protagonisti di 80 minuti di magia, incanto, divertimento e poesia ai limiti dell’immaginazione. A Torino, Napoli, Montecatini, Bologna, Assisi, Lecce, Bari, Catania e Palermo lo show unico che ha fatto il giro del mondo, visitando 60 paesi di 4 continenti e registrando oltre 300.000 spettatori.

Torna in tournée nei teatri italiani BuBBles Revolution, l’emozionante show di Marco Zoppi e Rolanda, considerati tra i massimi Bubbles Artist internazionali e insigniti a New York dall’International Magician Society del Merlin Award, l’Oscar della Magia.

Reduci da un tour in tutto il mondo, Marco Zoppi e Rolanda tornano in Italia per una tournée nazionale che da dicembre a marzo toccherà Torino (8 dicembre, Teatro Alfieri), Napoli (12 dicembre, Teatro Trianon), Montecatini (26 dicembre, Teatro Verdi), Bologna (27 dicembre, Teatro delle Celebrazioni), Assisi (28 dicembre, Teatro Lyrick), Lecce (4 gennaio, Teatro Politeama Greco), Bari-Bitritto (5 gennaio, PalaTour), Catania (28 marzo, Teatro Metropolitan) e Palermo (29 marzo, Teatro Golden).

A metà tra scultori d’arte e giocolieri di creazioni fantastiche i due artisti conducono il pubblico in un viaggio emozionante nel magico mondo delle bolle di sapone, una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione. “BuBBles Revolution non è uno spettacolo “di” bolle di sapone, ma è uno spettacolo “con” le bolle di sapone – racconta Marco Zoppi – Nello show utilizziamo le bolle non come fine, bensì come mezzo per raccontare una storia. E non intendo la storia mia e di Rolanda, ma quella di tutti noi. Perché è la storia di un’emozione che ci appartiene e che è tanto semplice quanto complicata da spiegare: lo stupore!”.

In un crescendo di immagini sempre più sorprendenti, Marco e Rolanda attraverso le loro mani e con il solo ausilio del sapone e di pochi oggetti magici, plasmano creazioni multiformi e colorate, trasparenti e madreperlate, lucide o candide come il fumo di scena con cui giocano. Disegnano nell’aria una danza suadente di figure sorprendenti portandoci in un universo fantastico. Bolle sempre più grandi che si fondono rivelandoci in quanti modi diversi è possibile giocare con queste creazioni oniriche, in un contesto altamente spettacolare e di impatto visivo in grado di incantare i piccoli e coinvolgere gli adulti. In scene anche illusionismo, light painting e ombre cinesi, performance cucite insieme attraverso una narrazione avvincente e a tratti toccante.

Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, giovane illusionista di nazionalità lituana, hanno proposto lo show BuBBles Revolution in quasi 60 paesi di 4 continenti calcando, tra gli altri, i palcoscenici di New York, Las Vegas, Dubai, Pechino, Mosca, Parigi e Hong Kong. Un successo planetario grazie all’efficacia di uno show trasversale che incanta, sorprende e diverte un pubblico di tutte le età e che, senza parole, raggiunge gli spettatori di ogni lingua e cultura.

BUBBLES REVOLUTION

di Marco Zoppi

con Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite

produzione Bubbles Factory

direzione tecnica Paolo Jacobazzi

Info e biglietti su https://www.bubblesrevolution.com/tour

TOUR 2025/2026

Torino, Teatro Alfieri

lunedì 8 dicembre, ore 15.30

Napoli, Teatro Trianon

venerdì 12 dicembre, ore 21.00

Montecatini, Teatro Verdi

venerdì 26 dicembre, ore 17.00

Bologna, Teatro delle Celebrazioni

sabato 27 dicembre, ore 17.30

Assisi, Teatro Lyrick

domenica 28 dicembre, ore 17.30

Lecce, Teatro Politeama Greco

venerdì 4 gennaio, ore 17.30

Bari-Bitritto, PalaTour

5 gennaio, ore 18.00

Catania, Teatro Metropolitan

sabato 28 marzo, ore 17.30

Palermo, Teatro Golden

domenica 29 marzo, ore 16.00 e 18.30