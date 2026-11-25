Il direttore musicale dell'Orchestra di Santa Cecilia riceve l'onorificenza dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Daniel Harding, Direttore Musicale dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è stato nominato Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Istituito nel 1951, l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a ricompensare le benemerenze acquisite nei confronti della Nazione, anche nel campo delle lettere e delle arti. Quello di Grande Ufficiale è il secondo dei cinque gradi dell’Ordine.

Dalla stagione 2027/28 Harding sarà anche Direttore musicale della Los Angeles Philharmonic. Già Direttore musicale della Swedish Radio Symphony Orchestra e dell’Orchestre de Paris, è Direttore onorario a vita della Mahler Chamber Orchestra e ospite regolare delle maggiori orchestre internazionali.

Il direttore britannico è in questi giorni a Roma per i concerti della stagione sinfonica di Santa Cecilia (26, 27 e 28 novembre), con musiche di Richard Strauss e Johannes Brahms. Subito dopo, Harding e l’Orchestra ceciliana saranno impegnati in una tournée europea che, dal 30 novembre al 4 dicembre, farà tappa a Parigi, Barcellona, Madrid e Vienna.