Teatro del Lido, La favola di Peter

Domenica 23 novembre h 17.30 @Teatro del Lido di Ostia

Spettacolo teatrale per bambini e bambine dai 6 anni in suIl Teatro del Lido presenta domenica 23 novembre alle ore 17.30 La Favola di Peter, una produzione Principio Attivo Teatro in collaborazione con silviOmbre, liberamente tratta da Storia straordinaria di Peter Schlemihl. Uno spettacolo, dai 6 anni in su, poetico e sorprendente che unisce teatro d’attore, ombre e musica per raccontare la storia di un legame unico: quello tra un bambino e la sua ombra.

Con la regia e drammaturgia di Giuseppe Semeraro e l’interpretazione di Silvio Gioia, accompagnato dalle ombre animate da Anusc Castiglioni e dallo stesso Gioia, La Favola di Peter conduce il pubblico in un viaggio incantato dove il gioco, la fantasia e la meraviglia prendono forma sulla scena. Le musiche originali di Alessandro Pipino e le sonorizzazioni di Vincenzo Dipierro arricchiscono un universo visivo onirico, capace di parlare a tutte le età.

Peter e la sua ombra sono nati insieme, hanno giocato insieme, hanno immaginato mondi interi correndo uno accanto all’altra. Ma crescere significa cambiare: Peter diventa grande, non ha più tempo di giocare, e la sua ombra resta ad aspettarlo finché un giorno i due si separano. Da qui inizia un’avventura piena di poesia, ironia e stupore, dove la magia delle ombre diventa linguaggio universale per raccontare il valore dei legami e della fantasia.

In scena, un attore e la sua ombra che, su uno sfondo bianco, creano personaggi, paesaggi e mondi immaginari attraverso un linguaggio visivo elegante e sorprendente, in grado di emozionare bambini e adulti.

La Favola di Peter è uno spettacolo che invita a riscoprire la meraviglia dello sguardo infantile e il potere immenso dell’immaginazione.

Il Teatro del Lido è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura.

La programmazione dei Teatri in Comune 2025-2026 è finanziata dall’Unione Europea, Next Generation EU nell’ambito del PNRR, e rientra tra gli Interventi “Il Giubileo dei Pellegrini: eventi artistici e culturali nella città di Roma, dal centro alla periferia, al fine di favorire la fruizione turistica nel periodo giubilare” (PNRR – M1C3-Inv.4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici).

Domenica 23 novembre ore 17.30

Principio Attivo Teatro e silviOmbre

LA FAVOLA DI PETER

liberamente tratto da “Storia straordinaria” di Peter Schlemihl

regia e drammaturgia Giuseppe Semeraro

con Silvio Gioia

ombre Anusc Castiglioni e Silvio Gioia

musiche originali Alessandro Pipino

sonorizzazioni e montaggio audio Vincenzo Dipierro

produzione Principio Attivo Teatro in collaborazione con silviOmbre

dai 6 anni

acquista i biglietti: https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-favola-di-peter/278305