VOCI, SUONI E MISTERI A TAVOLA

A voi il piacere di ascoltare, raccogliere gli indizi e provare a scoprire il colpevole. Chi avrà l’intuizione giusta?

Tra una portata e l’altra, la cena diventa un’indagine. Le voci degli attori e gli effetti sonori del rumorista, ricreati dal vivo , vi portano dentro un giallo di Ellery Queen .

Informazioni e prenotazioni: 055 796 8498

Cena di quattro portate e giallo radiofonico dal vivo: 45 € a persona . Una serata interattiva per mettervi alla prova. Età indicata: 16+.