Il meglio dell'arte digitale internazionale. MAM e Accademia d'Ungheria ospitano live AV, workshop, installazioni e residenze

La luce che diventa forma d’arte in un dialogo costante con la sperimentazione musicale. Un percorso di installazioni immersive e performance ad alto impatto visivo che ridisegnano lo spazio e la percezione.

Dopo l’anteprima del 19 novembre all’Accademia d’Ungheria e il primo fine settimana di eventi, prosegue fino a sabato 28 novembre a Roma la decima edizione di Fotonica, il festival internazionale dedicato alle Audio Visual Live Performance e all’esplorazione artistica della luce nei nuovi media prodotto da Flyer, che quest’anno si svolge negli spazi del MAM – Media Art Museum, il nuovo museo dedicato alle arti digitali di Roma (Corso d’Italia, n.37/D) e l’Accademia d’Ungheria in Roma (via Giulia, n.1).

Dieci giorni di festival con una mostra immersiva sulle forme d’arte più avanzate e cinque serate dedicate a performance audio-video realizzate live, musica elettronica, workshop e residenze artistiche: FOTONICA, celebra l’arte digitale e la sperimentazione audiovisiva portando nella Capitale gli artisti più interessanti della scena internazionale, contribuendo alla creazione di un network globale che raduna le più importanti realtà del settore.

L’Accademia d’Ungheria in Roma ospita Fragilità l’opera in WebAR del duo polacco-ungherese Elektro Moon Vision, in cui una medusa fluttua nel cielo della città, riflettendo sulla vulnerabilità degli ecosistemi marini. L’opera è visibile per tutte le giornate del festival, seguendo gli orari di apertura al pubblico dell’Accademia.

Negli spazi del MAM – Media Art Museum – il primo museo permanente di Roma dedicato alla media art con una sala immersiva da 300 mq, dotata di 27 proiettori che trasformano pareti e pavimento in un unico ambiente sensoriale – la programmazione termina sabato 28 novembre con i live immersivi in cui lo spettatore diventa il vero protagonista.

Lo studio creativo romano Ultravioletto insieme al percussionista e compositore jazz Antonio Del Sordo presenta gli ultimi due output della residenza artistica Immersive Jazz che mette in dialogo l’improvvisazione jazzistica con la digital visual art e le tecnologie generative.

Il 27 novembre per inaugurare il secondo fine settimana, Fotonica ospita il collettivo italiano Electro Organic Orchestra con Breathing room, una performance immersiva in cui suono e ambiente formano un luogo da abitare; e il gruppo artistico multi/transdisciplinare italiano Margine Operativo con Sweet dreams, dove i corpi di due performer dialogano su una partitura alterata di parole e suoni.

Il 28 novembre invece, si apre con il live immersivo Mycelium dello studio Ultravioletto ispirata al micelio (la rete vegetativa dei funghi), metafora di connessione sotterranea, intelligenza collettiva e scambio di dati ecologici. A chiudere la serata, Confluence in Blue della compositrice elettroacustica e media artist ungherese Natalie Szende e l’artista e designer di new media ungherese Kati Katona. La sua estetica, influenzata da una costante ricerca dello spazio e del tempo che nelle sue opere si annullano fino a creare un’unica dimensione, si ritrovano anche in questo live immersivo dove lo spazio è in continuo mutamento e le forze mutevoli convergono in un unico punto, per intrecciarsi e dissolversi.

Natalie Szende, già protagonista dell’anteprima del 19 novembre, è autrice della colonna sonora del film d’animazione Adgwa Ata, presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes nel 2026. Nella sua arte vivono le influenze dell’estetica hauntologica – che esplora la nostalgia per i futuri perduti e la presenza spettrale del passato – e una ricerca continua tra la musica contemporanea, sound art e cultura club sperimentale, con un particolare interesse per la spazializzazione del suono.

Durante le giornate di Fotonica, è possibile visitare anche HyperMedia, la mostra permanente del Media Art Museum curata dal direttore stesso del museo Gianluca Del Gobbo, contenente l’archivio storico di Shockart.net con più di 25 anni di creatività, insieme alle produzioni di artisti provenienti dalla rete AVnode. All’interno della mostra, trovano spazio opere di Net Art e NFT, show immersivi, AI art, opere interattive, installazioni e molto altro, per un percorso che racconta come tecnologia, immagini, codice e spazio hanno trasformato il modo di creare e vivere l’arte.

Con Fotonica 2026, il MAM si conferma come un laboratorio permanente di ricerca e sperimentazione, capace di superare i confini dello spazio espositivo per diventare luogo di produzione artistica, confronto e scambio internazionale. Un ecosistema creativo in cui arte e tecnologia si incontrano, generando nuove forme espressive e alimentando una rete globale di artisti, linguaggi e visioni che ridefiniscono continuamente i confini dell’esperienza audiovisiva.

Fotonica 2026 è supportato dalla Regione Lazio nell’ambito del progetto sullo Spettacolo dal Vivo 2026 e l’Accademia di Ungheria in Roma.

PROGRAMMA FOTONICA 2026

Accademia d’Ungheria in Roma (Via Giulia, 1)

Da venerdì 20 a sabato 28 novembre

• Fragilità, Elektro Moon Vision (Ungheria / Polonia), installazione WebAR nei Giardini.

MAM – Media Art Museum (Corso d’Italia, 37/D)

Da venerdì 20 a sabato 28 novembre

• dalle 11:00 alle 19:00 – Hypermedia, mostra con 32 artisti

Venerdì 27 Novembre

• ore 21:00 — Breathing Room (Live Immersive), Electro Organic Orchestra

• ore 22:30 — Sweet dreams (Live Immersive), Margine Operativo

Sabato 28 Novembre

• ore 21:00 — Mycelium (Live Immersive), Ultravioletto

• ore 22:30 — Confluence in Blue (Live Immersive), Kati Katona (Ungheria)

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