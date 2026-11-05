Teatro Vittoria, Thelma e Louise – L’ultima sosta di Alessandro Carvaruso

Fino all'8 novembre a Roma

Dal 3 all’8 novembre 2026 il teatro Vittoria di Roma ospita THELMA E LOUISE – L’ultima sosta di Alessandro Carvaruso, regia di Filippo D’Alessio con Maddalena Emanuela Rizzi e Alessandra De Pascalis

Due donne che vogliono partire, la notte che non passa, una valigia da chiudere o bruciare, figure che non si vedono ma presenti in ogni respiro. Non è un thriller. È un gioco sporco tra amore, violenza e aria rarefatta. Thelma e Louise è il tentativo disperato e romantico di fermare il tempo un minuto prima del disastro. Un gioco

a due, senza regole, senza fiato. Una fuga impossibile da chi sei, quando sei è l’unica persona che ti resta accanto. È il tempo che si stringe. È un corpo che cambia. È l’ultima possibilità di scegliere prima che il passato lo faccia al posto tuo. Se hai il coraggio di guardare, loro ti faranno vedere. Tutto. Due donne e un passato che trema. Non è un racconto. È pressione. Fino al buio.

La notte che si ostina a non finire. Dentro un diner dimenticato, due donne lottano per chiudere una valigia. Ma ogni oggetto è un graffio, un fantasma, una colpa che si finge ricordo. Fuori qualcuno bussa, forse è il passato che cambia forma. L’aria si

fa necessaria, le risate scricchiolano. E quando la fuga sembra possibile, il corpo inizia a cambiare. E’ una storia di libertà, di pressione, di figure tossiche che appaiono in ogni battuta Una scelta da fare col cuore sotto

vuoto e il fegato saldo. Nessuno sparo, nessun inseguimento, solo due donne che non riescono a lasciarsi e che forse, per riuscirci, dovranno accederé tutto il resto, e rimanere in vita per scommessa.

info e dettagli teatrovittoria.it