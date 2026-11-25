Il Frigo Con Eva Robin’s, regia di Andrea Adriatico

Alla Galleria Toledo – Via Concezione a Montecalvario 34, Napoli – il 20 alle ore 21, il 21 alle ore 20:30, il 22 alle ore 18 Novembre 2026.

Servizio di Cinzia Capristo

Il Frigo, testo del drammaturgo argentino Copi, pseudonimo di Raúl Damonte Botana, è un monologo surreale spettacolo prodotto da “Teatri di Vita” compagnia fondata da Andrea Adriatico, che ne cura anche la regia.

La Galleria Toledo ha già ospitato in passato altre compagnie teatrali alle prese con lo stesso testo. Il drammaturgo Copi ha indagato il femminile non solo attraverso la scrittura, ma anche interpretando sulla scena i suoi personaggi femminili, per questo risulta difficile restituire fino in fondo la complessità delle sue elucubrazioni. Napoli vanta un legame particolare con l’autore non solo perché i suoi palcoscenici, dalla Galleria Toledo al Ridotto del Mercadante, hanno accolto ospitato Il Frigo e altre sue opere, ma anche per il forte sodalizio con il drammaturgo Enzo Moscati, soprattutto nel suo ultimo lavoro, Libidine violenta, ispirato proprio all’universo di Copi realizzato in collaborazione tra il teatro Metastasio di Prato e il Teatro di Napoli. L’interpretazione della Robin’s mette in luce, attraverso i numerosi personaggi interpretati sulla scena, quel femminile decantato da Copi; tuttavia non restituisce appieno il testo, evidenziando una dicotomia tra l’essere e il non essere, tra l’apparire e ciò che resta non visto. Anche la regia non convince in pieno: la scena rimane spesso vuota perché gran parte dell’azione si svolge dietro un pannello, dove non avvengono soltanto i cambi di costume della protagonista, ma anche situazioni affidate all’immaginazione. Un linguaggio non visivo che non favorisce l’interazione tra scena e platea e che, in definitiva, non permette al pubblico di seguire in modo immersivo il viaggio surreale di una brava protagonista, la Robin’s, in continuo mutamento. All’entrata del pubblico in sala, su una sedia stilizzata rosso fiammante, siede immobile Eva Robin’s; una scenografia minimalista le fa da sfondo, composta da figure geometriche e da alcuni oggetti chiave: una campanella, un telefono e un ingombrante frigorifero nero. Insomma, è un luogo in cui si aprono infinite possibilità e mille drammi. Un frigorifero che incarna la continua ricerca di canoni estetici e morali predefiniti e che diventa un punto di forza nel rapporto, spesso conflittuale, con il proprio corpo e con la propria immagine. Una donna che non può sottrarsi al proprio destino e che riempie un vuoto in un’immensità di relazioni umane. La scenografia, accurata e minimalista, nasce dall’esperienza del regista Andrea Adriatico ed è uno dei punti di forza dello spettacolo: non resta sullo sfondo, ma attraversa le scelte, le parole e i silenzi, determinando i destini e i legami tra la protagonista e il mondo immaginifico e surreale che la circonda, in sintonia col teatro dell’assurdo che si muove intorno a lei. Il Frigo sembra avvicinarsi a Eugène Ionesco più di altri autori legati a questo filone: una ricostruzione visionaria che intreccia cinismo e trasformismo, affrontando temi legati all’identità non sempre facili da portare in scena. Il testo di Copi sembra mescolare vita personale e invenzione, al punto da rendere difficile distinguere l’una dall’altra, mentre l’intreccio tra bene e male ha un confine così sottile da apparire ambiguo e grottesco. Tutti i temi del teatro dell’assurdo sono presenti nella figura della protagonista: l’insensatezza, l’incomunicabilità, l’alienazione; eppure l’insieme resta sospeso tra uno spettacolo osservato frontalmente e uno vissuto emotivamente dal pubblico.

Regia di: Andrea Adriatico

Con Eva Robin’s

Cura e aiuto: Saverio Peschechera, Giovanni Santecchia, Anas Arqawi

Scene e Costumi di: Andrea Cinelli

Con la consulenza di: Maurizio Bovi

Fotografia: Raffaella Cavalieri

Con il contributo di: Comune di Bologna Regione Emilia-Romagna, Ministero della Cultura di Copi

Produzione di: Teatri di Vita