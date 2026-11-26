SABATO 28 NOVEMBRE · ORE 20:30 Bigè · Piazza del Campo 58/60
Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno
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VOCI, SUONI E MISTERI A TAVOLA
|QUESTO SABATO · SIENA
L’indizio invisibile
Una cena in Piazza del Campo.
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Tra una portata e l’altra, la cena diventa un’indagine. Le voci degli attori e gli effetti sonori del rumorista, ricreati dal vivo, vi portano dentro un giallo di Ellery Queen.
A voi il piacere di ascoltare, raccogliere gli indizi e provare a scoprire il colpevole. Chi avrà l’intuizione giusta?
Posti limitati · Prenotazione obbligatoria
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|LE ALTRE STORIE DELLA COMPAGNIA
Dalla tavola al teatro.
|DOMENICA 13 DICEMBRE · TEATRO DELLA PERGOLA
In sua movenza è fermo
La Compagnia delle Seggiole alla Pergola · Foto Filippo Manzini
Il sipario è chiuso.
Impresari, soprani, inventori, sarte e macchinisti vi aspettano nei luoghi nascosti della Pergola. Un viaggio teatrale tra laboratori, sotterranei e memorie, dove le storie del Teatro riprendono voce.
Domenica 13 dicembre · partenze alle 10:00, 11:00 e 12:00
|CAPODANNO AL TEATRO NICCOLINI
L’Acqua Cheta
Il nuovo anno comincia
La commedia di Augusto Novelli torna al Niccolini tra equivoci, amori e battute in vernacolo. Scegliete il vostro Capodanno a teatro: due repliche a San Silvestro, per ritrovarci e salutare insieme il 2026. E si continua a gennaio.
Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3, Firenze
|Ci vediamo a teatro. E a tavola.
La Compagnia delle Seggiole