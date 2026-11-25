Dal 27 novembre

Il Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto ospita il ritorno di Lupin il musical, la prima grande opera musicale di teatro dedicata all’affascinante ladro gentiluomo, nato dalla penna di Maurice Leblanc. Protagonista Flavio Gismondi, affiancato dalla new entry Jessica Lorusso.

Il sipario si apre su un treno lanciato nella notte: il leggendario Orient Express, diretto da Parigi a Istanbul. il Tulipano di Ahmed III, un gioiello di valore inestimabile, è svanito dalla sua cassaforte.

Il furto, questa volta, non sembra un semplice gioco di abilità. Tutto indica che sia legato alla giovane Isabelle, un’orfana parigina per la quale Lupin prova un sentimento raro e sincero, conquistata giorno dopo giorno da un gesto lieve e poetico: un tulipano donato con discrezione.

Isabelle lavora come operaia in una fabbrica di cioccolato, un luogo che promette meraviglia, ma nasconde un’anima grigia. Tra i suoi corridoi si celano segreti, complotti e ombre che solo il viaggio verso Istanbul potrà dissipare. E quando il treno avrà compiuto il suo percorso, ogni mistero troverà finalmente la sua risposta.

Chi è Arsène Lupin? Come inizia una leggenda?

Arsenio Lupin è senza dubbio uno dei personaggi più amati dell’ultimo secolo, capace di attraversare epoche e linguaggi fino a diventare un’icona pop. La sua figura ha ispirato innumerevoli adattamenti cinematografici e televisivi, oltre al celebre manga Lupin III.

È il prototipo del “ladro gentiluomo”: elegante, brillante, capace di colpire sempre e solo i più ricchi, talvolta persino a vantaggio dei più deboli. Ama le donne, il gioco, il lusso e naturalmente il denaro, ma a distinguerlo davvero è il suo irresistibile senso dell’umorismo.

Maestro dei travestimenti, Lupin sa mutare identità con sorprendente naturalezza, interpretando alla perfezione ogni ruolo. Astuto, colto, ironico e audace, è un intenditore d’arte e possiede un talento innato per la seduzione raffinata.

Soprattutto, rimane un fuorilegge con un proprio codice: non fa mai ricorso alla violenza né tantomeno a qualcosa di peggiore.

DATE TOURNÉE 26/27

5 gennaio – Teatro Alighieri, Ravenna

15 gennaio – Teatro Sociale, Sondrio