Lo spettacolo con la regia di Michele Sinisi il 1 dicembre a Roma

Dal 1 dicembre

il Teatro Sala Umberto di Roma ospita Tartufo di Molière con la regia di Michele Sinisi.

Chi è Tartufo? Un truffatore o un eroe? Un attore o un politico? Un prete o un guaritore? Un sant’uomo, come vuole il padrone di casa, o un impostore, come sostiene il resto della famiglia che lo ospita? Un mistificatore o un uomo consapevole delle mistificazioni altrui? Il suo ingresso, all’inizio del terzo atto, ha l’effetto di un’apparizione insolita, capace di zittire l’intera casa e arrestare il ritmo della commedia. Lo spazio del palcoscenico sembra ingrandirsi per contenere, insieme alla nostra curiosità, le poche e lente sillabe dell’ospite che non abbiamo mai visto, ma che è stato preceduto dalle tante parole pronunciate su di lui. Chi è Tartufo? Forse l’essenza stessa, ultima e malata, del male.

Nato come satira della borghesia francese del Seicento, Tartufo è diventato un simbolo: il truffatore per antonomasia, capace di attraversare ogni epoca e rimanere incredibilmente attuale. Michele Sinisi si confronta ancora una volta con un classico, muovendosi all’interno di una commedia che, dietro le sfumature farsesche, cela un lato oscuro, legato all’ambiguità di un protagonista sinistro e misterioso. La parola di Molière viene rimasticata, attualizzata e contaminata, acquistando una freschezza dal sapore contemporaneo e un ritmo serrato che conduce lo spettatore verso un finale in cui il rex ex machina toglierà dagli impicci l’intera famiglia, garantendo un lieto fine, seppur amaro.

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