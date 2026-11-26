Dal 6 dicembre 2026 al 9 maggio 2027

Al via la nuova stagione di “Infanzie in gioco”, la rassegna teatrale per famiglie che torna a Centrale Preneste Teatro dal 6 dicembre 2026 al 9 maggio 2027. Organizzata da Ruotalibera/Centrale Preneste Teatro la manifestazione quest’anno giunge alla sua 16ª edizione. Sono 21 gli appuntamenti in programma, la domenica pomeriggio alle ore 16.30, negli spazi di Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58), nel quartiere Pigneto-Malatesta del Municipio V di Roma Capitale.

Un’occasione per avvicinare bambine, bambini e adulti al linguaggio del teatro attraverso storie, emozioni e immaginazione. Accanto alla compagnia residente, Ruotalibera Teatro, si alterneranno sul palco artiste e artisti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, con spettacoli originali e coinvolgenti, pensati per un pubblico di tutte le età. Sono attesi: Teatro Libero di Palermo (13 dicembre), Teatro Pan da Lugano (17 gennaio), Teatro dei Colori da Avezzano (31 gennaio), Eccentrici Dadarò da Saronno (14 febbraio), Giallo Mare Minimal Teatro da Empoli (21 febbraio), Teatro Koreja da Lecce (28 febbraio), I Teatrini da Napoli (14 marzo), Fratelli di Taglia da Riccione (4 aprile), Factory Compagnia Transadriatica da Lecce (18 aprile).

Il biglietto unico ha un costo contenuto di 7 euro per tutti per garantire l’accesso al maggior numero possibile di famiglie e rendere il teatro uno spazio realmente aperto e partecipato.

L’edizione 2026/2027 di Infanzie in gioco si apre con un doppio appuntamento: domenica 6 e martedì 8 dicembre alle 16.30 va in scena “Belle Toaste” una produzione di Ruotalibera Teatro a cura di Valentina Greco e Ygramul Teatro. Sul palco ci sono Cinzia Antifona e Valentina Greco con la regia di Vania Castelfranchi.

Ispirato al racconto “La battaglia del burro” di Dr. Seuss, uno tra i più geniali scrittori per l’infanzia del Novecento, “Belle Toaste” utilizza il pane imburrato come metafora giocosa e pretesto per raccontare ai bambini, e non solo a loro, la spaventosa realtà della guerra fra popoli. Le due protagoniste sono Ziga e Zaga che abitano in due paesi confinanti divisi da un grosso muro costruito tanto tempo fa. I due popoli, infatti, si detestano da quando hanno scoperto che gli uni sono soliti imburrare le fette di pane sopra, gli altri invece le imburrano sotto. Da allora si sono dichiarati guerra per incompatibilità di merende, a colpi di marmellate e panini conditi di diffidenza, paura e disgusto reciproco. Ziga e Zaga si ritrovano un giorno presso il muro, curiose e spaventate, e lì scopriranno quanto strampalata e illogica può essere la battaglia in nome del burro. Adatto dai 3 ai 10 anni.

Biglietto unico 7 euro. Acquisto esclusivamente online su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00, previa disponibilità dei posti.

Ruotalibera Teatro

Belle Toaste

Ideato e scritto da Valentina Greco / Ygramul Teatro

Regia: Vania Castelfranchi

Con Cinzia Antifona e Valentina Greco

Voce fuori campo: Gabriele Tacchi

Scene: Francesco Persico

Costumi: Valentina Conti

Disegno luci: David Barittoni

Tecnica di sala: Chiara Saiella

Foto: Eugenio Persico

Una produzione Ruotalibera Teatro

Domenica 6 e martedì 8 dicembre 2026 alle 16.30

Centrale Preneste Teatro

Via Alberto da Giussano, 58 – Roma (Pigneto/Malatesta)

Biglietto unico: 7.00 €

Acquisto solo online su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00, previa disponibilità dei posti.

Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00

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