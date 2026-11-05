Centrale Preneste Teatro, Giuseppe Cederna racconta Gianni Rodari

Venerdì 6 novembre alle 21.00

rassegna YOU. The YOUng City

Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo

Giuseppe Cederna racconta Gianni Rodari

Musiche originali di Pino Cangialosi – fisarmonica, fagottoPer la rassegna YOU. The YOUng City, venerdì 6 novembre alle 21.00, a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma) Giuseppe Cederna racconta Gianni Rodari in “Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo”, con le musiche originali di Pino Cangialosi (fisarmonica, fagotto).

Dalla “Grammatica della Fantasia” alle “Favole al telefono”, da Brecht a Don Milani ad Antonio Cederna. Ironia, umanità, impegno civile. E speranza. La ricerca quotidiana di un mondo più giusto, più vicino ai bambini e alla loro straordinaria sensibilità.

C’era una volta un mago, un inventore, un giocoliere, un ballerino, un esploratore, un equilibrista, uno scienziato, un maestro capace di far rinascere le parole e il mondo. C’era una volta un pifferaio magico che sapeva raccontare le storie, tutte le storie dell’Universo anche quelle che non esistono ancora. C’era una volta un uomo che sapeva far ridere i bambini, accendere la fantasia e liberarci dal trantran. Con leggerezza, attenzione, realtà e ironia. Cosa succederebbe se la Sicilia perdesse i bottoni? E se il vostro ascensore precipitasse al centro della terra e schizzasse sulla luna? E se un coccodrillo si presentasse a Rischiatutto? Che cos’è la fantasia? E la parola è davvero il più grande strumento di liberazione che gli uomini abbiano mai inventato? “Dobbiamo imparare a fare le cose difficili: dare una rosa al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono liberi. Immaginare un mondo diverso”. C’era una volta e c’è ancora Gianni Rodari.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ oppure via mail scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo previa disponibilità dei posti.

YOU. The YOUng City con la direzione artistica di Tiziana Lucattini prosegue fino al 28 novembre con tanti appuntamenti tutti a ingresso gratuito.

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2026 promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, in collaborazione con SIAE.

YOU. The Young city – Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Percorso sostenibile: Autobus: 81 – 112 – 213 – 312 – 409 – 545 Tram: 5 – 14 – 19 Fermata Giussano – Metro C (Pigneto/Malatesta)

INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria

Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – info@ruotalibera.eu – www.centraleprenesteteatro.it

Prenotazioni: https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o info@ruotalibera.eu

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