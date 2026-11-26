Dal 3 dicembre con la Compagnia Berardi Casolari

Debutto 3 dicembre in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. la sala black dello Spazio Diamante ospita I figli della frettolosa.

Un laboratorio, uno spettacolo, una comunità temporanea in cui persone con e senza disabilità condividono la scena e trasformano le proprie esperienze in materia teatrale. Dal 3 al 6 dicembre arriva allo Spazio Diamante di Roma “I figli della frettolosa”, progetto della Compagnia Berardi Casolari che porta al centro della scena una riflessione sulla disabilità e, più profondamente, sui differenti modi attraverso cui ciascuno abita, percepisce e interpreta il mondo.

La scelta del debutto, giovedì 3 dicembre (alle ore 20.30), Giornata internazionale delle persone con disabilità, assume un significato particolare per un progetto che intende costruire concretamente uno spazio nel quale persone – con e senza disabilità – possano essere parte dello stesso processo creativo e dello stesso atto teatrale. Lo spettacolo replicherà allo Spazio Diamante fino a domenica 6 dicembre.

Il progetto si realizza in collaborazione con IRFA – Istituto di Riabilitazione e Formazione di ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), che insieme all’Associazione Teatrale Culturale Saltimbanco Ets ne sostiene la realizzazione e individua, tra le persone della propria rete, i partecipanti al laboratorio che entreranno poi a far parte dello spettacolo. Una collaborazione che è parte sostanziale del processo artistico: non un’attività rivolta alle persone con disabilità, ma un percorso costruito con loro, nel quale movimenti, respiri, voci, esperienze e differenti modalità di percepire la realtà diventano materia viva della scena.

“I figli della frettolosa” interroga il concetto stesso di disabilità, sottraendolo a una definizione univoca per restituire la pluralità dei vissuti. Persone con differenti condizioni fisiche, psichiche e sensoriali lavorano insieme ad attori e attrici professionisti, facendo della diversità non il tema da rappresentare, ma il punto dal quale osservare l’essere umano. Al centro c’è il bios, quell’impulso vitale che precede categorie, diagnosi ed etichette e appartiene a ogni individuo.

In vista delle repliche, Gabriella Casolari e Gianfranco Berardi conducono un laboratorio intensivo di circa una settimana con le persone selezionate grazie a IRFA – Istituto di Riabilitazione e Formazione di ANMIL e all’Associazione Teatrale Culturale Saltimbanco Ets. Non si tratta di inserire nuovi interpreti in una struttura già definita: l’incontro con le persone e con il territorio modifica ogni volta lo spettacolo. Alla coralità (azioni, movimenti, immagini) si intrecciano racconti autobiografici, memorie e frammenti di vita, che entrano nella drammaturgia e rendono ogni tappa diversa dalla precedente.

Nasce così, di piazza in piazza, un coro sempre nuovo, composto da professionisti e persone incontrate sul territorio: un corpo collettivo volutamente non uniforme, nel quale fragilità e forza, paura e desiderio possono convivere.

“I figli della frettolosa” diventa uno spettacolo di comunità, dove il confine tra teatro e vita si assottiglia e la scena si fa spazio reale di incontro. Le differenze non vengono cancellate, né esibite: vengono lasciate esistere insieme, dentro una comunità di persone, storie e possibilità differenti, attraversate dallo stesso irriducibile desiderio di esserci.